На Миколаївщині ворог обстріляв з артилерії Березнегувате, одна людина загинула, 5 поранені, - голова облради Замазєєва
Окупанти обстрілюють населені пункти на лінії зіткнення в межах двох областей.
Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, вдень 6 серпня зафіксовано обстріли з боку позицій окупантів майже по всій лінії зіткнення, вздовж кордонів Миколаївської та Херсонської областей.
Ворог з артилерії обстріляв селище Березнегувате. В результаті обстрілу - 5 людей зазнали поранення. Від ран загинула пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медсестрою.
