Папа Франциск планує приїхати до України перед поїздкою до Казахстану, - посол Юраш

Папа Римський прибуде в Україну з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Папа Франциск відвідає Україну перед поїздкою до Казахстану. Про це розповів після аудієнції щодо візиту понтифіка до Києва у Ватикані посол України при Святому Престолі Андрій Юраш.

Папа Франциск заявив, що він дуже близький до України й хоче висловити цю близькість своїм візитом. За словами Юраша, Україна чекала на Папу Римського багато років.

Читайте також: Папа Римський Франциск про війну в Україні: "Єдиною раціональною річчю, яку слід зробити, було б зупинитися та вести переговори"

У Ватикані раніше повідомляли, що візит Франциска до столиці Казахстану Нур-Султан запланований на 13-15 вересня, з нагоди з'їзду релігійних лідерів з усього світу.

+22
Нахєра він тут? Розказувати про "дві сторони"?
показати весь коментар
06.08.2022 17:03 Відповісти
+12
Іде мирити. Нехай краще сидить в Рим
показати весь коментар
06.08.2022 17:04 Відповісти
+11
Ватикан - это такое поповское ООН.
показати весь коментар
06.08.2022 17:12 Відповісти
Нахєра він тут? Розказувати про "дві сторони"?
показати весь коментар
06.08.2022 17:03 Відповісти
у нас один Папа, а зараз ми сироти... для святого престола

показати весь коментар
06.08.2022 17:28 Відповісти
Цей Юраш батько зеленого чувачка - депутата Юраша, який рік тому захищав росіску мову в Україні, тому що його дружина кацапомовна.
показати весь коментар
06.08.2022 17:03 Відповісти
Іде мирити. Нехай краще сидить в Рим
показати весь коментар
06.08.2022 17:04 Відповісти
Шрёдер с одной стороны, папа - с другой. Надо же как-то отрабатывать кремлёвскую пайку.
показати весь коментар
06.08.2022 22:27 Відповісти
Воно напередодні зустрічалось із гундяєвським представником,мають інструкції від ***** отримував.
показати весь коментар
06.08.2022 17:09 Відповісти
Питання: у Львів чи до Київа? Та друге. Чи буде ***** бомбити, чк у приїзд Гіиороіша зООН
показати весь коментар
06.08.2022 17:09 Відповісти
я бы его без дивизиона хаймарсов просто в чэргу...
показати весь коментар
06.08.2022 17:10 Відповісти
Папа-а до довбаного бункерного вбивці не хочеш заїхати та закликати його припинити вбивати...
показати весь коментар
06.08.2022 17:12 Відповісти
Ватикан - это такое поповское ООН.
показати весь коментар
06.08.2022 17:12 Відповісти
это хуже...жыдоугрофиннобуряты держат свои шекели в банках ватикана.
показати весь коментар
06.08.2022 17:17 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 17:14 Відповісти
напиши де саме в Ворзелі !
сподіваюсь, ти знаходишся поруч... довбойобе !
показати весь коментар
06.08.2022 17:25 Відповісти
Невже не бачите, що це звичайний фейк!
показати весь коментар
06.08.2022 18:25 Відповісти
невже не розумієте що маєте справу з дебілами рашистами, які навіть користуються старими картами 40-ти літньої давності ?
показати весь коментар
06.08.2022 18:44 Відповісти
Щось логіка та здоровий глузд в логістичному ланцюжку відсутні.
показати весь коментар
06.08.2022 18:20 Відповісти
PS
Судячи з усього, цей "привід" має машину часу, бо якимсь чином його "свіже фото з під Ворзеля", потрапило до сторінок інтернету, датованих 2019 роком...
показати весь коментар
06.08.2022 18:30 Відповісти
Ещё одной кремлёвской прокладки здесь не хватало. Этот "папа" себя уже показал во всей красе.
показати весь коментар
06.08.2022 17:22 Відповісти
Ща папило римский получит перевод от рашки на счёт банка Ватикана и ********** в Киев призывать к миру с Рашкиноидами
показати весь коментар
06.08.2022 17:23 Відповісти
та ви ж типа поляк))
показати весь коментар
06.08.2022 17:37 Відповісти
Поставь впн, то будеш навіть зімбабвійцем
показати весь коментар
06.08.2022 18:30 Відповісти
Святее папы римского: в Польше критикуют слова папы Франциска о НАТО

