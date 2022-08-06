УКР
Жителям Запорізької області радять запастися дровами та паливними брикетами: "Ця зима буде найскладнішою"

Через російське вторгнення опалювальний сезон 2022-2023 рр. у Запорізькій області буде найскладнішим.

Про це повідомив керівник ЗОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Через російське вторгнення ця зима буде найскладнішою. Вже сьогодні треба думати про утеплення осель, приватному сектору, по можливості, запасатися дровами та паливними брикетами. Крім того, спираючись на ситуацію, мають бути створені стратегічні запаси та передбачені альтернативні газу види палива", - йдеться у дописі.

Очільник ЗОВА також зазначив, що ситуація у зоні ведення активних бойових дій та на тимчасово захоплених територіях вкрай важка. Адже ворог перебив електромережі та газогони. У ЗОВА сподіваються забезпечити там хоча б мінімальне проведення опалювального сезону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віялових відключень електроенергії під час опалювального сезону не планується, - Чернишов

"Складна ситуація склалася в зоні ведення бойових дій. Була також визначена потреба в додатковому фінансуванні обласних комунальних закладів, у побудові резервних електромереж. Розуміємо, що сезон буде важкий. Маємо перестрахуватися на всі випадки. Але, разом із тим, ми все витримаємо, подолаємо важкі часи та обов’язково переможемо", - зазначив Старух.

Раніше повідомлялося, що на сьогодні по області без газопостачання 226 989 абонентів у 270 населених пунктах області.

Через пошкодження магістральних газопроводів на території Запорізької та Донецької областей в області повністю відключені 261 та частково 7 населених пунктів (у т.ч. міста Бердянськ та Приморськ Бердянського району, Василівка, Дніпрорудне, Кам’янка-Дніпровська та Енергодар Василівського району, Мелітополь Мелітопольського району, Пологи, Гуляйполе, Оріхів, Молочанськ та Токмак Пологівського району).

Через ведення бойових дій та недопуск до місць пошкоджень проводити аварійно-відновлювальні роботи немає можливості.

такого ми не проходили у 14-му.

якщо хтось думає, що пуйло не вдарить по ТЕС по всій Україні - той, звиняйте, ....
ЗЕленський Владимир Олександрович...
06.08.2022 18:31
Сомнения временами терзают по поводу *******.Ермак рулит страной,дебил видосики тупые пилит,Ленка ноги раставляет.Как то временами грустно становится
06.08.2022 18:31
тачанками махновськими по степах вже покатались з обдристовичем на каблучкє...

Україна не може перемогти на чолі із бригадою зрадників та клоунів !!!!!!
06.08.2022 18:33
а евакуюватися не радять!? ну все правильно. не треба діставати уряди ЄС, бо так вони будуть змушені зброю ЗСУ надавати. тому сидіть під обсрілами та гиньте мовчки.
06.08.2022 18:26
Це Україна уже проходила в 2014. Просто для інформації. Якщо хтось скаже,що Європа сильно постраждала від війни і їй просто необхідно газ раші закупити, киньте в них камінь. Я отримала платіжки на наступний період, оплата зменшилась. І ціни на бензин і дизель також зменшились. Боріться і перемагайте. Європа витримає.
06.08.2022 18:27
такого ми не проходили у 14-му.

якщо хтось думає, що пуйло не вдарить по ТЕС по всій Україні - той, звиняйте, ....
ЗЕленський Владимир Олександрович...
06.08.2022 18:31
А я про Тэц побоялся печатать, правда еще как сеяли, весной, тогда настаивал что жечь будут урожай. так и пошло. и пока не кончается. Подумал, что не стоит вслух. Но похоже после чаэс и Запорожской аэс эти твари запросто пойдут и дальше. Грязную атомну.ю стоит склепать. Носитель правда нужен. А так не остановим. Они перешли все допуски, впереди ягодки.
06.08.2022 18:50
просто фуру, рефрежиратор з усьой какой десь на стоянку на червоній площі підігнать, запустить відлік і дьору.
06.08.2022 18:59
кароче пыздыты кацапив почнэмо писля того як воны кориння пустят...
нэ ранише,блеать.
06.08.2022 18:28
Сомнения временами терзают по поводу *******.Ермак рулит страной,дебил видосики тупые пилит,Ленка ноги раставляет.Как то временами грустно становится
06.08.2022 18:31
тачанками махновськими по степах вже покатались з обдристовичем на каблучкє...

