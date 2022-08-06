Окупанти тримають напоготові 24 "Калібри" в Чорному морі, - ВМС ЗСУ

У Чорному морі Росія тримає 4 носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 24 ракети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів; у Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "калібр"", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:30 суден - до Азовського моря, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 38 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