https://www.ridus.ru/news/380381
показати весь коментар
06.08.2022 17:41 Відповісти
Имеют на то право....Папа тоже может ошибаться.Но где поляки его оскорбляют или кремлевской подстилкой называют?Одно дело сами....другое со стороны.Вы чел разумный и все прекрасно понимаете. Это мягкое и тёплое....Украине надо СЕГОДНЯ из врагов друзей создавать....а не к москлям в хлебные кенты записывать.Не поляки же и папа римский проходы из Крыма разминировал!и азовцев в плен сдал.(
показати весь коментар
06.08.2022 18:33 Відповісти
та нехай приїздить..аж цікаво..капець
показати весь коментар
06.08.2022 17:36 Відповісти
На бісову маму він тут здався,хуйлівський прихвостень!
показати весь коментар
06.08.2022 17:49 Відповісти
До путла хай їде! Хай путлу і гундяю розкаже про неминучий страшний суд і вічні муки!
показати весь коментар
06.08.2022 18:20 Відповісти
нам зе хватає,а то ще якесь ніхто приіде
показати весь коментар
06.08.2022 18:50 Відповісти
Єхай нах#й проповідник малороський!!! Якби ти вірив хоч наполовину у Бога, то не смердів би як руське лайно.
показати весь коментар
06.08.2022 18:56 Відповісти
Странная подача трактовка новости. После визита в Казахстан заедет к нам. У казахов вроде католиков нет. Логичней бы к нам с визитом, а потом к казахам. Хотя конечно иди знай. Конечно стоит того визит и к нам. Фигура большая в мире, более чем. Но харизмы тут не было с самого начала. С Войтылой не сравним. Тот Апостолом был и остался. И для поляков и всех остальных католиков.
показати весь коментар
06.08.2022 20:36 Відповісти
Антипапа. Завжди на боці зла
показати весь коментар
06.08.2022 23:44 Відповісти
Нахрена він тут потрібен. Що б ми йому тут не розказували й не показували, воно здатне тільки заїзжену пластинку про договорюватись з кацапонацистами про мир. Воно тупе, а може й продажне. Щось воно опускає Ватикан до вкрай низького рівня.

Що може розуміти в наших з кацапами багатовікових відношеннях людина, яка до старості жила в середовищі латинської Америки, а про існування України-Руси і українців тоді навіть напевно і не чула. А на старості вже й не здатен зрозуміти. А без такого розуміння він тут ніяк не потрібен. Тільки час буде віднімати й хрень нести.

Підозрюю, що в католицькій церкві має бути реформа, щоб церкву очолювали розумні люди. Те що голова церкви повинен уходити на пенсію, коли здоров'я фізичне і психічне пішло вниз, то це точно. Вже не ті часи, щоб тримати папу до смерті. Нехай уходить і буде "почесним" папою. Бо зараз такі часи, що їхня дурь всім добре видна. Та і взагалі відмовитись від статусу папи як представника Бога на Землі і т.п. Глава церкви та й усе.
показати весь коментар
07.08.2022 00:08 Відповісти
Думаю, що, добре підготувавшись, найближчого часу до нього має поїхати глава УГКЦ Святослав і разом з послом у Ватікані попробувати повчити папу тому, що дійсно тут відбувається. Потім Святослав має розказати владі, чи вдалось втовкмачити. Від результату влада робить висновок, чи приймати його тут чи ні. Якщо він таким і залишиться, то нема смислу приймати його.

А взагалі то, якщо будемо його приймати, то зразу попередити, що він має тут слухати і намагатись зрозуміти нашу позицію. Бо якщо він приїде тільки повчати з висоти свого папства, то він тут не потрібен.
показати весь коментар
07.08.2022 00:28 Відповісти
як що ви їдєти до нас в гості,то прїджайте мимо.
показати весь коментар
07.08.2022 15:34 Відповісти
 
 