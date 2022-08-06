За згадування віку й статі у вакансіях роботодавців штрафуватимуть на 65 тис. грн
Кабінет міністрів України затвердив порядок сплати штрафів за порушення вимог до реклами послуг із працевлаштування. Порушників штрафуватимуть у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (65 тисяч гривень).
Про це повідомило Міністерство економіки, інформує Цензор.НЕТ.
"Йдеться про недотримання заборони про згадування у рекламі про вакансії таких умов, як раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні та інші переконання або інші ознаки, не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання", - пояснили у міністерстві.
Кошти стягуються з рекламодавця за таким алгоритмом:
-
Державна служба України з питань праці готує розпорядчий документ про накладення штрафу на підставі акту перевірки та надсилає його рекламодавцю;
-
Санкція сплачується рекламодавцем у державний бюджет за місцем його реєстрації протягом 15 днів з дня отримання документа від Держпраці.
Нагадаємо, відповідні правки до закону про рекламу набули чинності 8 січня 2022 року. Тепер роботодавцям погрожує штраф у випадку пропонування роботи лише жінкам, або лише чоловікам чи висуванні інших вимог.
Замість того що би вирішувати проблему - забороняють її згадувати!
Кому гірше від цього, як що все одно не будуть брати на роботу?!
Пенсіонери, студенти та жінки (чоловіки) будуть БЕЗСЦІЛЬНО ходити на співбесіди, де їм зразу будуть вказувати на дверь, взагалі не роз'яснюючи причину.
Мова про те, що на звичайну офісну роботу шукають до 30 чи до 35. Якого хєра? А що робити тим, кому 45? Так що, засунь свою думку в одне місце
===
А если я ищу работника в синагогу?
Бо це дискримінація, - адже не всі вміють писати.
Прийшов, наприклад, чукча в Окодемію Ноук, - треба відразу брати на роботу!
знову зелена сцянина у вічі, як з дошками курсів валют
Новий мір, блєять! Кловуни стають пірізідєнтамі, а олігофрєни, - акадємікамі хвізічєскіх ноук! )))
До речі, а як буде академік жіночого роду (фемінітив)? Академікиня? Академка? Академічка? Академша? Академиця? Академуня? Академусічка?
Тьху, *****! Понависирали висиронакинь з висиронами! Тепер будь-яке видумане слово має право на існування.
Девушки от 18 лет"
*********
- Укажитє ваш пол.
- Дерев'яний. А чому вас так цікавить моя підлога?
Ще такого абсурду країна не бачила....то "неякісні діти", то "продай собаку - заплати за газ", то "робочі-неробочі сосни" то інші тисячі дурниць ...
Да, можно конечно не публиковать возвраст и пол (чтоб никого "не обидеть и не ущемить"), но на собеседование припрется 80% респондентов, которых гарантировано не возьмут на работу (не сказав истиных причин) - потеря времени и средст как соискателей так и работодателей!
Як це змінить вимоги? А ніяк.
За такі ідіотські, далекі від реальності рішення стріляти треба.