Колаборант Сальдо перебуває у токсикологічній реанімації у Москві у важкому стані, - ЗМІ

Зрадника України, колаборанта - "очільника" так званої "тимчасової адміністрації Херсонської області" Володимира Сальдо у суботу, 6 серпня, спецбортом доставили із окупованого РФ Криму в Москву.

Колаборант був у стані медикаментозної коми, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Baza.

За його даними, у Москві Сальдо поклали в реанімацію токсикологічного відділення міського Науково-дослідного інституту швидкої допомоги імені М. Скліфосовського. На каналі зазначається, що зрадник залишався у тяжкому стані.

"У токсикологічну реанімацію потрапляють пацієнти, постраждалі від отруєнь різними хімічними речовинами. Сюди госпіталізують, коли потрібна екстрена детоксикація організму", - наголошується у повідомленні.

На каналі підкреслюється, що в НДІ є єдина в Москві хіміко-токсикологічна лабораторія з найбільш високоточним обладнанням, завдяки якому можна зрозуміти, якими речовинами отруїли людину.

Читайте: Колаборант Сальдо може не дожити до підозри та українського суду, - радник міністра Геращенко

+18
Яка сумна новина😉
06.08.2022 15:06 Відповісти
+14
Сальдо-дурачку далі навічку...
06.08.2022 15:08 Відповісти
+12
земля бетоном
06.08.2022 15:07 Відповісти
06.08.2022 15:06 Відповісти
хорьок відлітає...

06.08.2022 15:14 Відповісти
Цього мерзотника , мабуть , змія вкусила за зрадуь
А взагалі , наскільки мені відомо , він іздив до Ізраілю лікуватися від раку 😠
06.08.2022 15:14 Відповісти
Алкогольна інтоксікація.
06.08.2022 18:49 Відповісти
Пусть оно сдохнет это животное ! ))
06.08.2022 15:16 Відповісти
Надіїмось що так, а не просто перестановка тварин у природі.
06.08.2022 15:07 Відповісти
але ж знайдуть на його місце якусь крису
06.08.2022 16:10 Відповісти
земля бетоном
06.08.2022 15:07 Відповісти
стєкломой
06.08.2022 15:07 Відповісти
Новичок
06.08.2022 15:22 Відповісти
Есть в Украине тот, кто печется о его здоровье?Нахрена эти новости, вот когда с богом встретится, тогда и сообщайте.
06.08.2022 15:08 Відповісти
Я очень беспокоюсь о его здоровье.Я надеюсь,что оно быстро закончится
06.08.2022 15:14 Відповісти
Чим довше воно конатиме, тим більше буде займати місце в реанімації. А значить принесе збитки Росії. Тому хай корчиться.
06.08.2022 21:26 Відповісти
06.08.2022 15:08 Відповісти
Недоперепил (выпил больше, чем смог, но меньше, чем хотел)
06.08.2022 15:08 Відповісти
плешивое куйло не любит предателей, даже если они не его стороне ...
06.08.2022 15:08 Відповісти
хапанул лишака рускомирного.....
06.08.2022 15:09 Відповісти
не забагато уваги якомусь орку,
вже мабуть п'ята новина про цього орка,

здохне та й ок, що там такого,
ніби він не знав куди лізе і що робить злочин
06.08.2022 15:09 Відповісти
Лиш би здох
06.08.2022 15:10 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE Сальдо - Википедия

https://ru.wikipedia.org › wiki › Сальдо

Са́льдо (итал. saldo - расчёт, остаток; лат. saldare - выравнивать) - остаток по бухгалтерскому счёту, разность между поступлениями и расходами.

Вот тут совпало.Коллаборант плучил расчёт.
06.08.2022 15:12 Відповісти
фсьо !

вєдомость закрита...
06.08.2022 16:21 Відповісти
Баланс між життям та не-життям показав отріцатєльноє сальдо
06.08.2022 15:12 Відповісти
Десальдезація проходить за планом.
06.08.2022 15:12 Відповісти
Це херня, необхідна *************
06.08.2022 17:27 Відповісти
- С вашим диагнозом я бы посоветовал натереться грязью.
- И что, поможет?
- Поможет уже вряд ли, но к земле привыкните
06.08.2022 15:14 Відповісти
Шота у нєво дєбєт с крєдєтом нє сашолся...
06.08.2022 15:14 Відповісти
06.08.2022 15:14 Відповісти
мутняки в красивой упаковке...
06.08.2022 15:15 Відповісти
"А у тебя самой-то, Зин,
Приятель был с завода шин,
Так тот - вообще хлебал бензин.
Ты вспомни, Зин!.."
06.08.2022 15:18 Відповісти
Я бачу , що народ його вже хоронить
06.08.2022 15:15 Відповісти
4 сольдо.
06.08.2022 15:18 Відповісти
к сальдо на собеседование забежал новичок
06.08.2022 15:18 Відповісти
всё прогрессивное человечество затаило дыхание в надежде, что сальдо станет отрицательным )
06.08.2022 15:19 Відповісти
Чи не новость,подыхает,да и хрен с ним,на одну гниду меньше!
06.08.2022 15:20 Відповісти
Не треба було труси Навального вдягати.
06.08.2022 15:20 Відповісти
Після того, як цю потвору чимось нагодували, негативне сальдо стало ще быльш негативним.
06.08.2022 15:24 Відповісти
Сдохни свинособачий *****!.....................................................
06.08.2022 15:25 Відповісти
алєргія на новічок
06.08.2022 15:30 Відповісти
сальдо в расход
06.08.2022 15:30 Відповісти
Кого турбує, що там з цією Сальдою? Ну здохне і що? Що це для України змінить???
06.08.2022 15:35 Відповісти
Следующие пять раз подумают идти ли на коллаборацию с врагом
06.08.2022 15:53 Відповісти
Від'ємне сальдо, таке буває!
06.08.2022 16:17 Відповісти
От страха нажрался водки московской самопальной
06.08.2022 16:22 Відповісти
Лихі парфуми у пеклі вже втрачають терпіння! Агов, сальдо, гепин досвід тебе нічому не навчив?
06.08.2022 18:22 Відповісти
 
 