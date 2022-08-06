УКР
У Маріуполі окупанти відновили ексгумацію загиблих, трупи вивозять для поховань у селищі Старий Крим, - Андрющенко

маріуполь

Росіяни почали знову ховати трупи загиблих містян в братських могилах біля знищеного міста.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві мешканці повідомляють про те, що окупанти терміново поновили ексгумацію трупів. Наразі вони збирають тіла в районі бульвару Меотиди.

Читайте також: Якби Україна мала HIMARS, трагедії Маріуполя могло б не бути, - посол Польщі Ціхоцький

З кожного подвір’я ексгумують 10-15 могил та вивозять трупи для поховання в братських могилах на території селища Старий Крим. Тіла ніхто не ідентифікує, в одну могилу закопують по кілька трупів.

Номери на табличках на кладовищі - це не порядковий номер трупа для обліку, а номер протоколу огляду "прокуратури" так званої "ДНР". Точну кількість трупів у цих могилах та в місті окупанти не рахують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На території розбомбленого заводу "Азовсталь" окупанти влаштували концерт. ФОТО

поховання (208) Маріуполь (3263) Андрющенко Петро (706)
It has always been called "getting rid of the evidence".
06.08.2022 14:53 Відповісти
Exectly.
06.08.2022 15:16 Відповісти
Следы заметают. Прекрасно зная что совершено преступление против человечности. Причем цифры запредельные. Надо срочно по возможности собирать у выехавших горожан собирать инфу по соседям, родне, знакомым, по работе не отвечающим на вызовы, поиски и подобное, фамилии востанавливать по адресам. Нужен уже список потеряных. Там страшное дело вылезет однажды. Рф теперь этот город не отдаст по легкому, будут до конца стоять.
06.08.2022 15:00 Відповісти
 
 