Верещук просить жителів Херсонської та Запорізької областей терміново евакуюватися: "Ми готуємося йти у контрнаступ"
Збройні сили України готуються йти у контрнаступ на півдні, у зв'язку з чим жителів Херсонської та Запорізької областей закликають негайно евакуюватися.
Відповідну заяву зробила міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Ми готуємося йти у контрнаступ. Наша армія ще раз просить допомогти з евакуацією цивільного населення", – зазначила вона.
За словами Верещук, щодня фіксують виїзд 1000-1200 людей з цих територій, а це означає, що люди прислухаються до закликів.
"Люди їдуть, і їдуть все більше. Я вдячна тим сім'ям, які насмілюються і сідають волонтерам в транспортні засоби, використовують евакуаційні поїзди і автобуси, все, що тільки можна, щоб вибратися і адаптуватися", – додала міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ти бач, яку аргументацію навели)
@25_andriy
Як тільки генштаб підготував наступ з оточенням та подальшим звільненням Херсонщини.
Як Найвеличніший лідер ********** з банкової оголосив про деокупацію Херсону.
Чим скористались орки і передислокували до Херсонської області резерви.
Наступ ЗСУ було зірвано.
21:07. 20 лип. 22 . Twitter for iPad
Вперед, Зе!
Від реготу.
(калом бурить)
нахійдо ростова.
Російське командування стягнуло 25 тисяч своїх військових https://www.unian.ua/war/okupanti-styagnuli-blizko-80-odinic-tehniki-u-napryamku-hersona-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11917545.html на південь України , з яких 10 тисяч знаходяться на західному березі Дніпра. Їх мета - оточення Миколаєва.
Про це https://www.thetimes.co.uk/article/showdown-looms-in-mykolaiv-as-putin-scrambles-to-save-face-975722d85 повідомляє The Times. - https://www.unian.ua/war/rosiya-styagnula-25-tisyach-viyskovih-na-pivden-ukrajini-dlya-otochennya-mikolayeva-the-times-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11931342.html https://www.unian.ua/war/
Може досить брати інфу - з потолка . ?
То Зе пугал или пиарился, что вот-вот начнёт наступать вместе с Армией, но Армия с ним не согласилась, да и путин не испугался. Или зелёные идиоты(это не оскорбление, это диагноз), или предатели. Нормальная голова не справляется с этой информацией!
Переміщення окупаційних військ показують, що кремль цьому вірить.
Але в даному випадку тупо і безжально використовуються долі людей у цій грі.
І це мені не подобається!
Ну ,*****, де були наші очіколи голосували за прибацаного на всю голову зеленого сопляка...
*******. і шо з цим ********* робить, хєр його зна...
Прогнозують наші військові плани воходячи з верещення Верещучки?
👍
Віримо ЗСУ!!!