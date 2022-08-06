Коментарі "військових експертів" про дії ЗСУ варто прирівнювати до гріха, - Міноборони

Деякі висловлювання "військових експертів" про дії ЗСУ в момент активної фази війни можна заносити у список гріхів, бо від них виграє ворог.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Коментарі "військових експертів" про дії ЗСУ в момент активної фази війни вже час заносити у список 11-м гріхом. Поважний журналіст і не менш поважний колишній високопоставлений військовий ведуть в ефірі розмову про те, як треба інформаційно обдурювати ворога. І при цьому наводять конкретні приклади реальних заяв. Приміром, якщо подана інформація, що планується удар ЗСУ по такому-то об‘єкту - і називають реальний об‘єкт, то на їх експертну думку удару варто очікувати десь на іншому об‘єкті. І ця інформація, на їх думку, спрямована на те, щоб ворог зосередив сили на хибному об’єкті", - йдеться у дописі.

Маляр вважає це прикладом прямої шкоди роботі Збройних Сил України.

"Співрозмовники демонструють, як вони чудово обізнані у тому, що інформація про контрнаступ ЗСУ на певному напрямку (і називають напрямок) - на їх думку, є інформаційною стратегією. І намагаються обговорити, наскільки така стратегія виправдана. Це приклад прямої шкоди роботі Збройних Сил України. По-друге, це підриває довіру до заяв військово-політичного керівництва країни. Підрив такої довіри під час війни ослаблює процес консолідації суспільства заради перемоги. Хто зараз від цього виграв? ворог", - додає заступник міністра оборони.