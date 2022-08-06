УКР
Боррель запросив президента Сербії та прем'єра Косова прибути до Брюсселю для перемовин

боррель

ЄС прагне врегулювати конфлікт між Сербією та Косовим шляхом перемовин.

Про це повідомив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки запросив через соцмережу президента Сербії Александара Вучича та прем'єра Косова Альбіна Курті прибути до Брюсселя 18 серпня та провести перемовини між сторонами.

"Я запрошую президента Сербії Вучича та прем'єр-міністра Косова Курті 18 серпня до Брюсселя, щоб обговорити шляхи просування вперед між Приштиною та Белградом", - написав Боррель.

Читайте також: Сподіваюсь на продовження мирного діалогу, - Вучич у зверненні до сербів щодо ситуації в Косово

Нагадаємо, що президент Сербії Александар Вучич заявив 3 серпня, що ситуація у регіоні була "за крок від катастрофи", та звинуватив Косова у спробах реалізувати свої інтереси на тлі "істерії довкола війни в Україні".

31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та обстріляли поліцейських. Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами.

Брюссель (290) Косово (93) Сербія (388) Євросоюз (14025) Боррель Жозеп (1075)
Жалюгідна ганчірка боррель об тебе вже витерли лапті у мацквє,то шо ти можеш врегулювати...
06.08.2022 16:09 Відповісти
Не думаю,що він настільки жалюгідний,як ваш вибір велосипедиста з 95. Сербія хоче війни, а коли одна країна хоче воювати, то потрібно щось робити,а не дороги будувати
06.08.2022 16:17 Відповісти
Помират -- Сербія уже як побита собака
06.08.2022 16:32 Відповісти
Кстати, СЕРБЫ НЕ ПРОПУСКАЮТ через свою страну УКРАИНЦЕВ
МЗС УКРАЇНИ мае цім фактом зацікавітість
06.08.2022 16:44 Відповісти
 
 