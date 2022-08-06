2 773 42
Папа Франциск планує приїхати до України перед поїздкою до Казахстану, - посол Юраш
Папа Римський прибуде в Україну з офіційним візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Папа Франциск відвідає Україну перед поїздкою до Казахстану. Про це розповів після аудієнції щодо візиту понтифіка до Києва у Ватикані посол України при Святому Престолі Андрій Юраш.
Папа Франциск заявив, що він дуже близький до України й хоче висловити цю близькість своїм візитом. За словами Юраша, Україна чекала на Папу Римського багато років.
У Ватикані раніше повідомляли, що візит Франциска до столиці Казахстану Нур-Султан запланований на 13-15 вересня, з нагоди з'їзду релігійних лідерів з усього світу.
сподіваюсь, ти знаходишся поруч... довбойобе !
Судячи з усього, цей "привід" має машину часу, бо якимсь чином його "свіже фото з під Ворзеля", потрапило до сторінок інтернету, датованих 2019 роком...
https://www.ridus.ru/news/380381
Що може розуміти в наших з кацапами багатовікових відношеннях людина, яка до старості жила в середовищі латинської Америки, а про існування України-Руси і українців тоді навіть напевно і не чула. А на старості вже й не здатен зрозуміти. А без такого розуміння він тут ніяк не потрібен. Тільки час буде віднімати й хрень нести.
Підозрюю, що в католицькій церкві має бути реформа, щоб церкву очолювали розумні люди. Те що голова церкви повинен уходити на пенсію, коли здоров'я фізичне і психічне пішло вниз, то це точно. Вже не ті часи, щоб тримати папу до смерті. Нехай уходить і буде "почесним" папою. Бо зараз такі часи, що їхня дурь всім добре видна. Та і взагалі відмовитись від статусу папи як представника Бога на Землі і т.п. Глава церкви та й усе.
А взагалі то, якщо будемо його приймати, то зразу попередити, що він має тут слухати і намагатись зрозуміти нашу позицію. Бо якщо він приїде тільки повчати з висоти свого папства, то він тут не потрібен.