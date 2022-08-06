УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
Окупанти тримають напоготові 24 "Калібри" в Чорному морі, - ВМС ЗСУ

У Чорному морі Росія тримає 4 носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 24 ракети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

"У  Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів; у Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "калібр"", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:30 суден  - до Азовського моря, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 38 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Читайте: З портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським збіжжям, - Кубраков. ВІДЕО+ФОТО

ВМС (1429) корабель (1622) ракети (4153) Чорне море (1689)
ЧФ рашки яскравий приклад який флот нам НЕ потрібний !

нам абсолютно НЕпотрібні замовлені ЗЄ-льонським корвети Ада (по 500 млн. дол. за штуку), які у випадку війни будуть тупо стояти на базах під прикриттям ПРО і все одно будуть знищені ракетою максимум вартістю в 2-3 млн. дол
06.08.2022 16:07 Відповісти
Как https://t.me/Bratchuk_Sergey/16742 рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук , якобы Россия договорилась о вербовке ста тысяч граждан Северной Кореи для армии Путина.

Хорошая нвость для Путина - В "добробат" КНДР готовы записаться миллионы.

Плохая новость для Путина - Все они в Украину не доедут. Разбегутся и растворятся еще на русских просторах. Потому что даже голодная Россия для этих людей предпочтительнее, чем еще более голодная Северная Корея.

"Так что собирайте севернх корейцев, что бы южным стало легче дышать", отметил Братчук. https://donpress.com/news/06-08-2022-spiker-odesskoy-ova-rasskazal-dve-novosti-********-dlya-putina-i-khoroshuyu-dlya
06.08.2022 16:34 Відповісти
Итальянцы давно выступают против курения.
Они умеют поставить тяжёлый крейсер вверх килем.
06.08.2022 16:51 Відповісти
світова спільнота довикаблучується з толерантністю..що випробують по курортам..
06.08.2022 16:04 Відповісти
мені інтересно.які країни дозволять русфашистам зробити залп ракет з СЕРЕДЗЕМНОГО моря.бо ці ракети мають пролетіти над їх територіями! І чи це недасть нарешті поштовх до отиримання УКР ракет дальністю 500км і 1000км і ЯКЩО КОРЕЯ ВІЗЬМЕ УЧАСТЬ У ВІЙНІ своїми голодними солдатами-говорять про 100тис -добровольців-А все це до ТОГО,що пора починати інформ атаку ,всіма медіями!!!незалежно чи бутусов ти чи ахметов з пінчуком АТАКУ!!!! а не качати політситуацію,, бо почнемо сваритися і тоді всі ЗДОХНЕМО
06.08.2022 16:18 Відповісти
06.08.2022 18:16 Відповісти
06.08.2022 18:17 Відповісти
рас..х..рили вторую, удєлаєм і пятую !
06.08.2022 18:50 Відповісти
калібр херня а от Х-22 це погано ,дкже погано ...
06.08.2022 16:25 Відповісти
Коли вже ті калібри почнуть в пускових вибухати разом з плавзасобом, все сподіваюсь на їхню рукожопість та халатність ...
06.08.2022 16:37 Відповісти
помнится мне выпуск Фейгин-Арестович за месяц до войны. Обсуждалось нападет ли на нас оркостан. Пришли к выводу, что маловероятно, т.к. калибров у них мало: 160-максимум 210 штук. А тут если не каждый день, то через день 24 шт. летит. И конца и края не видно.
06.08.2022 17:27 Відповісти
що може сказати українському народові прес-служба ЗСУ,яке озброєння є в України, і його придбала "зелена влада" ,котре не дозволить,щоб ні одна ракета не долетіла до території України.на голови українців.Чому були підписані зернові гешефти "зелених аферистів"
, без гарантій припинення ракетних обстрілів з акваторії Чорного моря ?
06.08.2022 17:40 Відповісти
А де дрони камікадзе ? І над цим хтось думає як їх підірвать !
06.08.2022 19:22 Відповісти
 
 