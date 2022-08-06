На Херсонщині колаборант Ковальов змушує аграріїв сплачувати "податки" за російським законодавством, - ОВА

На Херсонщині фермерів змушують реєструватися та платити частину доходів на користь окупаційної влади.

Про це повідомляють у Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що колаборанта Олексія Ковальова окупаційна влада призначила так званим "міністром аграрної політики Херсонщини". Наразі він змушує місцевих аграріїв реєструватися в окупаційних органах та сплачувати "податки" за російським законодавством.

Крім того, як повідомляють в ОВА, на Херсонщині окупанти позбавили велике фермерське господарство можливості здійснювати господарську діяльність. Окупанти викрали та знищили весь врожай пшениці, соняшника й кукурудзи, який зберігався на 11 зернотоках у різних населених пунктах області.

Раніше цього тижня у передмісті Херсона окупанти захопили сільськогосподарську базу. Росіяни викрали два трактори, автомобіль "КАМАЗ" з причепом та іншу дорогу сільськогосподарську техніку. Сума матеріальних збитків становить майже 5 мільйонів гривень.