УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9400 відвідувачів онлайн
Новини
4 542 10

У Хорватії польський автобус потрапив у ДТП: 12 загиблих, 32 поранених

дтп

У Хорватії загинуло в ДТП 12 людей, 32 особи отримали поранення та госпіталізовані до лікарень Загреба, Вараждина та Чаковця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Вранці 6 серпня на півночі Хорватії автобус на польській реєстрації з’їхав з дороги на 62-му кілометрі автомагістралі А4 між населеними пунктами Ярек-Бисаський і Подворець та впав у кювет.

За словами речника МЗС Польщі Лукаша Ясіни, усі жертви аварії автобуса в Хорватії є громадянами Польщі. Чиновник підтвердив смерть 12 потерпілого в результаті аварії. Пасажири та водій зазнали травм та поранень різного ступеню тяжкості, п'ятеро осіб госпіталізовані із серйозними травмами.

Читайте також: На Херсонщині зіткнулися російська вантажівка з "Градом" і легковик: травмовані вісім людей, - поліція

Відомо, що в автобусі їхали паломники, які прямували до містечка Меджугор’є, що в Боснії та Герцеговині.. Серед постраждалих є жителі Мазовєцького воєводства. На місці працюють хорватські поліціянти та оперативні служби.

Прем'єр Денис Шмигаль висловив співчуття родинам загиблих.

"З сумом сприйняв звістку про трагічну аварію польського автобуса у Хорватії. Багато загиблих та поранених. Висловлюю найщиріші співчуття родинам загиблих та всьому польському народу. Бажаю всім постраждалим швидкого одужання", - написав він.

Також читайте: КАМАЗ окупантів переїхав цивільну автівку на трасі між Мелітополем та Бердянськом. Загинуло двоє дорослих і дитина, - Федоров

ДТП (4531) Польща (8770) Хорватія (309) жертви (1881) Шмигаль Денис (4789)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
щирі співчуття полякам та родичам загиблих !
Шаидкого одужання травмованим людям !!
показати весь коментар
06.08.2022 16:58 Відповісти
+16
Співчіваемо польськім друзів 😢
показати весь коментар
06.08.2022 17:08 Відповісти
+13
Разделяю горе и переживаю за польских братьев и сестер,соболезнование родным погибших, травмированным скорого выздоровления.
показати весь коментар
06.08.2022 16:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Разделяю горе и переживаю за польских братьев и сестер,соболезнование родным погибших, травмированным скорого выздоровления.
показати весь коментар
06.08.2022 16:55 Відповісти
щирі співчуття полякам та родичам загиблих !
Шаидкого одужання травмованим людям !!
показати весь коментар
06.08.2022 16:58 Відповісти
Співчіваемо польськім друзів 😢
показати весь коментар
06.08.2022 17:08 Відповісти
******, жаль что не кацапы разбились.
показати весь коментар
06.08.2022 17:26 Відповісти
Який жах. Щирі співчуття родинам загиблих.
показати весь коментар
06.08.2022 17:26 Відповісти
Швидкого одіжання постраждалим.
показати весь коментар
06.08.2022 17:27 Відповісти
Співчуття родинам загиблих.

показати весь коментар
06.08.2022 17:35 Відповісти
R.I.P.
співчуття рідним...

українці з вами у вашому горі.
показати весь коментар
06.08.2022 17:44 Відповісти
ця подія трагична і для України. співчуваю польским родинам.
показати весь коментар
06.08.2022 18:19 Відповісти
 
 