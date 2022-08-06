Коментарі "військових експертів" про дії ЗСУ варто прирівнювати до гріха, - Міноборони
Деякі висловлювання "військових експертів" про дії ЗСУ в момент активної фази війни можна заносити у список гріхів, бо від них виграє ворог.
Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Коментарі "військових експертів" про дії ЗСУ в момент активної фази війни вже час заносити у список 11-м гріхом. Поважний журналіст і не менш поважний колишній високопоставлений військовий ведуть в ефірі розмову про те, як треба інформаційно обдурювати ворога. І при цьому наводять конкретні приклади реальних заяв. Приміром, якщо подана інформація, що планується удар ЗСУ по такому-то об‘єкту - і називають реальний об‘єкт, то на їх експертну думку удару варто очікувати десь на іншому об‘єкті. І ця інформація, на їх думку, спрямована на те, щоб ворог зосередив сили на хибному об’єкті", - йдеться у дописі.
Маляр вважає це прикладом прямої шкоди роботі Збройних Сил України.
"Співрозмовники демонструють, як вони чудово обізнані у тому, що інформація про контрнаступ ЗСУ на певному напрямку (і називають напрямок) - на їх думку, є інформаційною стратегією. І намагаються обговорити, наскільки така стратегія виправдана. Це приклад прямої шкоди роботі Збройних Сил України. По-друге, це підриває довіру до заяв військово-політичного керівництва країни. Підрив такої довіри під час війни ослаблює процес консолідації суспільства заради перемоги. Хто зараз від цього виграв? ворог", - додає заступник міністра оборони.
і мудрості командирам.
Слава Богу, непрофессіонали не втручаються у дії хірурга під час операції.
То чому тоді коментують всякі провладні люсіки-маляри?
Вже всім зрозуміло, що вони, незважаючи на кількість пройдених якихось хитромудрих курсів, розуму набрались небагато
Так, при владі гроші заробляють.
Є набагато цікавіші і толковіші люди. От їх і хочеться послухати.Їх думка цікава.
Думаючі люди вже розібрались в експертах. Їх не так багато.
Може тоді єрмака до лику святих припишете???!!!!!
Підозрюю, що популяцію "говорящих голів" можна суттєво скоротити без кровопролітієв, якщо кільком з їх числа видати по якісній лопаті (можна навіть з моторчиком ) для копання окопів.
Дурачок у дурачках
Не заговаривайте зубы какими-то "крымскими историями"
За Азов точно кто-то должен ответить, и за Вагнер
А насчет складов, вон склады уже и в Германии подрывают
Надеюсь вы не подозреваете немцев в разворовывании собственных складов.
Руссофашисты хорошо готовятся
***********
А кого вона привітала? У когось день народження? І до чого тут якась парасолька?
Прочитай уважно коменти - розберешся.
От тільки поки вони Малярша і ко єлозять по вухах що ЗСУ на Херсон планують наступ, кацапи всерйоз взялися за Піски і Авдієвку і за повної відсутності з нащої сторони контрбатарейної боротьби змішали з землею і бітоном кучу наших солдат
і це, що називається, не впервой!
от мені здається кращим варіантом буде наступати не на південь, а на північ, а кацапам треба підкинути дезінформацію, що будемо наступати на південь. дурні кацапи всі сили перекинуть на південь, а ми вдаримо на північ, потім форсуємо річку, заходимо кацапам в тил і оточуємо. Але, шановні глядачі, ми ж вам все це по секрету розповідаємо. Ви ж нікому не кажіть, бо кацапи дізнаються
Спочатку кажуть, що тему вакцинаціїї просуває раша, щоб розкачати суспільство, а потім Люся зраджує Фейгіну з антиваксом Якіменко. Криза жанру.
Распирает от желания показать, как много они знают.
Если сливают военную тайну, это одно и должны преследоваться соответствующими службами!
А инфу из открытых источников комментировать и делать свои выводы волен каждый.
Зазначила, а что сделала?
У селі Мала Олександрівка у Ганни є земельна ділянка (600 кв.м.) та житловий будинок (177 кв.м.).
У столиці чоловікові чиновниці належить дві квартири (46,3 і 107 кв.м.),
два нежитлових приміщення (62,8 і 76,2 кв.м.),
машиномісце , приміщення для зберігання велосипедів
Як ця безгрішна пані знаходиться у цьому кублі грішників, ій не муляє?
Може вона їм би в першу чергу давала поради?