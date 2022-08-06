Посол Цихоцький про ракетний удар РФ біля польського кордону: "Є ризик розширення війни"

Є ризик розширення війни за межі України, адже російський диктатор Володимир Путін хоче повернутись до балансу сил холодної війни.

Про це в інтерв'ю Polska Times заявив посол Польщі у Києві Бартош Цихоцький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Його попросили прокоментувати нещодавній ракетний удар Росії по Львівській області, неподалік кордону з Польщею.

"Незалежно від того, куди потрапила ракета, ми маємо розуміти, що існує ризик поширення цього конфлікту. Ця війна Володимира Путіна ведеться не за Харків, Сєвєродонецьк чи Маріуполь. Боротьба йде за повернення до балансу сил часів холодної війни", – наголосив він.

Цихоцький сказав, що не знає реальної мети російського ракетного удару, але не виключив, що він міг бути пов'язаний із візитом до України глави МЗС Польщі та голови ОБСЄ Збігнєва Рау.

"Рау на пресконференції ясно дав зрозуміти, що ОБСЄ не залишить Україну, і буде знайдено рішення, щоб, попри протидію Росії, яка є членом ОБСЄ, організація активно підтримувала Україну щодо гуманітарної допомоги, відновлення держави. Це могло не сподобатися Росії", – сказав Цихоцький.