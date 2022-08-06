УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10044 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 884 40

Окупанти планують проводити "референдум" протягом тижня: будуть ходити по квартирах у супроводі автоматників та опитувати мешканців, - мер Мелітополя Федоров

федоров,іван

Окупаційна "влада" Мелітополя Запорізької області має намір проводити псевдореферендум 7 днів. Ходити по квартирах містян будуть у супроводі ФСБ чи поліції.

Про це під час національного ефіру новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окупанти хочуть проводити "референдум" 7 днів. Проводити його хочуть за допомогою старших по будинках, які будуть ходити по квартирах та опитувати мешканців, але у супроводі автоматників та співробітника міліції або ФСБ", - сказав мер.

Федоров додав, що за даними соцопитувань, які проводять в місті старші по будинках, російську агресію підтримує не більше 10% мешканців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Мелітополі гуманітарна катастрофа: 80% містян – безробітні, ціни на ліки та продукти завищено в 3-4 рази, - Федоров

"За 7 днів вони можуть намалювати ту цифру, яку захочуть", - зазначив міський голова.

Він також нагадав про кримінальну відповідальність, яка передбачена законодавством за співпрацю з колаборантами.

За попередньою інформацією, псевдореферендум заплановано на 11 вересня.

Автор: 

Мелітополь (776) референдум (629) Федоров Іван (653)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
І обов'язково хай візьмуть з собою по декілька представників ґемнесті. А то вдруґ хтось із мешканців не відчинить дверей, чим створить загрозу волєізявлєнію.
показати весь коментар
06.08.2022 16:35 Відповісти
+8
Вот я понять не могу. Для кого они проводят этот типа референдум? Если для внутреней аудитории, то они и так поверят всему, можно было и 26 февраля после захвата наших областей сказать, что все за рашу. Если для Запада, то никто и никогда его не воспримет. Если для сирий и прочих кндров, то эти черти тоже признают все что раша скажет так как кормятся с их рук. В чем же смысл?
показати весь коментар
06.08.2022 16:39 Відповісти
+7
А автоматники-мабуть лічільна камісія...
показати весь коментар
06.08.2022 16:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І обов'язково хай візьмуть з собою по декілька представників ґемнесті. А то вдруґ хтось із мешканців не відчинить дверей, чим створить загрозу волєізявлєнію.
показати весь коментар
06.08.2022 16:35 Відповісти
Запитання до мера--А згідно чийого закону буде проходити так зване ,,опитування,,?Мерові уже з РФії повідомили? То кому підкоряється мер ? Громаді чи окупаційній владі РФ?
показати весь коментар
07.08.2022 06:40 Відповісти
аабсолютно пох на эти рехверендумы
показати весь коментар
06.08.2022 16:36 Відповісти
А автоматники-мабуть лічільна камісія...
показати весь коментар
06.08.2022 16:37 Відповісти
************ - то небезпечний бiзнес...
показати весь коментар
06.08.2022 16:44 Відповісти
А партизани-снайпери --- спостерігачі.
показати весь коментар
06.08.2022 17:36 Відповісти
Я одного не розумію, а хто їм заважає просто сказати що вже ходили по хатинам та вибори відбулись? В нас он керманич гаражного кооперативу так під себе підмяв все що можна і нічого - всі мовчком, підписів лівих наставив і вперед. Нащо ций цирк взагалі?
показати весь коментар
06.08.2022 16:38 Відповісти
А помародерить под предлогом дебильного "рехверендума"? Цифры типа волеизявления уже нарисованы, примерно 86%.
показати весь коментар
06.08.2022 16:48 Відповісти
На самом деле они 73% нарисовали. Па-приколу...
показати весь коментар
06.08.2022 16:58 Відповісти
А що для мародьорства треба якийсь привід?
показати весь коментар
06.08.2022 18:55 Відповісти
Шановний пане Федоров,ви самі дали оцінку референдуму під автоматами. Увесь світ знає це і усякий такий референдум не стоїть з'їденого яйця
показати весь коментар
06.08.2022 16:38 Відповісти
Вот я понять не могу. Для кого они проводят этот типа референдум? Если для внутреней аудитории, то они и так поверят всему, можно было и 26 февраля после захвата наших областей сказать, что все за рашу. Если для Запада, то никто и никогда его не воспримет. Если для сирий и прочих кндров, то эти черти тоже признают все что раша скажет так как кормятся с их рук. В чем же смысл?
показати весь коментар
06.08.2022 16:39 Відповісти
Розпиляти бабло, яке виділене на ці "рехверендуми"?
показати весь коментар
06.08.2022 16:57 Відповісти
создать видимость что все по закону. Мир же схавал крым. Так почему бы не пойти также дальше?
показати весь коментар
06.08.2022 16:59 Відповісти
Мир схавал, потому как был не готов тогда. Сейчас ситуация немного другая, в этом плане, да и армия у нас не такая как в 2014 году
показати весь коментар
06.08.2022 17:01 Відповісти
этот, типа "референдум", перекличка лояльных к оккупационной власти колаборантов. в дальнейшем их могут мобилизовать, и отправить на убой. голосовал за Рашку? - значит, вперед умирать "за Путина". как то так.
показати весь коментар
06.08.2022 17:31 Відповісти
Навіщо кацапам лазити по місту та когось опитувати, якщо в них є друкарня з потрібними "галочками"?
показати весь коментар
06.08.2022 16:45 Відповісти
Це взагалі незрозуміла ситуація. Здаєтся путлер все ж не готовий до використання ЯО, та й повну мобілізацію він не зможе провести. Тому це цирк якийсь
показати весь коментар
06.08.2022 16:49 Відповісти
Зебилы, дотянете до референдума, можете сливать воду.
показати весь коментар
06.08.2022 16:48 Відповісти
Зебилі могут сливать, украинцы не станут этого делать
показати весь коментар
06.08.2022 16:51 Відповісти
без немецких овчарок и проверки аусвайсов?
сцынаристы кремлядсие совсем не прикольные...
показати весь коментар
06.08.2022 16:48 Відповісти
Нью Йорк....
показати весь коментар
06.08.2022 16:50 Відповісти
І знову ж таки Україна зовсім не повинна звертати на це увагу . Проведуть референдум під дуло автомата щоб силою змусити людину проголосувати. Там в основному проголосують колаборанти. Уявіть собі що під час другої сітової війни Гітлер проводить реферндум в Києві і на цьому війна спинилася б. На це сподівається Путін що проведе референдум він зупинить наступ. Але він зовсім не розуміє чого прагне народ армія і влада. На референдумах Путіна війна не зупиниться а буде продовжуватись стільки скільки буде потрібно щоб їх звідти вибивати.
показати весь коментар
06.08.2022 16:50 Відповісти
Провели рашисти псевдореферендум, намалювали циферки - війна далі триватиме. Далі що дошвиряє залишки ракет чи ядерним батоном по цивільним містам або по лісопосадкам, куди коли немає великих скупчень військ ? Єдине що диванним ватним гандонам варто готуватись до мобілізації - після постановки доведеться мобілізовуватись і йти гарматним м'ясом.
показати весь коментар
06.08.2022 16:51 Відповісти
в Херсоне замочили очередного колаборанта...... сдох по дороге в больницу......
https://twitter.com/i/status/1555855929584779265
показати весь коментар
06.08.2022 16:56 Відповісти
Надеюсь еще и Сосальдо сдохнет. Но на мой взгляд главная цель стремоусов
показати весь коментар
06.08.2022 16:57 Відповісти
Или "правильно" отвечаешь на референдуме, или - к стенке! Демократия называется
показати весь коментар
06.08.2022 16:57 Відповісти
Грош цена таким референдумам под дулом автоматов.😡
показати весь коментар
06.08.2022 17:02 Відповісти
а почему бы танки не подгонять к каждому дому?
показати весь коментар
06.08.2022 17:10 Відповісти
"Вы за Путена или вас расстрелять?"

