Морські піхотинці протягом доби знищили ворожий командно-спостережний пункт, склад з боєкомплектом та військову техніку

Частини та підрозділи ВМС завдали втрат ворогу на Донеччині та Херсонщині.

Про це повідомляють на сторінці ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Впродовж минулої доби військові частини та підрозділі морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, на Херсонському напрямку знищити 3 бойові броньовані машини, 1 склад з боєкомплектами та 3 одиниці автомобільної техніки.

Читайте також: Окупанти стягнули в район Давидового Броду 60 одиниць техніки, а в район Херсону - САУ "Піон"

На Донецькому напрямку морпіхи знищили 30 російських окупантів, 2 танки, 2 артилерійських системи, міномет, 2 автомобілі, ЗРК "Тор" та ротний командно-спостережний пункт.