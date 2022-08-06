Жителям Запорізької області радять запастися дровами та паливними брикетами: "Ця зима буде найскладнішою"
Через російське вторгнення опалювальний сезон 2022-2023 рр. у Запорізькій області буде найскладнішим.
Про це повідомив керівник ЗОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Через російське вторгнення ця зима буде найскладнішою. Вже сьогодні треба думати про утеплення осель, приватному сектору, по можливості, запасатися дровами та паливними брикетами. Крім того, спираючись на ситуацію, мають бути створені стратегічні запаси та передбачені альтернативні газу види палива", - йдеться у дописі.
Очільник ЗОВА також зазначив, що ситуація у зоні ведення активних бойових дій та на тимчасово захоплених територіях вкрай важка. Адже ворог перебив електромережі та газогони. У ЗОВА сподіваються забезпечити там хоча б мінімальне проведення опалювального сезону.
"Складна ситуація склалася в зоні ведення бойових дій. Була також визначена потреба в додатковому фінансуванні обласних комунальних закладів, у побудові резервних електромереж. Розуміємо, що сезон буде важкий. Маємо перестрахуватися на всі випадки. Але, разом із тим, ми все витримаємо, подолаємо важкі часи та обов’язково переможемо", - зазначив Старух.
Раніше повідомлялося, що на сьогодні по області без газопостачання 226 989 абонентів у 270 населених пунктах області.
Через пошкодження магістральних газопроводів на території Запорізької та Донецької областей в області повністю відключені 261 та частково 7 населених пунктів (у т.ч. міста Бердянськ та Приморськ Бердянського району, Василівка, Дніпрорудне, Кам’янка-Дніпровська та Енергодар Василівського району, Мелітополь Мелітопольського району, Пологи, Гуляйполе, Оріхів, Молочанськ та Токмак Пологівського району).
Через ведення бойових дій та недопуск до місць пошкоджень проводити аварійно-відновлювальні роботи немає можливості.
