УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9939 відвідувачів онлайн
Новини Війна
903 0

На Миколаївщині ворог обстріляв з артилерії Березнегувате, одна людина загинула, 5 поранені, - голова облради Замазєєва

обстріл,миколаївщина

Окупанти обстрілюють населені пункти на лінії зіткнення в межах двох областей.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, вдень 6 серпня зафіксовано обстріли з боку позицій окупантів майже по всій лінії зіткнення, вздовж кордонів Миколаївської та Херсонської областей.

Читайте також: Вночі ворог завдав ракетних ударів по Миколаєву, двоє людей отримали поранення, - Кім

Ворог з артилерії обстріляв селище Березнегувате. В результаті обстрілу - 5 людей зазнали поранення. Від ран загинула пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медсестрою.

Миколаївська область (2357) обстріл (30503) жертви (1881) артилерія (819)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 