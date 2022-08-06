На Миколаївщині ворог обстріляв з артилерії Березнегувате, одна людина загинула, 5 поранені, - голова облради Замазєєва

Окупанти обстрілюють населені пункти на лінії зіткнення в межах двох областей.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, вдень 6 серпня зафіксовано обстріли з боку позицій окупантів майже по всій лінії зіткнення, вздовж кордонів Миколаївської та Херсонської областей.

Ворог з артилерії обстріляв селище Березнегувате. В результаті обстрілу - 5 людей зазнали поранення. Від ран загинула пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медсестрою.