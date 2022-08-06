Відсутність працівника на роботі понад чотири місяці поспіль є підставою для звільнення, - ЦПД
Центр протидії дезінформації при РНБО спростовує основні фейки про звільнення з роботи у воєнний час.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ЦПД.
Так, не є правдою інформація про неможливість звільнення працівника, який не з’являється на роботі та не виходить на зв’язок.
"Ст.36 КЗпП доповнили пунктом 8-3 і тепер підставою для звільнення є відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль", - вказують у повідомленні.
Також є фейком неможливість для роботодавця звільнити співробітників, якщо підприємство не працює через відсутність сировини: "Неможливість забезпечення працівника роботою - це додаткова підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця згідно п.6 ст.41 КЗпП. При такому звільненні не застосовують гарантії, передбачені ст.49-2 КЗпП".
Не відповідає дійсності й інформація про обмеження строків надання копії наказу про звільнення: "Строк звернення до суду за вирішенням трудових спорів - 1 місяць з дня вручення копії наказу та 3 місяці з дня одержання письмового повідомлення про суми виплат при звільненні (ст.233 КЗпП)".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
наприклад зерна..
2. А если работник не потрудился поставить в известность, что он куда-то уехал. Просто исчез и все.
мож проще на рушнык обох,шоб не париться потом офису о ячейках?
задтил? А повертатися нікуди, в безробіття, бо ти його звільнив?! Хто ще кукухой тронувся!