Якби Україна мала HIMARS, трагедії Маріуполя могло б не бути, - посол Польщі Ціхоцький
Збройні Сили України могли б не допустити трагедії у Маріуполі та не пустити до міста армію Росії, якби мали на той момент ракетні системи HIMARS.
Про це в інтерв'ю Polska Times заявив посол Польщі у Києві Бартош Ціхоцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Він сказав, що перемога України - це питання часу, а також масштабів руйнувань та жертв.
"Ми чудово розуміємо, що якби HIMARS дійшов до України раніше, маріупольської трагедії могло і не трапитися. Українці просто стояли за 100 кілометрів від цього міста, їх розділяла рівнинна місцевість, вони не могли зрушити лінію фронту і були змушені бездіяльно спостерігати за трагедією своїх товаришів", - пояснив Ціхоцький.
Посол вважає, що якби у ЗСУ були на той момент HIMARS, то вони не дозволили б росіянам увійти до міста.
"Ми повинні запитати себе, чи ми спостерігатимемо за тим, як Україна спливає кров'ю, зрештою перемагає, а потім відновлюється протягом десятиліть, що також призведе до довгострокового стану нестабільності біля наших кордонів. Або ж ми зараз зімкнемо ряди, докладемо ще більше зусиль та прискоримо цю перемогу і, в результаті, скоротимо період відновлення (України. - Ред.) та відновлення стабільності", - підсумував він.
1. Формула Штайнмаера.
2. Отвод и разминирование.
3. Сокращение ВСУ
4. Остановка всех программ современных видов вооружений.
5. Вагнеровцы и другие спецоперации
6. Не закупка боеприпасов 152 и 155
7. Не закупка шлемов и броников
8. Не закупка ГСМ
9. Сдача юга Украины за трое суток.
10. Игнорирование предупреждений США, Англии и НАТО
... и далее по списку, который очень долог
https://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-naradu-shodo-budivnictva-infrastrukturnih-o-76401
Это была бы игра нервов. Не более. Но кому в нее играть? столтенбергу с дрожащей челюстью? дедуле которому скоро 90 или макрону с качественным маникюром???
поэтому "если бы-если бы-если бы"!!!
Зелень, опомнитесь, вы отдали страну негодяям...
Если ничего не изменится,дитатор подставит, как Мариуполь и Лисичанск.
...))) дехто з дебілів досі вперся рогом і не хоче визнати, шо тупо лохонувся з кловуном у 2019му , невиліковні
зи Порох не святий, але такої муйні, десятків тисяч смертей українців, безглузді втрати тисяч км2, 100% не було би..(((
"Эрдоган - Арахамия - Абрамович / Кто предал азовцев // №286 - Юрий Швец"
https://www.youtube.com/watch?v=xOJaAgWHQ6g
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з ОПи Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка"...
"Если мы будем тратить деньги на армию, мы не сможет строить дороги"(по которым зайдут танки оккупантов)