Зеленський пропонує ВР затвердити рішення РНБО від 5 серпня про санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови "Про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 серпня 2022 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації".

Документ № 7640 зареєстрований 6 серпня на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, проєкт постанови переданий на розгляд комітету.

Текст проєкту постанови на сайті українського парламенту наразі не оприлюднений.

