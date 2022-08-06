УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9402 відвідувача онлайн
Новини Війна Російська агресія
3 153 2

Морські піхотинці протягом доби знищили ворожий командно-спостережний пункт, склад з боєкомплектом та військову техніку

вмс

Частини та підрозділи ВМС завдали втрат ворогу на Донеччині та Херсонщині.

Про це повідомляють на сторінці ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Впродовж минулої доби військові частини та підрозділі морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, на Херсонському напрямку знищити 3 бойові броньовані машини, 1 склад з боєкомплектами та 3 одиниці автомобільної техніки.

Читайте також: Окупанти стягнули в район Давидового Броду 60 одиниць техніки, а в район Херсону - САУ "Піон"

На Донецькому напрямку морпіхи знищили 30 російських окупантів, 2 танки, 2 артилерійських системи, міномет, 2 автомобілі, ЗРК "Тор" та ротний командно-спостережний пункт.

армія рф (18544) ВМС (1428) знищення (8076) Донецька область (9433) втрати (4544) ЗСУ (7867) Херсонська область (6135)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Українським морпіхам-черговий респект...
показати весь коментар
06.08.2022 13:27 Відповісти
https://youtu.be/n7_Yrne0Ons https://youtu.be/n7_Yrne0Ons


вот вся правда про передок , арестовича, и ,, контрнаступление,, .
показати весь коментар
06.08.2022 13:35 Відповісти
 
 