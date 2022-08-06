Якби Україна мала HIMARS, трагедії Маріуполя могло б не бути, - посол Польщі Ціхоцький

Збройні Сили України могли б не допустити трагедії у Маріуполі та не пустити до міста армію Росії, якби мали на той момент ракетні системи HIMARS.

Про це в інтерв'ю Polska Times заявив посол Польщі у Києві Бартош Ціхоцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він сказав, що перемога України - це питання часу, а також масштабів руйнувань та жертв.

"Ми чудово розуміємо, що якби HIMARS дійшов до України раніше, маріупольської трагедії могло і не трапитися. Українці просто стояли за 100 кілометрів від цього міста, їх розділяла рівнинна місцевість, вони не могли зрушити лінію фронту і були змушені бездіяльно спостерігати за трагедією своїх товаришів", - пояснив Ціхоцький.

Посол вважає, що якби у ЗСУ були на той момент HIMARS, то вони не дозволили б росіянам увійти до міста.

"Ми повинні запитати себе, чи ми спостерігатимемо за тим, як Україна спливає кров'ю, зрештою перемагає, а потім відновлюється протягом десятиліть, що також призведе до довгострокового стану нестабільності біля наших кордонів. Або ж ми зараз зімкнемо ряди, докладемо ще більше зусиль та прискоримо цю перемогу і, в результаті, скоротимо період відновлення (України. - Ред.) та відновлення стабільності", - підсумував він.

