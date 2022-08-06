УКР
20 982 167

Коментарі "військових експертів" про дії ЗСУ варто прирівнювати до гріха, - Міноборони

маляр,ганна

Деякі висловлювання "військових експертів" про дії ЗСУ в момент активної фази війни можна заносити у список гріхів, бо від них виграє ворог.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Коментарі "військових експертів" про дії ЗСУ в момент активної фази війни вже час заносити у список 11-м гріхом. Поважний журналіст і не менш поважний колишній високопоставлений військовий ведуть в ефірі розмову про те, як треба інформаційно обдурювати ворога. І при цьому наводять конкретні приклади реальних заяв. Приміром, якщо подана інформація, що планується удар ЗСУ по такому-то об‘єкту - і називають реальний об‘єкт, то на їх експертну думку удару варто очікувати десь на іншому об‘єкті. І ця інформація, на їх думку, спрямована на те, щоб ворог зосередив сили на хибному об’єкті", - йдеться у дописі.

Маляр вважає це прикладом прямої шкоди роботі Збройних Сил України.

"Співрозмовники демонструють, як вони чудово обізнані у тому, що інформація про контрнаступ ЗСУ на певному напрямку (і називають напрямок) - на їх думку, є інформаційною стратегією. І намагаються обговорити, наскільки така стратегія виправдана. Це приклад прямої шкоди роботі Збройних Сил України. По-друге, це підриває довіру до заяв військово-політичного керівництва країни. Підрив такої довіри під час війни ослаблює процес консолідації суспільства заради перемоги. Хто зараз від цього виграв? ворог", - додає заступник міністра оборони.

Автор: 

Міноборони (7644) ЗМІ (1379) Маляр Ганна (525)
Топ коментарі
+37
Арестовичу это понравится
06.08.2022 19:18 Відповісти
+36
Суки ви за "Азов" прийде час на фонарях висіти будете ....Зелена мерзота....
06.08.2022 19:21 Відповісти
+33
Гіршої звиздьожі ніж Маляр і Верещук та Абристович не чув.....
06.08.2022 19:19 Відповісти
06.08.2022 19:42 Відповісти
Кричали оратори від влади розпуститься "зеленка" і буде наступ!
06.08.2022 20:17 Відповісти
жодних нарікань на дії ЗСУ! тільки любов і повага, захоплення їхньою мужністю і відданістю! сильне бажання, щоб всі наші воїни були живі і здорові! Боже, бережи їх, дай сил і наснаги!
і мудрості командирам.
06.08.2022 19:48 Відповісти
власне претензії - до головнокомандувача. може йому краще не втручатися в дії тих, хто знає і розбирається у військових справах?
06.08.2022 20:03 Відповісти
Якщо непрофессионал втручається у дії профессіонала, то це "пиши пропало"

Слава Богу, непрофессіонали не втручаються у дії хірурга під час операції.
То чому тоді коментують всякі провладні люсіки-маляри?

Вже всім зрозуміло, що вони, незважаючи на кількість пройдених якихось хитромудрих курсів, розуму набрались небагато
Так, при владі гроші заробляють.

Є набагато цікавіші і толковіші люди. От їх і хочеться послухати.Їх думка цікава.

