Окупанти тримають напоготові 24 "Калібри" в Чорному морі, - ВМС ЗСУ
У Чорному морі Росія тримає 4 носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 24 ракети.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів; у Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "калібр"", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:30 суден - до Азовського моря, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 38 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нам абсолютно НЕпотрібні замовлені ЗЄ-льонським корвети Ада (по 500 млн. дол. за штуку), які у випадку війни будуть тупо стояти на базах під прикриттям ПРО і все одно будуть знищені ракетою максимум вартістю в 2-3 млн. дол
Хорошая нвость для Путина - В "добробат" КНДР готовы записаться миллионы.
Плохая новость для Путина - Все они в Украину не доедут. Разбегутся и растворятся еще на русских просторах. Потому что даже голодная Россия для этих людей предпочтительнее, чем еще более голодная Северная Корея.
"Так что собирайте севернх корейцев, что бы южным стало легче дышать", отметил Братчук. https://donpress.com/news/06-08-2022-spiker-odesskoy-ova-rasskazal-dve-novosti-********-dlya-putina-i-khoroshuyu-dlya
Они умеют поставить тяжёлый крейсер вверх килем.
, без гарантій припинення ракетних обстрілів з акваторії Чорного моря ?