За згадування віку й статі у вакансіях роботодавців штрафуватимуть на 65 тис. грн

Кабінет міністрів України затвердив порядок сплати штрафів за порушення вимог до реклами послуг із працевлаштування. Порушників штрафуватимуть у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (65 тисяч гривень).

Про це повідомило Міністерство економіки, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про недотримання заборони про згадування у рекламі про вакансії таких умов, як раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні та інші переконання або інші ознаки, не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання", - пояснили у міністерстві.

Кошти стягуються з рекламодавця за таким алгоритмом:

  • Державна служба України з питань праці готує розпорядчий документ про накладення штрафу на підставі акту перевірки та надсилає його рекламодавцю;

  • Санкція сплачується рекламодавцем у державний бюджет за місцем його реєстрації протягом 15 днів з дня отримання документа від Держпраці.

Близько 300 тис. українців втратили роботу від початку війни, - Центр зайнятості

Нагадаємо, відповідні правки до закону про рекламу набули чинності 8 січня 2022 року. Тепер роботодавцям погрожує штраф у випадку пропонування роботи лише жінкам, або лише чоловікам чи висуванні інших вимог.

Як з курсом обміну:
Замість того що би вирішувати проблему - забороняють її згадувати!
Кому гірше від цього, як що все одно не будуть брати на роботу?!
Пенсіонери, студенти та жінки (чоловіки) будуть БЕЗСЦІЛЬНО ходити на співбесіди, де їм зразу будуть вказувати на дверь, взагалі не роз'яснюючи причину.
І що, ти думаєш допоможе те, що у рекламі про працевлаштування не буде вказано твій вік? Наївний. Прийдеш до роботодавця, а він тобі скаже просто - ти нам не підходиш.
ну и что? в таком случае просто увеличится объём собеседований с фразой "мы вам перезвоним")
А робочі місця хтось створює чи навпаки все зачиняється ?
у нас в жеках слесарей нет. работа есть. вот только никто особо не рвется по подвалам лазить за минималку.
теперь у вас и евреев 90 летних из слесарей-трансгендеров також николы нэ будэ...навить якщо воны чорни...
в блогери подались чи що ?
вот нормальное решение. а то ты смори - 52 года - никому уже не нужен. 20 лет - опыта нет, 50 лет - старые уже. бред-бредовый.
І що, ти думаєш допоможе те, що у рекламі про працевлаштування не буде вказано твій вік? Наївний. Прийдеш до роботодавця, а він тобі скаже просто - ти нам не підходиш.
та также. вот же житуха настала.
Тільки буде зайва їзда для тих хто роботу шукає.
Як з курсом обміну:
Замість того що би вирішувати проблему - забороняють її згадувати!
Кому гірше від цього, як що все одно не будуть брати на роботу?!
Пенсіонери, студенти та жінки (чоловіки) будуть БЕЗСЦІЛЬНО ходити на співбесіди, де їм зразу будуть вказувати на дверь, взагалі не роз'яснюючи причину.
Те що згадують вік це все правильно. Уявіть собі що є вакансія вантажника а вам 50-60 років невже ви думаєте що зможете виконувати цю роботу це робота від 18 до 30 років. Теж саме і офіціанти не може бути офіціантка яка втратила належний зовнішній вигляд . В 50 років бути офіціанткою в людини вже сиве волосся і здоров'я підводить не зовсім логічно. На таких роботах вічно не працюють . Це не вакансії держслужбовців де сидять роками в кріслі.
Чувак, а ти не подумав, що жінка в 50 років навіть не буде відгукуватися на вакансію офіціантки? Так само як і чоловік в 60 - на вакансію вантажника.

