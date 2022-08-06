УКР
МЗС пояснило чому визнало недійсними 225 паспортів нардепів - депутати не повернули документи на зберігання

МЗС України заявляє, що визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, оскільки їх не було вчасно повернуто на зберігання, попри неодноразові прохання міністерства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіомляє пресслужба МЗС у коментарі УП

"За останні місяці МЗС України кілька разів зверталося до народних депутатів з проханням повернути паспорти і взаємодіяло з Верховною Радою для організації цього процесу. Останній раз ми просили здати паспорти впродовж липня. Всі наші заклики були проігноровані.

Відповідно, керуючись законодавством України, МЗС України визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, які не були своєчасно повернуті до МЗС на зберігання", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам, - ЗМІ. ПЕРЕЛІК

Як пояснили в МЗС, дипломатичні паспорти видаються народним депутатам виключно для здійснення офіційних відряджень. Відповідно до положення про дипломатичний паспорт, затвердженого указом президента, після повернення із відрядження в десятиденний термін дипломатичні паспорти мають бути повернені до МЗС на зберігання. Також за жодних обставин вони не можуть використовуватися для приватних поїздок.

"Міністерство невідкладно видасть дипломатичні паспорти депутатам, які відбуватимуть в офіційні відрядження від Верховної Ради України", - запевнили у відомстві.

5 серпня стало відомо, що Міністерство закордонних справ анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам, які не здали їх після офіційних відряджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "слугу народу" склали адмінпротокол: отримав годинник Breguet за $10 тис. від помічника

+10
А какая разница хто ти е.... Скоро i таку шлендру у дiп корпус запiшуть....
06.08.2022 19:09 Відповісти
06.08.2022 19:09 Відповісти
+7
"Зеленський призначив Єрмака головним з розробки механізмів компенсації від війни рф"
06.08.2022 19:06 Відповісти
06.08.2022 19:06 Відповісти
+7
И снова стесняюсь спросить,по какому паспорту поехал вчера Арахамия в Стамбул на встречу с Абрамовичем?
06.08.2022 19:07 Відповісти
06.08.2022 19:07 Відповісти
Сіроткі ви наші ...
06.08.2022 19:03 Відповісти
06.08.2022 19:03 Відповісти
226 це арахімії, він зараз продає Україну роазом з абрамовичем в стамбулі
06.08.2022 19:12 Відповісти
06.08.2022 19:12 Відповісти
"Зеленський призначив Єрмака головним з розробки механізмів компенсації від війни рф"
06.08.2022 19:06 Відповісти
06.08.2022 19:06 Відповісти
а кто это за Ермаком стоит и такой удивленный.... Неужели Кирюша
06.08.2022 19:09 Відповісти
06.08.2022 19:09 Відповісти
Буратіна. Тряпошна лялька, а в голові тирса.
06.08.2022 19:09 Відповісти
06.08.2022 19:09 Відповісти
ВАЗеленських- пусте місце, на побігушках у фсбшного дерьмака.
Ну шо, дИбіли, подобається те, шо ви зробили разом!!?
06.08.2022 19:29 Відповісти
06.08.2022 19:29 Відповісти
Готувались до евакуації на Мальдіви
06.08.2022 19:07 Відповісти
06.08.2022 19:07 Відповісти
То есть целых 225 наших недодепутатов нарушили Положение утверждённое Указом Президента? А почему они себе позволяет подобное, самые умные или самые хитросделанные - вы там воюйте и пашите, а они кататься по своим вопросам будут?
06.08.2022 19:07 Відповісти
06.08.2022 19:07 Відповісти
И снова стесняюсь спросить,по какому паспорту поехал вчера Арахамия в Стамбул на встречу с Абрамовичем?
06.08.2022 19:07 Відповісти
06.08.2022 19:07 Відповісти
А какая разница хто ти е.... Скоро i таку шлендру у дiп корпус запiшуть....
06.08.2022 19:09 Відповісти
06.08.2022 19:09 Відповісти
думаете то зашквар для верещучки?вам померещилось..
06.08.2022 19:18 Відповісти
06.08.2022 19:18 Відповісти
Колишня прихильниця путіна евакуює людей та військових, чувак, що в 2020 їздив у Крим генпрокурор, син російського грушника слухає звіти Залужного, голова більшості в раді захищає російського олігарха, але винні у всьому 1 млн ботів ЄС.
06.08.2022 19:20 Відповісти
06.08.2022 19:20 Відповісти
Правильне рішення. А то вже намилились.
06.08.2022 19:10 Відповісти
06.08.2022 19:10 Відповісти
На якій підставі втративший українське громадянство Коломойський перебуває в Україні?
06.08.2022 19:15 Відповісти
06.08.2022 19:15 Відповісти
Безвіз для гр Ізраелю + 90 днів
06.08.2022 19:26 Відповісти
06.08.2022 19:26 Відповісти
Читаю и плачу, плачу и читаю.... Неужели этих упырей пытаются за вымя пощупать??? А то они со всем берегов не видят?? Или так, чисто пир во время чумы, чисто пыль в глаза народу???
06.08.2022 19:12 Відповісти
06.08.2022 19:12 Відповісти
06.08.2022 19:16 Відповісти
06.08.2022 19:16 Відповісти
Що за цікаві укази які порушують закони. Зеленський хоче узурпувати верховну раду.щоб всі без його схвалення навіть і не думали нічим займатись.
06.08.2022 19:16 Відповісти
06.08.2022 19:16 Відповісти
Фраза «я иду ТОЛЬКО на один срок» набирає логічного завершення. Тепер вже немає жодного сумніву. Яка ціль його походу..
06.08.2022 19:23 Відповісти
06.08.2022 19:23 Відповісти
БоНевтік піариться, аби не згадували про Оленівку.
Згідно закону депутати не можуть бути мобілізовані, і можуть ганяти по закордоним паспортам коли завгодно і куди завгодно.
Розраховано на туприлих - "от який найЗеленіший правильний як щимить депутатів".
06.08.2022 19:24 Відповісти
06.08.2022 19:24 Відповісти
Кстати,не брешут,паспорта положено сдавать.А то,что целых 225 человек типа забыли это сделать,наводит на мысли...
06.08.2022 19:32 Відповісти
06.08.2022 19:32 Відповісти
Тобто тримати і не пущати.
Зі звичайним паспортом позвоночні прикордонники просто не випустять неугодного для Зє депутата взагалі, бо військовий стан.
06.08.2022 21:23 Відповісти
06.08.2022 21:23 Відповісти
 
 