Україна не може перемогти на чолі із бригадою зрадників та клоунів !!!!!!
06.08.2022 18:33
Турчинова, чи Марусю Звіробій. Багато є в нас достойних розумних патріотів України.
06.08.2022 19:09
В людей грошей немає,чоловіків не випускають закордон на заробітки.Якщо до війни їздили,бо не вистачало тут заробітків,то зараз взагалі немає про що казати.Звісно,на заробітки їздили інші регіони,але й це все стосується всієї України.Гроші всім потрібні.
06.08.2022 18:34
Треба було головою думати в 2019.Казали вам виберите блазня буде велика війна,що не враз не смішно ??? Хуже не буде,хоть поржом....Хоч щось не збулося про що вас попереджали?Наголосували,які заробітки?
06.08.2022 19:59
Так я і не обирав блазнів.Я всім своїм знайомим казав,не обирати Зеленського і слуг,бо буде гірше в рази,чи взагалі катастрофа.
06.08.2022 22:50
На Запорожье рашисты предлагают расстреливать учителей и строить Гулаги. См. видео Дениса Казанского. Так что холод ето еще не самое страшное. Буча еще может показаться легким недопониманием по сравнению с тем что рашисты могут устроить зимой на окупированных территориях.
06.08.2022 18:44
Самое главное всем заплатить за централизованное отопление!да за разрушенные дома!!!Всё пойдёт мимо Армии!!!Я За Украину!!!но последние высловливания ***************!ДА ДА ДА!!!Как ты Яхту назовёшь!так она и поплывёт!!!Мультик про капитана Врунгеля!***БЕДА!!!!!ЧТО ОДИН ВОВИК БОБИК ЧТО ВТОРОЙ!!!БИБА И БОБА ДВА **********!!!
06.08.2022 18:57
Українська народна прикмета:
спочатку ти голосуєш за клоуна,
а невдовзі треба запастися дровами на зиму.
06.08.2022 19:00

"Руський мир" насувається.
06.08.2022 19:04
А то б вони самі не здогадались )
06.08.2022 19:11
Ото я і думаю - до чого отой намек Ленкин з розчепіреними ногами.
Тіпа дров сходила, притягла та нарубала, в свиней та корови кизяки повиносила,
сидю оддихаю...
Робіть тіпа як я.
06.08.2022 19:13
Не ругай мене маманя

що по шофера лягла

ти ж мені сама веліла

накалиміть на дрова.

Советський фольклор
07.08.2022 00:27
Багато вже давно повикидали пічки. А в нових будинках такого і не планували.
Тут потрібно ще або буржуйку ставити або знову будувати піч. Або кидати це все та йти кудись рятуватись.
06.08.2022 19:17
Ось Старий, ось голова. І без його розумних порад люди вже навчилися заготовляти дрова. Де заготовлювати? Класне фото, мужик із закритою мордою дрова з посадки тягне. Так, в селі моєї рідні, всі так роблять. Меліораційних посадок на 2 км навколо вже немає. Правильно, їх за указом Сталіна садили, декомунізація. Шкода звичайно, я там шкетом гриби збирав, печериці (шампiньони) а одного разу лисенят з нори витягли, у нас жила, як собака, тільки хитра... Неее дрова важливіше, реально.
06.08.2022 19:36
"Эта зима будет самой сложной" Источник:
Здавалося, ми опустилися на саме дно, але знизу постукали....
06.08.2022 19:39
Це актуально для всіх халуп і у інших регіонах, у палацах на 700 квадратів і більше все буде ОК.
06.08.2022 21:13
Ага... Топити ними у духовці? Котли подорожчали вдвічі відразу. І! Їх немає в наявності!
06.08.2022 21:17
А шо делать тем, кто в многоэтажках живёт, в хрущёвках? Пипец какой ценный совет
06.08.2022 21:36
***** захопив вже багато АЕС та ТЕС, зараз вже виходить на Кураховське ТЕС. Крім того він може ******* по електростанціям в середині зими. Шо там США думає с цього приводу
06.08.2022 23:22
За опитуваннями в США, що хвилює громадян, на першому місці ціни на бензин, далі зростання цін. інфляція, Тайвань, рецесія... Теми України в десятці немає, а теми захоплення ТЕС я думаю взагалі не існує.
07.08.2022 10:20
Но у меня нет денег...
06.08.2022 23:30
ДЯКУЄМО ТОБІ КЛОУН ЗА ЩАСЛИВЕ ЖИТТЯ, ЗА МІР В ГЛАЗАХ, ЗА ПРОСТО НАДО ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ І ЗА БАГАТО ІНШОГО

07.08.2022 01:49
Ще спогади з 2019 го
07.08.2022 01:53
 
 