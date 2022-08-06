Колаборант Сальдо перебуває у токсикологічній реанімації у Москві у важкому стані, - ЗМІ
Зрадника України, колаборанта - "очільника" так званої "тимчасової адміністрації Херсонської області" Володимира Сальдо у суботу, 6 серпня, спецбортом доставили із окупованого РФ Криму в Москву.
Колаборант був у стані медикаментозної коми, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Baza.
За його даними, у Москві Сальдо поклали в реанімацію токсикологічного відділення міського Науково-дослідного інституту швидкої допомоги імені М. Скліфосовського. На каналі зазначається, що зрадник залишався у тяжкому стані.
"У токсикологічну реанімацію потрапляють пацієнти, постраждалі від отруєнь різними хімічними речовинами. Сюди госпіталізують, коли потрібна екстрена детоксикація організму", - наголошується у повідомленні.
На каналі підкреслюється, що в НДІ є єдина в Москві хіміко-токсикологічна лабораторія з найбільш високоточним обладнанням, завдяки якому можна зрозуміти, якими речовинами отруїли людину.
А взагалі , наскільки мені відомо , він іздив до Ізраілю лікуватися від раку 😠
вже мабуть п'ята новина про цього орка,
здохне та й ок, що там такого,
ніби він не знав куди лізе і що робить злочин
https://ru.wikipedia.org › wiki › Сальдо
Са́льдо (итал. saldo - расчёт, остаток; лат. saldare - выравнивать) - остаток по бухгалтерскому счёту, разность между поступлениями и расходами.
Вот тут совпало.Коллаборант плучил расчёт.
вєдомость закрита...
- И что, поможет?
- Поможет уже вряд ли, но к земле привыкните
Приятель был с завода шин,
Так тот - вообще хлебал бензин.
Ты вспомни, Зин!.."