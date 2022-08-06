Окупанти планують проводити "референдум" протягом тижня: будуть ходити по квартирах у супроводі автоматників та опитувати мешканців, - мер Мелітополя Федоров

Окупаційна "влада" Мелітополя Запорізької області має намір проводити псевдореферендум 7 днів. Ходити по квартирах містян будуть у супроводі ФСБ чи поліції.

Про це під час національного ефіру новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окупанти хочуть проводити "референдум" 7 днів. Проводити його хочуть за допомогою старших по будинках, які будуть ходити по квартирах та опитувати мешканців, але у супроводі автоматників та співробітника міліції або ФСБ", - сказав мер.

Федоров додав, що за даними соцопитувань, які проводять в місті старші по будинках, російську агресію підтримує не більше 10% мешканців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Мелітополі гуманітарна катастрофа: 80% містян – безробітні, ціни на ліки та продукти завищено в 3-4 рази, - Федоров

"За 7 днів вони можуть намалювати ту цифру, яку захочуть", - зазначив міський голова.

Він також нагадав про кримінальну відповідальність, яка передбачена законодавством за співпрацю з колаборантами.

За попередньою інформацією, псевдореферендум заплановано на 11 вересня.