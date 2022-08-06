УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9368 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 434 25

Війська РФ наступали на трьох напрямках: отримали рішучу відсіч українських воїнів та відійшли, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Війська РФ намагалися просунутися на Слов’янському напрямку, намагалися покращити тактичне положення в напрямках Стряпівка Бахмутське, Покровське Соледар, Покровське Бахмут, Володимирівка Яковлівка, Відродження Вершина, Покровське Вершина, намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках Спартак Авдіївка, Веселе Піски, Новоселівка Друга Красногорівка, Олександрівка Мар’їнка, Кирилівка Павлівка та Пречистівка Новомайорське. На всіх вказаних напрямках ворог отримав рішучу відсіч українських воїнів та відійшов

Про це йдеться у зведені Генштабу ЗСУ станом 18.00 06.08.2022 щодо російського вторгнення, передає Цензор.НЕТ.

"Слава Україні! Триває сто шістдесят четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли неподалік Янжулівки, Миколаївки та Залізного Мосту Чернігівської області, а також біля Нової Гути, що на Сумщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41,9 тис. осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 802 танки та 4 051 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

На Харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Леб’яжого та Гусарівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Сулигівка, Довгеньке, Долина, Мазанівка, Адамівка, Карнаухівка, Курулька, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне та Маяк.

Окремі підрозділи ворога намагалися просунутися в район західної околиці Богородичного, успіху не мали, відійшли.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не вів. Здійснив обстріли із танків та артилерії поблизу Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Дронівки, Донецького, Григорівки, Різниківки, Миколаївки, Спірного, Званівки, Переїзного, Калеників, Долини та Виїмки.

На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Юріївки, Бахмутського, Берестового, Покровського та Іванграда. Російська штурмова та армійська авіація завдала ударів неподалік Зайцевого, Соледара, Бахмута, Берестового і Яковлівки.

Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямках Стряпівка – Бахмутське, Покровське – Соледар, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Яковлівка, Відродження – Вершина, Покровське – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог отримав рішучу відсіч українських воїнів та відійшов.

На Авдіївському напрямку ствольна та реактивна артилерія ворога обстрілювала райони Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. Штурмова авіація окупантів діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар’їнки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія переробила ракети С-300, щоб вони вибухали не в повітрі, а всередині цілі. Українські фахівці вивчають, що саме змінено, - ДСНС. ВIДЕО

Наступальними діями російські загарбники намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. Українські воїни завдали ворогу значних втрат та відкинули назад.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли біля Новомихайлівки, Шевченко, Великої Новосілки, Запоріжжя, Залізничного, Новоданилівки, Зеленого Поля та Чарівного. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Темирівка, Малі Щербаки, Новоандріївка, Вільне Поле, Новосілка, Вугледар, Павлівка та Пречистівка.

На Південнобузькому напрямку противник систематичним застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення та в глибині оборони намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу та звільнення тимчасово захопленої території.

Окупанти задіяли армійську авіацію для ударів неподалік Андріївки. Активно вели повітряну розвідку району безпілотними літальними апаратами.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Зберігається загроза ракетних ударів по військових об’єктах і елементах інфраструктури по всій території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Вірте у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!" - йдеться у зведенні.

Автор: 

Генштаб ЗС (7158)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
показати весь коментар
06.08.2022 18:56 Відповісти
+5
Повідай нам про то, о боте одноразовий!
показати весь коментар
06.08.2022 19:07 Відповісти
+5
показати весь коментар
06.08.2022 19:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
показати весь коментар
06.08.2022 18:56 Відповісти
НПЗД!
показати весь коментар
06.08.2022 19:01 Відповісти
Повідай нам про то, о боте одноразовий!
показати весь коментар
06.08.2022 19:07 Відповісти
Откуда инфа про потерянные Пески .На карте Deep State они ещё на нашей стороне ,а вот нп Травневое и Гладосово ,что под Бахмутом судя по той же карте ещё вчера были за нами сегодня уже обозначаются как занятые противником
показати весь коментар
06.08.2022 19:09 Відповісти
Пески ещё не потеряны Уже сообщали,что туда пришло подкрепление и артиллерия ещё 2 дня назад и с тех пор ничего не изменилось .А обстрелы сёл ,что за Песками это судя всему бьют по логистике пытаясь прервать поставку боеприпасов в само село.Да и карта Deep State как и два дня назад,так и сейчас показывает,что Пески (или по крайней мере большая их часть под украинским контролем .Там только за два дня на карте и изменений показывют ,что орки сумели занять маленький кусочек земли и то судя судя по всему на вьезде в сам нп или его окраине
показати весь коментар
06.08.2022 19:23 Відповісти
я думаю ты же понимаешь, что наша арта не стоит в самих песках, она стоит в тылу, в тех населенных пунктах, которые западней. вот орки и лупят и в наш тыл тоже, это называется контрбабарейная борьба.
показати весь коментар
06.08.2022 19:32 Відповісти
Про втрату Лисичанска наш Генштаб зізнався через сутки після захоплення його орками. Мене перед тим, брудом поливали тут, казали, що це неможливо. Але маємо надію, що дійсно Гіркін та кацапи брешуть.
показати весь коментар
06.08.2022 19:36 Відповісти
То вам зізнався,а воїни тихо вийшли .
показати весь коментар
06.08.2022 20:08 Відповісти
Травневе и Гладосово , скорее всего , ближе к Горловке , а не к Бахмуту .
показати весь коментар
06.08.2022 19:43 Відповісти
Шо ти мелеш .? Не похмелився чи що . ? Менше шляйся на кацапських інформ-смітниках . .
Начитаються там різної х.йні , і тягнуть сюди , на Цензор .
показати весь коментар
06.08.2022 19:14 Відповісти
подивись свіжа карта Піски наші https://deepstatemap.live/#14.25/48.0632/37.6837
показати весь коментар
06.08.2022 19:17 Відповісти
Заходил на deep state map и на Институт Изучения Войны США, но нигде не пишут что Пески и Марьенка ( орки пишут что и её взяли) были взяты. Особенно я верю институту войны сша, там пишут как есть, без успокоений. Так там написали, что в Песках фиксируются сильные обстрелы со всех сторон (видимо и наша арта насыпает и вражеская), а значит контроля над этим населенным пунктом у орков нет.
показати весь коментар
06.08.2022 19:23 Відповісти
Споідваюсь..
показати весь коментар
06.08.2022 19:34 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 19:45 Відповісти
Ще один бойовий гном чмоня задвухсотився.
показати весь коментар
06.08.2022 19:50 Відповісти
ЬІгорь всьо.
показати весь коментар
06.08.2022 22:32 Відповісти
Ой! (с)
показати весь коментар
08.08.2022 18:30 Відповісти
Міністр оборони України Олексій Резніков спростував власні слова про те, що президент Володимир Зеленський віддав йому наказ звільнити південь країни і що Збройні сили незабаром будуть вести там наступ.

Про це повідомляє УНІАН.

-----

😏
показати весь коментар
06.08.2022 20:05 Відповісти
Мосты?
показати весь коментар
06.08.2022 23:15 Відповісти
 
 