Колаборант Сальдо перебуває у токсикологічній реанімації у Москві у важкому стані, - ЗМІ

Зрадника України, колаборанта - "очільника" так званої "тимчасової адміністрації Херсонської області" Володимира Сальдо у суботу, 6 серпня, спецбортом доставили із окупованого РФ Криму в Москву.

Колаборант був у стані медикаментозної коми, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Baza.

За його даними, у Москві Сальдо поклали в реанімацію токсикологічного відділення міського Науково-дослідного інституту швидкої допомоги імені М. Скліфосовського. На каналі зазначається, що зрадник залишався у тяжкому стані.

"У токсикологічну реанімацію потрапляють пацієнти, постраждалі від отруєнь різними хімічними речовинами. Сюди госпіталізують, коли потрібна екстрена детоксикація організму", - наголошується у повідомленні.

На каналі підкреслюється, що в НДІ є єдина в Москві хіміко-токсикологічна лабораторія з найбільш високоточним обладнанням, завдяки якому можна зрозуміти, якими речовинами отруїли людину.

