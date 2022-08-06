УКР
Українські воїни протягом доби ліквідували 39 окупантів та знищили 6 одиниць ворожої техніки, - ОК "Південь"

південь

На південному напрямку захисники завдали втрат ворогу.

Про це повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом доби знищили 39 окупантів, 6 одиниць автомобільної техніки, в тому числі і броньованої.

Ворог продовжує ведення бойових дій, надає перевагу ракетно-артилерійським та авіаційним ударам по українських позиціях. Протягом ночі російська авіація тричі атакувала парами ударних гелікоптерів Ка-52 напрямок раніше звільнених населених пунктів Херсонщини.

Читайте також: Морські піхотинці протягом доби знищили ворожий командно-спостережний пункт, склад з боєкомплектом та військову техніку

Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼
06.08.2022 15:40 Відповісти
Что с мостами?
06.08.2022 15:42 Відповісти
 
 