Думаючі люди вже розібрались в експертах. Їх не так багато.
07.08.2022 10:27 Відповісти
Коментарі і дії деяких заступників міністра оборони варто прирівняти як мінімум до злочинної недбалості, а може і до держзради!
06.08.2022 19:48 Відповісти
Це про Кривоноса? Так ваш Аферистович з початку війни триндить, більш того - з кацапами (!) обговорює кожен день стратегію ЗСУ і це нікого не хвилює.
06.08.2022 19:51 Відповісти
аречтовича варто слухати на ніч, перед сном, щоб спокійніше спати після його заспокійливих казочок))
06.08.2022 20:05 Відповісти
Люсик - це для бабушок. Птах, ви бабушка, якій потрібен арестович на ніч?Випийте краще валерьянки на ніч.
07.08.2022 10:30 Відповісти
А розмінування Чонгару -це богоугодна справа?!!! А замороження ракетної програми?!!! А недофінансування армії?!!! А здача в полон "Азовців"-теж богоугодна справа?!!! То випливає запитання -" Якому богу молиться "зелена влада"???!!!
Може тоді єрмака до лику святих припишете???!!!!!
06.08.2022 19:54 Відповісти
У країні що знаходиться у воєнному стані таки треба ввести певний рівень цензури: на усю інформацію що стосується обстановки на різних ділянках фронту, військових поставок, можливих планів ЗСУ та іншого подібного. Уся інформація щодо цього має виходити ВИКЛЮЧНО від офіційних джерел міноборони та ВЦА. Після нашої Перемоги ще буде стільки інформації для "розбору польотів" - на усіх вистачить! А зараз краще включити режим військово-інформаційної гігієни - і заткнути феськаті пельки усім абдристовичам та іншим подібним "Ікспєрдам"!
06.08.2022 19:56 Відповісти
Вже "заткнули" що на всіх каналах одна "правдива" інфопмація від єрмакового ОП. Дай владі волю-то проснетеся в зданій кацапам Україні і незнатимете про це!
06.08.2022 20:03 Відповісти
Абдристовичам - так.
07.08.2022 10:31 Відповісти
Якби деякі "говорящі голови" менше мовою теліпали, було б краще.
Підозрюю, що популяцію "говорящих голів" можна суттєво скоротити без кровопролітієв, якщо кільком з їх числа видати по якісній лопаті (можна навіть з моторчиком ) для копання окопів.
06.08.2022 19:59 Відповісти
Перзидент наслухався аристовища і оголосив наступ ЗСУ на Херсон, а його нема...
Дурачок у дурачках
06.08.2022 20:00 Відповісти
Тобто вказувати на рукожопість і дебілізм в керівництві країни це гріх ? Після здачі півдня України , пи#здамаляр і інші чорнороті брехуни повинні піти під трибунал за брехливі прогнози що Путін не нападе .
06.08.2022 20:13 Відповісти
До гріха влади слід віднести точно, це відсутність заводу ***********, заморожені ракетні програми, брехню народу до 24 лютого що "все готово і на всіх напрямках", відсутність мін, блокпостів на кордонах! Може тоді і не було б агресії росії!
06.08.2022 20:13 Відповісти
это клоуны ляпалки которых включают в прямой для них это только пиар фейса и всерез воспринимать эту шушару не стоит...
06.08.2022 20:13 Відповісти
"Суки, вы за « Азов..,»…, и тд…, « на фонарях…» …, да-да…, фонари ждут аФФтароф Крымской истории , котлов, взрывов на складах и пап и мам Крымских соглашений…
06.08.2022 20:14 Відповісти
А що за Азов відповідати не треба, товарищ Прімус?

Не заговаривайте зубы какими-то "крымскими историями"

За Азов точно кто-то должен ответить, и за Вагнер
А насчет складов, вон склады уже и в Германии подрывают
Надеюсь вы не подозреваете немцев в разворовывании собственных складов.
Руссофашисты хорошо готовятся
07.08.2022 10:37 Відповісти
А в чому можна дорікнути Маляр. Вона має рацію, що багато говорять до біса. До речі,вона має право вітати,а Верещук про наступ ні. Тому прошу зонтик з Маляр не рівняти
06.08.2022 20:16 Відповісти
До речі,вона має право вітати,а Верещук про наступ ні. Тому прошу зонтик з Маляр не рівняти
***********
А кого вона привітала? У когось день народження? І до чого тут якась парасолька?
06.08.2022 20:34 Відповісти
Вочевидь, ви - не місцевий. Верещучка перед виборами мера Києва літала на парасольці у вигляді мері Поппінс. Пролетіла, звісно, та й ролик той не показали, зрозуміли, що зняли #уйню у стилі 95-го кварталу. Ну, таке...
06.08.2022 21:08 Відповісти
Читай замість "вітати" - "віщати"
07.08.2022 06:10 Відповісти
Маляр - натякає на ...
Прочитай уважно коменти - розберешся.

