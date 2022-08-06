На Херсонщині колаборант Ковальов змушує аграріїв сплачувати "податки" за російським законодавством, - ОВА
На Херсонщині фермерів змушують реєструватися та платити частину доходів на користь окупаційної влади.
Про це повідомляють у Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що колаборанта Олексія Ковальова окупаційна влада призначила так званим "міністром аграрної політики Херсонщини". Наразі він змушує місцевих аграріїв реєструватися в окупаційних органах та сплачувати "податки" за російським законодавством.
Крім того, як повідомляють в ОВА, на Херсонщині окупанти позбавили велике фермерське господарство можливості здійснювати господарську діяльність. Окупанти викрали та знищили весь врожай пшениці, соняшника й кукурудзи, який зберігався на 11 зернотоках у різних населених пунктах області.
Раніше цього тижня у передмісті Херсона окупанти захопили сільськогосподарську базу. Росіяни викрали два трактори, автомобіль "КАМАЗ" з причепом та іншу дорогу сільськогосподарську техніку. Сума матеріальних збитків становить майже 5 мільйонів гривень.
А те що колоборанти тільки із слуг навіть не хоче згадувати! То не на часі, як і гарантії від нього щодо "Азова" полоні, хоча звинувачує весь Світ...Одним словом - кому війна, а кому піаркомпанія для наступних Виборів!
а расєйського !
Думаю , що в партіі ,, слуга народу " , всі такі , так як жоден із них не пішов захищати нашу краіну - одні зрадники !!
-"На сданной Ермаком херсонщине,люди вынуждены подчиняться оккупантам "
Що невже нема, що сказати про свого однопартійця?
Який купував для Зюзі, а може і для *****"патріотичний"весь жовто блакитний 4 канал.
Де ***** хочаб один пук у виправдання,чи навпаки засудження колоборанта Ковальова?