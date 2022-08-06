У Маріуполі окупанти відновили ексгумацію загиблих, трупи вивозять для поховань у селищі Старий Крим, - Андрющенко

Росіяни почали знову ховати трупи загиблих містян в братських могилах біля знищеного міста.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві мешканці повідомляють про те, що окупанти терміново поновили ексгумацію трупів. Наразі вони збирають тіла в районі бульвару Меотиди.

З кожного подвір’я ексгумують 10-15 могил та вивозять трупи для поховання в братських могилах на території селища Старий Крим. Тіла ніхто не ідентифікує, в одну могилу закопують по кілька трупів.

Номери на табличках на кладовищі - це не порядковий номер трупа для обліку, а номер протоколу огляду "прокуратури" так званої "ДНР". Точну кількість трупів у цих могилах та в місті окупанти не рахують.