От тільки поки вони Малярша і ко єлозять по вухах що ЗСУ на Херсон планують наступ, кацапи всерйоз взялися за Піски і Авдієвку і за повної відсутності з нащої сторони контрбатарейної боротьби змішали з землею і бітоном кучу наших солдат
07.08.2022 01:42 Відповісти
А який толк за весь час від цієї Маляр? Що вона такого розумного зробила про що ми чули?
07.08.2022 10:39 Відповісти
та при чому тут блогери взагалі, якщо основна інформація у відкритому просторі надається самими міністрами??? як ото наприклад розцінювати отаку заяву "Верещук просить жителів Херсонської та Запорізької областей терміново евакуюватися: "Ми готуємося йти у контрнаступ" ??
і це, що називається, не впервой!
06.08.2022 20:19 Відповісти
10 грех ****** Арестовича
06.08.2022 20:27 Відповісти
А ваш Аристович, не грішник?
06.08.2022 20:31 Відповісти
Сидять такі собі блогери в ефірі і кажуть
от мені здається кращим варіантом буде наступати не на південь, а на північ, а кацапам треба підкинути дезінформацію, що будемо наступати на південь. дурні кацапи всі сили перекинуть на південь, а ми вдаримо на північ, потім форсуємо річку, заходимо кацапам в тил і оточуємо. Але, шановні глядачі, ми ж вам все це по секрету розповідаємо. Ви ж нікому не кажіть, бо кацапи дізнаються
06.08.2022 20:32 Відповісти
я теж так думаю, але це занадто складно для зекоманди. там уже он рєзніков розказує, що він такого не казав, а перед цим говорив, що всю україну треба звільняти, а перед цим говорив, що отримав наказ про південь.
06.08.2022 21:17 Відповісти
Пословица glasit, " собака которая лает, не кусается" Я давно жду когда "експерты" особенно из окружения президента понесут наказание за намёки на будушчие действийя армии. Но, не-до-ждусь
06.08.2022 20:41 Відповісти
А брехати в марафоні на всю країну це не гріх чи як це назвати? С початку війни тільки і чути не на часі, не коментуйте, не критикуйте, а ви продовжуєте цінічно брехати і заспокоювати народ, який вже не вірить вам!!!! Цинізм вашого коментару зашкалює, тому підіть посповідайтеся та покайтесь в своїх гріхах пока не пізно, а за наші ми самі буде відповідати...
06.08.2022 20:47 Відповісти
ти чучело зелено ,розкажи як Маріуполь з нашими хлопцями здавали
06.08.2022 20:58 Відповісти
єтой власти вери уже нет
06.08.2022 21:02 Відповісти
А верещучка каже, що ми йдемо у контрнаступ, тобто, коментує плани ЗСУ. Плани, Карл, навіть не поточний стан. Це не гріх? Взагалі, що та маляр меле? Їй лікуватись потрібно, у неї нездорові кола під очима.
06.08.2022 21:02 Відповісти
Не ображайте Люсю! Він в гонитві за популярністю вже дійшов до ефірів з антиваксерами.
Спочатку кажуть, що тему вакцинаціїї просуває раша, щоб розкачати суспільство, а потім Люся зраджує Фейгіну з антиваксом Якіменко. Криза жанру.
06.08.2022 21:06 Відповісти
В заголовке не уточняется, чей Минобороны, а увидев слова "ВСУ" и "грех" в одном заголовке, был уверен, что речь идёт об экспертах, положительно оценивающих действия ВСУ, которых МО россии объявляет грешниками. Открыл статью, чтобы своими глазами зафиксировать уровень днища, на который опустился минобороны мордора со своим православием головного мозга и обомлел, увидев, что это заявление от Украинского МО.
