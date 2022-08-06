Окупанти планують проводити "референдум" протягом тижня: будуть ходити по квартирах у супроводі автоматників та опитувати мешканців, - мер Мелітополя Федоров
Окупаційна "влада" Мелітополя Запорізької області має намір проводити псевдореферендум 7 днів. Ходити по квартирах містян будуть у супроводі ФСБ чи поліції.
Про це під час національного ефіру новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Окупанти хочуть проводити "референдум" 7 днів. Проводити його хочуть за допомогою старших по будинках, які будуть ходити по квартирах та опитувати мешканців, але у супроводі автоматників та співробітника міліції або ФСБ", - сказав мер.
Федоров додав, що за даними соцопитувань, які проводять в місті старші по будинках, російську агресію підтримує не більше 10% мешканців.
"За 7 днів вони можуть намалювати ту цифру, яку захочуть", - зазначив міський голова.
Він також нагадав про кримінальну відповідальність, яка передбачена законодавством за співпрацю з колаборантами.
За попередньою інформацією, псевдореферендум заплановано на 11 вересня.
сцынаристы кремлядсие совсем не прикольные...
https://twitter.com/i/status/1555855929584779265
Давай, пздуй оттуда вовочка, самое время делать жест доброй воли