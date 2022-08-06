У Хорватії польський автобус потрапив у ДТП: 12 загиблих, 32 поранених
У Хорватії загинуло в ДТП 12 людей, 32 особи отримали поранення та госпіталізовані до лікарень Загреба, Вараждина та Чаковця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Вранці 6 серпня на півночі Хорватії автобус на польській реєстрації з’їхав з дороги на 62-му кілометрі автомагістралі А4 між населеними пунктами Ярек-Бисаський і Подворець та впав у кювет.
За словами речника МЗС Польщі Лукаша Ясіни, усі жертви аварії автобуса в Хорватії є громадянами Польщі. Чиновник підтвердив смерть 12 потерпілого в результаті аварії. Пасажири та водій зазнали травм та поранень різного ступеню тяжкості, п'ятеро осіб госпіталізовані із серйозними травмами.
Відомо, що в автобусі їхали паломники, які прямували до містечка Меджугор’є, що в Боснії та Герцеговині.. Серед постраждалих є жителі Мазовєцького воєводства. На місці працюють хорватські поліціянти та оперативні служби.
Прем'єр Денис Шмигаль висловив співчуття родинам загиблих.
"З сумом сприйняв звістку про трагічну аварію польського автобуса у Хорватії. Багато загиблих та поранених. Висловлюю найщиріші співчуття родинам загиблих та всьому польському народу. Бажаю всім постраждалим швидкого одужання", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шаидкого одужання травмованим людям !!
співчуття рідним...
українці з вами у вашому горі.