За згадування віку й статі у вакансіях роботодавців штрафуватимуть на 65 тис. грн

Кабінет міністрів України затвердив порядок сплати штрафів за порушення вимог до реклами послуг із працевлаштування. Порушників штрафуватимуть у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (65 тисяч гривень).

Про це повідомило Міністерство економіки, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про недотримання заборони про згадування у рекламі про вакансії таких умов, як раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні та інші переконання або інші ознаки, не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання", - пояснили у міністерстві.

Кошти стягуються з рекламодавця за таким алгоритмом:

Державна служба України з питань праці готує розпорядчий документ про накладення штрафу на підставі акту перевірки та надсилає його рекламодавцю;

Санкція сплачується рекламодавцем у державний бюджет за місцем його реєстрації протягом 15 днів з дня отримання документа від Держпраці.

Нагадаємо, відповідні правки до закону про рекламу набули чинності 8 січня 2022 року. Тепер роботодавцям погрожує штраф у випадку пропонування роботи лише жінкам, або лише чоловікам чи висуванні інших вимог.