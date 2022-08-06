УКР
Оприлюднено інформацію про 77 українських спортсменів, які загинули внаслідок війни Росії проти України

На сайті "Янголи спорту" розміщено інформацію вже про 77 загиблих на війні спортсменів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт.

Станом на 11 липня на ресурсі було опубліковано інформацію про 70 українських спортсменів, які за різних обставин загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У наступні дні сайт поповнився інформацією про загибель ще 7 українських спортсменів.

Зокрема, серед загиблих: кікбоксер Микола Забавчук, гравець у регбіліг Максим Швець, стронгмен Василь Павельєв, плавець Володимир Ульяницький, тренер з водного поло Віталій Лісун, чемпіонка України зі спортивного танцю Дар'я Курдель і футболіст Сергій Баланчук.

Також читайте: Оприлюднена інформація про 70 українських спортсменів, які загинули внаслідок війни Росії проти України

Я по Маріуполю, коли він ще бився, у щоденних мартирологах полеглих Героїв нарахував чоловік 10 спортсменів, - ватерполо, тяжка атлетика, бійці мма тощо...
06.08.2022 13:57 Відповісти
А є також їхні колеги, які обіймались з парашистами на змаганнях із заявами - спорт внє палітікі.
06.08.2022 13:58 Відповісти
Царство им небесное, но смерть неспортсмена , ну скажем учителя или пекаря булочной , как-то отличается от смерти спортсмена? К чему эта статистика?
06.08.2022 15:36 Відповісти
Світла пам'ять мужнім людям. Але кожен професійний спортсмен, на відміну від вчителя або пекаря - це і шоумен і політик одночасно. Тобто "відома людина". І не тільки перемога у змаганні, але навіть його смерть є публічною подією.
06.08.2022 16:08 Відповісти
Що там по громадянам рф? Чого ми не стратили стільки її спортсменів ?
06.08.2022 19:28 Відповісти
 
 