Meta ліквідувала мережу з понад 1000 інстаграм-акаунтів, якими керувала російська "фабрика тролів"
Американська корпорація Meta, власниця соцмереж Facebook та Instagram, видалила низку облікових записів, які залишали проросійські коментарі.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Обліковими записами керувала організація в російському Санкт-Петербурзі, яка на постійній основі винаймала "спамерів, коментаторів, контент-аналітиків, дизайнерів і програмістів".
"Акаунти публікували проросійські коментарі до контенту, який поширювали впливові особи соціальних мереж і медіакомпаній, намагаючись створити враження підтримки Росії. Вони були спрямовані проти політиків, журналістів, акторів і знаменитостей, які виявляли сильну підтримку Україні", - йдеться у повідомленні.
Загалом було видалено 45 акаунтів у Facebook та 1037 акаунтів у Instagram.
Нагадаємо, 28 липня Мінцифри звернулося до Meta щодо приховування українських постів та блокування акаунтів.
тому они тоже нам должны з сотню хаймарсов з боекомплектом...
зебєніно блдске СБУ (найгірша їхня частина) 1млн. акаунтів "розстріляло в упор"..
ото є для 73%го лохторату - херої епохі зеліного періода.. бо понавибирали не чорті шо, а Zупермена, який вміє читати з телесуфльора.. дебіли