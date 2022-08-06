УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9884 відвідувача онлайн
Новини Війна Російська агресія
2 314 12

На Херсонщині колаборант Ковальов змушує аграріїв сплачувати "податки" за російським законодавством, - ОВА

зерно,село,трактор,фермер,фермери,посівна,аграрії,аграрій

На Херсонщині фермерів змушують реєструватися та платити частину доходів на користь окупаційної влади.

Про це повідомляють у Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що колаборанта Олексія Ковальова окупаційна влада призначила так званим "міністром аграрної політики Херсонщини". Наразі він змушує місцевих аграріїв реєструватися в окупаційних органах та сплачувати "податки" за російським законодавством.

Читайте також: Окупанти стягнули в район Давидового Броду 60 одиниць техніки, а в район Херсону - САУ "Піон"

Крім того, як повідомляють в ОВА, на Херсонщині окупанти позбавили велике фермерське господарство можливості здійснювати господарську діяльність. Окупанти викрали та знищили весь врожай пшениці, соняшника й кукурудзи, який зберігався на 11 зернотоках у різних населених пунктах області.

Раніше цього тижня у передмісті Херсона окупанти захопили сільськогосподарську базу. Росіяни викрали два трактори, автомобіль "КАМАЗ" з причепом та іншу дорогу сільськогосподарську техніку. Сума матеріальних збитків становить майже 5 мільйонів гривень.

аграрії (1538) сільське господарство (758) колабораціонізм (1193) Ковальов Олексій (40) Херсонська область (6135)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
чому не пишете, що цей колаборант слуга народу?? це потрібно в кожній новині писати
показати весь коментар
06.08.2022 15:23 Відповісти
+9
Зеленський не бажав поведiнку однопартiйця прокоментувати?
показати весь коментар
06.08.2022 15:26 Відповісти
+8
Невже Зеленський не може повпливати на свого дружбана Ковальова ?
показати весь коментар
06.08.2022 15:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чому не пишете, що цей колаборант слуга народу?? це потрібно в кожній новині писати
показати весь коментар
06.08.2022 15:23 Відповісти
Зеленський не бажав поведiнку однопартiйця прокоментувати?
показати весь коментар
06.08.2022 15:26 Відповісти
Ні, йому ніколи. Йому головне забрати для піару дипломатичні паспорти, не зважаючі на те, що порушує ст33 ЗУ "про статус народного депутата" і саме смішне, шо зараз всі нардепи просто підуть і зроблять собі нові диппаспорти згідно цього Закону. Але ж 73% схавали це бо по зебілізору так скзалали і радідіють, що ПрпиЗЕдент крутий сцарьі бояр на місц епосатвив...земократія млять!
А те що колоборанти тільки із слуг навіть не хоче згадувати! То не на часі, як і гарантії від нього щодо "Азова" полоні, хоча звинувачує весь Світ...Одним словом - кому війна, а кому піаркомпанія для наступних Виборів!
показати весь коментар
06.08.2022 16:14 Відповісти
мож в сб оун поскаржытысь?
показати весь коментар
06.08.2022 15:28 Відповісти
Невже Зеленський не може повпливати на свого дружбана Ковальова ?
показати весь коментар
06.08.2022 15:32 Відповісти
Ця істота, яскравий представник партії гундосого боневтікла - СЛУГА НАРОДУ. Пишіть правильно приналежність цього виродка до ZЕскотів
показати весь коментар
06.08.2022 15:37 Відповісти
А зелень примовкла? Клоун не пише відосіка про свого партайгеносе, звернення не робить...
показати весь коментар
06.08.2022 15:41 Відповісти
Ковальов -це вірний слуга народу тільки не украінського ,
а расєйського !

Думаю , що в партіі ,, слуга народу " , всі такі , так як жоден із них не пішов захищати нашу краіну - одні зрадники !!
показати весь коментар
06.08.2022 15:45 Відповісти
Такие новости должны звучать так;
-"На сданной Ермаком херсонщине,люди вынуждены подчиняться оккупантам "
показати весь коментар
06.08.2022 15:45 Відповісти
Нєзабаром побачимо як зєлєні мразі сдадуть Украіну.
показати весь коментар
06.08.2022 16:20 Відповісти
І ,чому мовчать зелені гобіти?
Що невже нема, що сказати про свого однопартійця?
Який купував для Зюзі, а може і для *****"патріотичний"весь жовто блакитний 4 канал.
Де ***** хочаб один пук у виправдання,чи навпаки засудження колоборанта Ковальова?
показати весь коментар
06.08.2022 17:04 Відповісти
 
 