Українські воїни протягом доби ліквідували 39 окупантів та знищили 6 одиниць ворожої техніки, - ОК "Південь"
На південному напрямку захисники завдали втрат ворогу.
Про це повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом доби знищили 39 окупантів, 6 одиниць автомобільної техніки, в тому числі і броньованої.
Ворог продовжує ведення бойових дій, надає перевагу ракетно-артилерійським та авіаційним ударам по українських позиціях. Протягом ночі російська авіація тричі атакувала парами ударних гелікоптерів Ка-52 напрямок раніше звільнених населених пунктів Херсонщини.
