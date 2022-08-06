УКР
Meta ліквідувала мережу з понад 1000 інстаграм-акаунтів, якими керувала російська "фабрика тролів"

Американська корпорація Meta, власниця соцмереж Facebook та Instagram, видалила низку облікових записів, які залишали проросійські коментарі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Обліковими записами керувала організація в російському Санкт-Петербурзі, яка на постійній основі винаймала "спамерів, коментаторів, контент-аналітиків, дизайнерів і програмістів".

"Акаунти публікували проросійські коментарі до контенту, який поширювали впливові особи соціальних мереж і медіакомпаній, намагаючись створити враження підтримки Росії. Вони були спрямовані проти політиків, журналістів, акторів і знаменитостей, які виявляли сильну підтримку Україні", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Росії заборонили Facebook та Instagram

Загалом було видалено 45 акаунтів у Facebook та 1037 акаунтів у Instagram.

Нагадаємо, 28 липня Мінцифри звернулося до Meta щодо приховування українських постів та блокування акаунтів.

Топ коментарі
+5
От лошари! Наш СБУ 1000000 ботів накрили.
показати весь коментар
06.08.2022 17:21 Відповісти
+5
Далеко ходити не треба подивіться в гілку про В Спартц , там продермаківських ботів штук 10 нарахував і це тут в маленькому болоті
показати весь коментар
06.08.2022 17:26 Відповісти
+3
2 000 000. Главное сказать.
показати весь коментар
06.08.2022 17:30 Відповісти
Ольгино. То-то их поменьше стало.
показати весь коментар
06.08.2022 17:20 Відповісти
пейсобук також причастен к войне...бо надавав площадку вылупкам мокшании для пропагандонства...
тому они тоже нам должны з сотню хаймарсов з боекомплектом...
показати весь коментар
06.08.2022 17:23 Відповісти
Це, певно, оті, що СБУ ліквідувало. Бо що та Meta сама може...
показати весь коментар
06.08.2022 17:23 Відповісти
Мета - лохи...
зебєніно блдске СБУ (найгірша їхня частина) 1млн. акаунтів "розстріляло в упор"..
ото є для 73%го лохторату - херої епохі зеліного періода.. бо понавибирали не чорті шо, а Zупермена, який вміє читати з телесуфльора.. дебіли
показати весь коментар
06.08.2022 17:29 Відповісти
І шо? Іх теж з Порошенко пов'язують?
показати весь коментар
06.08.2022 17:30 Відповісти
Вони так бояться Порошенка , що зачищають все навколо себе
показати весь коментар
06.08.2022 17:38 Відповісти
Згоден. Я не уявляю яким потрібно бути дебілом щоб боятись Бопіднявське Багаторейдерськореформопосторазпереписуючебурштиномафіозне чмо.
показати весь коментар
07.08.2022 00:48 Відповісти
Щодня по 10-15 скарг кидаю в інстаграмі і фейсбуці, і шо з того? За весь час на фб видалили аж 2 пости ботів, в інста - 3. Це як головою об стінку. Але все одно скаржитись треба, бо нас тим гівном закидають.
показати весь коментар
06.08.2022 17:44 Відповісти
теж мені 1000 тролі, мілюзга пузата, а 1 млн. слабо?
показати весь коментар
06.08.2022 18:15 Відповісти
Це ні про що.
показати весь коментар
06.08.2022 18:17 Відповісти
 
 