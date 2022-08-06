Верещук просить жителів Херсонської та Запорізької областей терміново евакуюватися: "Ми готуємося йти у контрнаступ"

Збройні сили України готуються йти у контрнаступ на півдні, у зв'язку з чим жителів Херсонської та Запорізької областей закликають негайно евакуюватися.

Відповідну заяву зробила міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Ми готуємося йти у контрнаступ. Наша армія ще раз просить допомогти з евакуацією цивільного населення", – зазначила вона.

За словами Верещук, щодня фіксують виїзд 1000-1200 людей з цих територій, а це означає, що люди прислухаються до закликів.

"Люди їдуть, і їдуть все більше. Я вдячна тим сім'ям, які насмілюються і сідають волонтерам в транспортні засоби, використовують евакуаційні поїзди і автобуси, все, що тільки можна, щоб вибратися і адаптуватися", – додала міністр.