Папа Франциск планує приїхати до України перед поїздкою до Казахстану, - посол Юраш

Папа Римський прибуде в Україну з офіційним візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Папа Франциск відвідає Україну перед поїздкою до Казахстану. Про це розповів після аудієнції щодо візиту понтифіка до Києва у Ватикані посол України при Святому Престолі Андрій Юраш.

Папа Франциск заявив, що він дуже близький до України й хоче висловити цю близькість своїм візитом. За словами Юраша, Україна чекала на Папу Римського багато років.

У Ватикані раніше повідомляли, що візит Франциска до столиці Казахстану Нур-Султан запланований на 13-15 вересня, з нагоди з'їзду релігійних лідерів з усього світу.