Мова про те, що на звичайну офісну роботу шукають до 30 чи до 35. Якого хєра? А що робити тим, кому 45? Так що, засунь свою думку в одне місце
Вакансія: потрібні: стріптезер/ка у чоловічий гей-клуб "Блакитний вугор".
політичні, релігійні та інші переконання...
===
А если я ищу работника в синагогу?
а якщо в АП чи Уряд - вимоги якось відрізняються?
Прийдёт какой-нибудь туркменский Али-Баба придётся брать.
"Підприємство візьме на роботу працівників, що носять штани і без еректильної дисфункції. " )))
ну и что? в таком случае просто увеличится объём собеседований с фразой "мы вам перезвоним")
Очередное непродуманно - тупое решение нашей власти..
Найкраще рішення, я вважаю. В США навіть фото в резюме немає. Бо нєфуй по якимось додатковим ознакам приймати на роботу. Виключно, за професійністю потрібно оцінювати людину.
А я вважаю, що навіть резюме непотрібно.
Бо це дискримінація, - адже не всі вміють писати.
Прийшов, наприклад, чукча в Окодемію Ноук, - треба відразу брати на роботу!
нібито, якщо работодавець не вкаже вік та стать, він візьме на роботу літню людину, або жінку
знову зелена сцянина у вічі, як з дошками курсів валют
Світ міняєця
Тіпєрь громатіку нє трєба навивучівать, - каждого будуть просто аб'язани взять на работу, даже коли він не вміє пісать. Отакоє от!
Новий мір, блєять! Кловуни стають пірізідєнтамі, а олігофрєни, - акадємікамі хвізічєскіх ноук! )))

До речі, а як буде академік жіночого роду (фемінітив)? Академікиня? Академка? Академічка? Академша? Академиця? Академуня? Академусічка?
Тьху, *****! Понависирали висиронакинь з висиронами! Тепер будь-яке видумане слово має право на існування.
а толку, все рівно візьмуть на роботу тих кого треба
А как,там насчет армии? Мужчина и женщина равны? Или кто- то равней?
Вже на сайтах роботодавців не реєструють тих, кому за 50. Не знаю, чи є ще де в світі ейджизм такого рівня.
"Требуются дорожные рабочие

Девушки от 18 лет"
Теперя заваривать и размешивать кофе будут и мужики, хм. (выводы Демусики)
Странные какие то люди ?! Сразу всё плохо!!!!! Но это же европейские нормы, мы же к ним стремимся?! Или я , что то не так понял? Это просто закон, а как его будут исполнять от нас с вами зависит. Нарушают Ваши права жалуйтесь! Мы же на майдан выходили? добились своего и здесь всем вместе нужно добиваться того, что прописано в законе. МЫ ВСЕ С ВАМИ БУДЕМ СТАРИКАМИ, НЕ ОТСТОИМ СВОИ ПРАВА , КТО ОТСТОИТ? Не сраться нужно а объединяться . Вместе мы сила. Профсоюзы независимые создавать и т.д.
Вопрос - выгода от закона какая? И большие неудобства для соискателя, кстати. Неудобства и для работодателя. Который будет вынужден принимать кучу ненужных звонков, из-за того, что не указан возраст, пол и т.д.
не указан возраст, пол и т.д
*********
- Укажитє ваш пол.
- Дерев'яний. А чому вас так цікавить моя підлога?
В социальном законе какая может быть выгода???? Европейцы платят нищим деньги на которые можно выжить !! какая выгода??? Если Вы ищете ТОЛЬКО выгоду! Вы русский, идите захватывайте, убивайте и т.д. - это самое выгодное. Здесь речь о другом.
Після Закону про Антисемітизм згадування національності має бути обов'язковим.
І як це допоможе шукачу роботи???
Ще такого абсурду країна не бачила....то "неякісні діти", то "продай собаку - заплати за газ", то "робочі-неробочі сосни" то інші тисячі дурниць ...
Тобто не можна писати - потрібен вантажник, бо це чоловік, а також вантажниця, бо це жінка...
не пов'язані з характером роботи або умовами її виконання Джерело:
Авантажні вантажори і вантажорки з досвідом безвідвантажних завантажувань вантажоперевезенярів.
ИДИОТИЗМ и ДУРДОМ! На западе есть хорошие ценности, но левацко-большевицкие тренды уравниловки и "защиты прав кого-угодно" к ним не относятся.
Да, можно конечно не публиковать возвраст и пол (чтоб никого "не обидеть и не ущемить"), но на собеседование припрется 80% респондентов, которых гарантировано не возьмут на работу (не сказав истиных причин) - потеря времени и средст как соискателей так и работодателей!
Самое "трендовое" объявление будет примерно таким: "Примем на работу слепого и глухого инвалида-трансгендера (без рук и ног) с афро-иудейскими корнями с синдромом дауна и аспергера"!
Нехай robota.ua це побачить, де в резюме обов'язково треба вказувати вiк
Лицемірний ідіотизм.

Як це змінить вимоги? А ніяк.

За такі ідіотські, далекі від реальності рішення стріляти треба.
Це повна дурість бо тепер і люди і роботодавці будуть втрачати купу часу на поясненя з обох сторін.