Давай, пздуй оттуда вовочка, самое время делать жест доброй воли
показати весь коментар
06.08.2022 17:15 Відповісти
А кто дал полномочия 25 тысячам мартышек с автоматами что-то проводить вообще?
показати весь коментар
06.08.2022 17:17 Відповісти
Голосование под дулом автомата никогда не было таким буквальным
показати весь коментар
06.08.2022 17:22 Відповісти
Тошнотики.
показати весь коментар
06.08.2022 17:25 Відповісти
Місяць тому Федоров прогнозував звільнення Мелітополя "десь за два тижні"...
показати весь коментар
06.08.2022 17:52 Відповісти
"Референдум під автоматами" - тобто якщо ти проти - тебе арештовують, або розстрілюють - шикарне "волевиявлення".
показати весь коментар
06.08.2022 18:23 Відповісти
Цей Федоров, взагалі в Мелітополі бував? Які автоматники? Досить згадати 2014 рік (https://via-midgard.com//uploads/posts/2014-05/1399937360_42978_referendum_v_mariupole_goryashtee_zdanie_gor.jpg посилання ) це той "референдум" в Маріці, який навіть Раша не визнала. Де автоматники? Все місто там. Щось змінилося? Зніміть рожеві окуляри, і подивіться ютуб "9 травня 2022 Маріуполь". Розруха, мешканців в місті мало,, але напевно вони всі, хто ходячий, на параді, з червоними прапорами, несуть георгіївську стрічку, довжиною 300 метрів. Їх ніхто на той парад не гнав, і де вони це полотнище ховали? Треба розуміти, там живе вата, причому до мозку кісток. Там ці ділянки штурмувати будуть. Маріуполь, той же Мелітополь
показати весь коментар
06.08.2022 18:39 Відповісти
Яка різниця що вони там вирішать на своєму псевдореферендумі? Все одно будемо звільняти наші міста. І це потрібно робити якнайшвидше,щоб не встигли засмітити мізки цивільним своєю пропагандою.
показати весь коментар
06.08.2022 18:41 Відповісти
Різниця дуже велика, Оксана. Ось в Рівному, або Чернівцях, такий референдум не пройде, а в Мариці, або Мелітополі, "на ура", з піснями і танцями (https://www.youtube.com/watch?v=WL_9i2sM-cI&t=89s посилання ). Я взагалі думаю, що звільнити зараз Донбас, Марік, і далі за списком, це таке ярмо на шию України.
показати весь коментар
06.08.2022 19:02 Відповісти
А це буде , бо ж нас наш президент продає нас ,він за це від кацапів великі гроші отримує ,всю Україну продасть й звалить
показати весь коментар
06.08.2022 21:35 Відповісти
Остановить "референдумы" и фактическое присоединение этих территорий к РФ может только ВСУ своим наступлением. Все остальное сотрясение воздуха и ничего более. Время для Украины на это ограничено.
показати весь коментар
07.08.2022 10:34 Відповісти
 
 