06.08.2022 21:08 Відповісти
О як зелене болото забулькотіло. Цікаво, що жодного призвіща не було названо, але недолугі зелені самі ці призвіща засвітили, у спробі відбілити.
06.08.2022 21:13 Відповісти
Арестович cоветник главного крота и Фейгин ежедневно комментируют и дают в том числе советы оркам по изменению тактики ведения войны, в зеленом дурдоме комментаторов и кротов много!!!
06.08.2022 21:15 Відповісти
Та нихера они там не комментируют, только по ушам ездят. Но других "икспердов" ведающих о тайных планах ВСУ на многотысячную аудиторию, в общем , тоже хватает. Чего не сделаешь ради лайков...
07.08.2022 01:27 Відповісти
покайся во грехе🛐
06.08.2022 21:24 Відповісти
Пані не знайома з вічним твором Сунь Цзи? В чому власне претензія?
06.08.2022 21:26 Відповісти
де ти сильний показуй себе слабким, а де слабкий - сильним
07.08.2022 10:39 Відповісти
Да вообще всех этих экспертов и балаболов,которые 24 на 7 не вылазят из эфиров нужно убрать на фиг.Только официальные сводки от Генштаба утром и вечером.Остальное время крутить исторические или документальные фильмы.
06.08.2022 21:28 Відповісти
Токо гундосики от Зе
07.08.2022 10:43 Відповісти
Цікаво має наувазі гріх відносно якої релігії чи релігій. За таке її можуть клеймити представники релігій через єресь, яку вона несе по факту.
06.08.2022 21:43 Відповісти
Интересно, на кого намекают?
06.08.2022 21:50 Відповісти
Жданов или Арестович, в данном случае скорее Жданов.
Распирает от желания показать, как много они знают.
06.08.2022 23:32 Відповісти
Жданов це обговорював з Латиніною , кілька днів тому .. .
07.08.2022 00:03 Відповісти
Жданов таки эксперт, а Люсик просто трепло
07.08.2022 10:45 Відповісти
Це в тому числі і щодо провладних *експертів* ?) На кшталт тезки героїні культового бразильського серіалу 90-их?) Чи *винника, що не співає, та дамочок заспокоює*? Насправді ж щодо експертів, діє те ж правило що і до йогуртів - не всі однаково корисні ) Бо то шоумен-блогер у свої стрімах наприкінці весни *припускав* як і де ЗСУ буде контрнаступати на Слобожанщині, то інший казав про *Херсон на обох берегах Дніпра*) А ще один вимагав аби нам надали арти тієї ж кількості, що є в рашистів. А це не зовсім обов'язково з огляду на різні характеристики в дальності і точності мордорських і натівських озброєнь. Треба більше? Так, безперечно. Та точно не стільки ж, як і мордорських акацій, гвоздик, гіацинтів, градів, ураганів чи піонів. Точніші і далекобійніші *три сокири* і Ко ) в кількості, яку визначає Залужний та інші арт-фахівці ЗСУ (і яку бажано отримати) мають повибивати те, що в них все ще стріляє *по площадям*. Тому я іноді дивлюсь лиш Машовця, Грабського, Самуся, Ігаля Лєвіна, Рустамзаде і звичайно ж Костенка, нардепа, що нині в ЗСУ на півдні. Це - фаховість без хайпу і понтів...
06.08.2022 21:53 Відповісти
к чему это
06.08.2022 21:56 Відповісти
вероятно тактика такая, чтоб враг перемещался с одного участка на другой, с Донбасса на Юг, с Юга на Харьков, потом опять на Юг, пока бензин не кончится, колеса не поотваливаются, пока не попадают и не поздыхають,
