Посол Цихоцький про ракетний удар РФ біля польського кордону: "Є ризик розширення війни"

цихоцький

Є ризик розширення війни за межі України, адже російський диктатор Володимир Путін хоче повернутись до балансу сил холодної війни.

Про це в інтерв'ю Polska Times заявив посол Польщі у Києві Бартош Цихоцький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Його попросили прокоментувати нещодавній ракетний удар Росії по Львівській області, неподалік кордону з Польщею.

"Незалежно від того, куди потрапила ракета, ми маємо розуміти, що існує ризик поширення цього конфлікту. Ця війна Володимира Путіна ведеться не за Харків, Сєвєродонецьк чи Маріуполь. Боротьба йде за повернення до балансу сил часів холодної війни", – наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол Польщі Цихоцький про спільне з Україною оборонне підприємство: "На першому етапі реалізовуватиме два конкретні проєкти"

Цихоцький сказав, що не знає реальної мети російського ракетного удару, але не виключив, що він міг бути пов'язаний із візитом до України глави МЗС Польщі та голови ОБСЄ Збігнєва Рау.

"Рау на пресконференції ясно дав зрозуміти, що ОБСЄ не залишить Україну, і буде знайдено рішення, щоб, попри протидію Росії, яка є членом ОБСЄ, організація активно підтримувала Україну щодо гуманітарної допомоги, відновлення держави. Це могло не сподобатися Росії", – сказав Цихоцький.

кордон (4877) Польща (8770) Цихоцький Бартош (40)
+14
***** не володимир...воно вольдемар.
06.08.2022 17:36 Відповісти
+14
Бункерний гопнік продовжує нариватись і шось мені підказує-таки нарветься...
06.08.2022 17:37 Відповісти
+14
моя особиста думка - якщо навіть мордорська ракета попаде по тер Польщі - війну мордору об"явлено не буде. Хіба якщо ракети попадуть в якесь велике місто
06.08.2022 17:43 Відповісти
***** не володимир...воно вольдемар.
06.08.2022 17:36 Відповісти
вОльдемар? нема такого імені, є вальдемар
06.08.2022 17:46 Відповісти
гуд гуд Вольдемар
06.08.2022 18:01 Відповісти
Зато есть *****.
06.08.2022 19:59 Відповісти
Волдеморт
06.08.2022 17:46 Відповісти
Волан де Морт-сильно жирно для ублюдка..Которого нельзя называть? но грохнуть-то уже можно?
06.08.2022 18:23 Відповісти
Це всього лише старе *****. І його потрібно називати лише так, а його країну *****станом. Це взагалі то титул правителя цієї помийки. Буде ще *****-2, 3, 4 і так до розпаду підерації.
06.08.2022 19:32 Відповісти
Анпіратор Вовус Путінус

06.08.2022 17:46 Відповісти
****** I
06.08.2022 17:57 Відповісти
Він же і останній
06.08.2022 17:59 Відповісти
вейвало...
06.08.2022 18:03 Відповісти
Воно *****!
06.08.2022 18:11 Відповісти
Бункерний гопнік продовжує нариватись і шось мені підказує-таки нарветься...
06.08.2022 17:37 Відповісти
Кацапи хочуть видищити всіх, хто знає правду, що РФ - московія, і росія не має ніякого відношення до Русі...
А отже, поляки та литовці теж їхня ціль, бо вони теж це знають
06.08.2022 17:40 Відповісти
моя особиста думка - якщо навіть мордорська ракета попаде по тер Польщі - війну мордору об"явлено не буде. Хіба якщо ракети попадуть в якесь велике місто
06.08.2022 17:43 Відповісти
я хочу чтобы недоразумение зачесаное бульбашское на нато нарвалось по дурости тогда точно минск за 3 дня будет реализован со стороны поляков.
06.08.2022 17:47 Відповісти
Польща може й оголосила б, а НАТО засцить.
06.08.2022 17:48 Відповісти
А навіщо тоді НАТО??
06.08.2022 18:24 Відповісти
ОБСЄ в черговий раз вискаже «занепокоєність»
06.08.2022 17:52 Відповісти
***** он. Просто *****.
06.08.2022 18:02 Відповісти
кремль втратив зв'язок з об'єктивною реальністю...це не лікується,на жаль.
Вірим ЗСУ!!! Перемога буде за нами👊
06.08.2022 18:27 Відповісти
Путин тестує боягузливий, п родажний, ... опортуністичний умовний Захід на будь і з кожним днем переконується що йому все можна: ППР і розійдуться рятувати обличчя Путіна. ППР
в перекладі зі солдафонського попи**ять, попи*ять і розійдуться.
06.08.2022 19:01 Відповісти
виправлення Путин тестує боягузливий, продажний, ... опортуністичний умовний Захід на БЗДО

Що таке Бздо? -

бздо

трусость, малодушие, духота, донос, спертый воздух, кляуза, ложь, дезинформация...
07.08.2022 09:38 Відповісти
Воно навряд чи нападе на НАТО
06.08.2022 19:33 Відповісти
 
 