Більшість громадян відмовляються від 100$ за інформацію про коригувальників, виплатили поки що лише 1000$, - Кім
На Миколаївщині затримують коригувальників вогню та інформаторів, що співпрацюють з ворогом.
Про це повідомив в інтерв'ю "Головкому" голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі витратили всього тисячу доларів на виплати громадянам, що повідомляють про тих, хто може бути причетний до коригування вогню чи інформування ворога про переміщення та позиції українських військових.
Раніше влада Миколаївщини анонсувала виплати за інформацію у сумі, еквівалентній 100 доларів США. Однак, як розповів голова ОВА, більшість людей відмовляються від грошової винагороди. Громадяни затримали чотирьох осіб, їх причетність перевіряють правоохоронці.
"Більшість просто відмовляється від винагород і каже, що краще передайте ці гроші ЗСУ. Є такі, які хочуть ще й доплатити, якщо ми цього диверсанта "приймемо", – говорить Кім.
на білетах бюджет поправить стопудово.
Люди як почули, то самі прибігли і бесплатно всіх здали.
Ви вже лишили списки всіх атовців-военних людей просто здали ...
За те що вони захищали свою територію від загарбників, нема вам віри