06.08.2022 21:56 Відповісти
в точку) но получаеться что сгрешил))
06.08.2022 23:01 Відповісти
Это смешно. Ютуберы командуют фронтами.
Если сливают военную тайну, это одно и должны преследоваться соответствующими службами!
А инфу из открытых источников комментировать и делать свои выводы волен каждый.
06.08.2022 22:16 Відповісти
Не втримався. Про Маляр можна сказати одне - людина більше на своєму місці ніж деякі міністри. Але ж мова не про це - мова навіть не про війну. Мова про НОВИНИ. Міністр псевдозалякувальної культури ТКАЧЕНКО ( Я думаю, що це його ідея назвати маячню яка зранку до ночі іде по всіх каналах, ЄДИНІ НОВИНИ !!!!!!!) Розумієте?? Ви розумієте різницю між словом ОБ'ЄДНАНІ і словом ЄДИНІ??? Я думаю влада яка думає російською і ПРЯМО перекладає думки з російских кальок на українську, думає що таке слово ОБ'ЄДНУЄ. Насправді слово ЄДИНІ україномовним українцем сприймається тільки як фраза "маємо те - що маємо", ну і підбір ЕКСПЕРДІВ просто дивує. Влада, НЕ КОМЕНТУЮЧИ деяких очевидних новин, заповнює ефір шлаком, а ЕКСПЕРДИ - таке враження що за ними ВСЯ розвідувальна спільнота України і Заходу і вони ВСЕ знають. Насправді вони схожі на Юлю Тимошенко і газ для українців. ЕКСПЕРДИ ПРОСТО косять бабло на ЮТУбі - як Юля і НАК НАФТОГАЗ.
06.08.2022 22:48 Відповісти
Щодо "єдиних" - згоден. А от про Нафтогаз і Юлію - зразу видно Ваше справжнє нутро, ну ніяк Ви не можете щоб негативно згадать Тимошенко. Ви абсолютно не розбираєтесь в проблемах з Нафтогазом, минулих і сьогоднішніх
07.08.2022 06:27 Відповісти
В Телеграме висит новость о флаге над Рейхстагом. Этот флаг?https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/6/7362133/
06.08.2022 23:04 Відповісти
Жданову и Арестовичу не мешало бы помнить, что Фейгин, Латынина, Наки и остальные - представители страны-врага.
06.08.2022 23:28 Відповісти
Саме це на днязх пи-дів арістофіч. Йому пора рубати язика. Інакше це кінчиться поразкою на всіх наших фронтах.
07.08.2022 00:26 Відповісти
Хто це?
07.08.2022 01:40 Відповісти
Ви суки нам за Азов відповісте
07.08.2022 02:07 Відповісти
шось Ганна загадками розмовляє, це не я той військовий експерт?
07.08.2022 10:36 Відповісти
Маляр зазначила, що коли стало очевидно, що Кремль веде війну і невійськовими методами, то необхідним було організувати захист України в інформаційному просторі і освоювати навички ведення гібридної (асиметричною) війни
https://my.ua/persons/ganna-maliar

Зазначила, а что сделала?
07.08.2022 10:54 Відповісти
Заступниця міністра володіє двома квартирами (40,5 і 54,3 кв.м.) в Києві.

У селі Мала Олександрівка у Ганни є земельна ділянка (600 кв.м.) та житловий будинок (177 кв.м.).

У столиці чоловікові чиновниці належить дві квартири (46,3 і 107 кв.м.),
два нежитлових приміщення (62,8 і 76,2 кв.м.),
машиномісце , приміщення для зберігання велосипедів
07.08.2022 10:57 Відповісти
А що нам скаже безгрішна Маляр про Бакланова, Науменка, Єрмака Арахламію,бовкуна Адристовіча і пр. список дуже великий...

Як ця безгрішна пані знаходиться у цьому кублі грішників, ій не муляє?
Може вона їм би в першу чергу давала поради?
07.08.2022 12:14 Відповісти
