Відсутність працівника на роботі понад чотири місяці поспіль є підставою для звільнення, - ЦПД

Центр протидії дезінформації при РНБО спростовує основні фейки про звільнення з роботи у воєнний час.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ЦПД.

Так, не є правдою інформація про неможливість звільнення працівника, який не з’являється на роботі та не виходить на зв’язок.

"Ст.36 КЗпП доповнили пунктом 8-3 і тепер підставою для звільнення є відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль", - вказують у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада заборонила на час воєнного стану відвідування колекторами військовослужбовців та їхніх сімей

Також є фейком неможливість для роботодавця звільнити співробітників, якщо підприємство не працює через відсутність сировини: "Неможливість забезпечення працівника роботою - це додаткова підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця згідно п.6 ст.41 КЗпП. При такому звільненні не застосовують гарантії, передбачені ст.49-2 КЗпП".

Не відповідає дійсності й інформація про обмеження строків надання копії наказу про звільнення: "Строк звернення до суду за вирішенням трудових спорів - 1 місяць з дня вручення копії наказу та 3 місяці з дня одержання письмового повідомлення про суми виплат при звільненні (ст.233 КЗпП)".

звільнення (2719) КЗпП (6) воєнний стан (585) фейк (757) ЦПД (174)
А якщо працівниЦЯ вивезла дітей/онуків від війни? І таких дуже багато.
06.08.2022 17:52 Відповісти
Якщо працівника немає впродовж такого терміну на роботі значить він міг виїхати закордон. Тож для чого зберігати за ним місце щоб він після війни приїхав і працював? Такі люди не хотіли працювати на економіку України під час війни . А на кожне вільне місце можна знайти нових людей які мають мотивацію а не тікати закордон відразу після сирени.
06.08.2022 17:41 Відповісти
совковий КЗоТ/КЗпП треба давно вже відмінити
06.08.2022 17:54 Відповісти
якійсь стрьомний набір питань
06.08.2022 17:39 Відповісти
Якщо працівника немає впродовж такого терміну на роботі значить він міг виїхати закордон. Тож для чого зберігати за ним місце щоб він після війни приїхав і працював? Такі люди не хотіли працювати на економіку України під час війни . А на кожне вільне місце можна знайти нових людей які мають мотивацію а не тікати закордон відразу після сирени.
06.08.2022 17:41 Відповісти
та тут інше..якщо немає сировини...

наприклад зерна..
06.08.2022 17:43 Відповісти
А якщо працівниЦЯ вивезла дітей/онуків від війни? І таких дуже багато.
06.08.2022 17:52 Відповісти
я наприклад поїхав тому що в Україні не було технологій яким я навчився в Інтернеті
06.08.2022 17:58 Відповісти
1. Что бы закон соблюсти.
2. А если работник не потрудился поставить в известность, что он куда-то уехал. Просто исчез и все.
06.08.2022 20:10 Відповісти
теперь арестович не будет ежедневно отмечаться у фейгина?
мож проще на рушнык обох,шоб не париться потом офису о ячейках?
06.08.2022 17:43 Відповісти
На рушник? Мотузки вистачить. Однієї на двох.
06.08.2022 17:53 Відповісти
совковий КЗоТ/КЗпП треба давно вже відмінити
06.08.2022 17:54 Відповісти
Якась маэчня. Гендерна нерівність, то як мінімум. Жінки вивезли дітей за кордон. Тут написано - пішли ****** і, КЗоТ їм в рот. Повернуться з дітями, і шо. Як за Сталіна. "Поражение в правах".
06.08.2022 18:08 Відповісти
4 месяца платить,человеку,которого нет работе??Вообще кукухой тронулись?Нет на работе-нет зарплаты и по статье *****
06.08.2022 18:22 Відповісти
А якщо він ці місяці у лавах ЗСУ? Захищає твій зад тил? А повертатися нікуди, в безробіття, бо ти його звільнив?! Хто ще кукухой тронувся!
06.08.2022 20:15 Відповісти
Це не робота цпд, блд(((
06.08.2022 22:53 Відповісти
 
 