Оприлюднено інформацію про 77 українських спортсменів, які загинули внаслідок війни Росії проти України
На сайті "Янголи спорту" розміщено інформацію вже про 77 загиблих на війні спортсменів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт.
Станом на 11 липня на ресурсі було опубліковано інформацію про 70 українських спортсменів, які за різних обставин загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
У наступні дні сайт поповнився інформацією про загибель ще 7 українських спортсменів.
Зокрема, серед загиблих: кікбоксер Микола Забавчук, гравець у регбіліг Максим Швець, стронгмен Василь Павельєв, плавець Володимир Ульяницький, тренер з водного поло Віталій Лісун, чемпіонка України зі спортивного танцю Дар'я Курдель і футболіст Сергій Баланчук.
