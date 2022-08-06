УКР
Більшість громадян відмовляються від 100$ за інформацію про коригувальників, виплатили поки що лише 1000$, - Кім

кім

На Миколаївщині затримують коригувальників вогню та інформаторів, що співпрацюють з ворогом.

Про це повідомив в інтерв'ю "Головкому" голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі витратили всього тисячу доларів на виплати громадянам, що повідомляють про тих, хто може бути причетний до коригування вогню чи інформування ворога про переміщення та позиції українських військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформацію про ворожих коригувальників на Миколаївщині надали майже 100 людей, - Кім

Раніше влада Миколаївщини анонсувала виплати за інформацію у сумі, еквівалентній 100 доларів США. Однак, як розповів голова ОВА, більшість людей відмовляються від грошової винагороди. Громадяни затримали чотирьох осіб, їх причетність перевіряють правоохоронці.

"Більшість просто відмовляється від винагород і каже, що краще передайте ці гроші ЗСУ. Є такі, які хочуть ще й доплатити, якщо ми цього диверсанта "приймемо", – говорить Кім.

Також читайте: Миколаїв закриють на два дні - комендантська година триватиме до ранку понеділка, - Кім

затримання (4365) Миколаїв (1852) диверсія (365) Кім Віталій (473)
Топ коментарі
+28
От ***** мені ті сто баксів, коли якийся уйобок рушить моє місто, мій дім, мій район.... Якщо я знаю, що це ВІН, то я сам його порву, безкоштовно.
06.08.2022 17:45 Відповісти
+27
06.08.2022 17:47 Відповісти
+18
Одразу згадується Ленка Зеленська яка за 15000 фублів закликала здавати українські позиції
06.08.2022 17:48 Відповісти
06.08.2022 17:45 Відповісти
Бо осьо для прикладу, одесит, Сергій Сидоров. На фото крайній верхній лівий. Не **** чи?

06.08.2022 17:48 Відповісти
Это биомусор.
06.08.2022 18:15 Відповісти
Можна одразу задонатити 100$ на ЗСУ
06.08.2022 17:50 Відповісти
Не совсем корректно заголовок написан
06.08.2022 17:46 Відповісти
неоднозначно. Можуть подумать шо покривають коригувальників і відмовляються надати інфу.
06.08.2022 17:48 Відповісти
я б теж відмовився, натомість за свої купив мотузку та дав би 100 даоларів кату за роботу...
06.08.2022 17:47 Відповісти
06.08.2022 17:47 Відповісти
06.08.2022 17:56 Відповісти
замовляю 1000 фур такого товару! головне - щільніше пакувати, трамбувати)))
06.08.2022 21:20 Відповісти
06.08.2022 17:48 Відповісти
мож кіму пора зоопарк будувати для коригувальників?
на білетах бюджет поправить стопудово.
06.08.2022 17:48 Відповісти
А еще, можно за денюшку сафари на таких тварей устроить... Из клетки и шанс попасть на волю!! Ну так чисто поржать.. Желающих наверно отбоя не будет... "Я прошу прощения..."
06.08.2022 18:17 Відповісти
Кім, я вже повідомляв безкоштовно, мені сто баксів не треба. Калаборант та корегувальник можливий алєксандр надьожа з Южноукраїнська. Тільки його місцеві паліцаї деякі кришують. Агов. СБУ, є робота
06.08.2022 17:50 Відповісти
агов я вже тут
06.08.2022 17:52 Відповісти
😃
06.08.2022 17:59 Відповісти
Так вперед ******* підараНадю
06.08.2022 18:06 Відповісти
Або дай Кіт мені зброю, я сам Надю *******
06.08.2022 18:08 Відповісти
табельну ж нам не можна давать у користування.
06.08.2022 18:12 Відповісти
А хто буде знати, табельна вона, або трофейна
06.08.2022 18:15 Відповісти
Коротше, або ствол, або не тарахті, тіпа Кіт Сбу😃😃😃
06.08.2022 18:17 Відповісти
Розповідали , що в Богодухові було. Заселились сбушники з метою розпитати місцевих, виявити корегувальників, обіцяли по 1000 гривень за клопа.
Люди як почули, то самі прибігли і бесплатно всіх здали.
06.08.2022 17:59 Відповісти
1000 виплатили,а затримали 4. Щось з математикою не то. Миколаїв, тримайся. Усе буде Україна
06.08.2022 18:23 Відповісти
а інших не затримували, а зразу =)
06.08.2022 18:55 Відповісти
Все робить народ України замість влади! Купує бронежилети, каски, безпілотники, тепловізора і прибори нічного бачення! Ще і агентуру ловить ФСБ!
06.08.2022 19:00 Відповісти
спасіння утопаючого справа рук самого утопаючого
06.08.2022 23:10 Відповісти
А знаете чому??
Ви вже лишили списки всіх атовців-военних людей просто здали ...
За те що вони захищали свою територію від загарбників, нема вам віри
06.08.2022 21:00 Відповісти
1234
07.08.2022 12:12 Відповісти


Реєстрація:07.08.2022 - перевірка зв'язку, русняве?
07.08.2022 18:10 Відповісти
 
 