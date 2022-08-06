УКР
Верещук просить жителів Херсонської та Запорізької областей терміново евакуюватися: "Ми готуємося йти у контрнаступ"

Збройні сили України готуються йти у контрнаступ на півдні, у зв'язку з чим жителів Херсонської та Запорізької областей закликають негайно евакуюватися.

Відповідну заяву зробила міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Ми готуємося йти у контрнаступ. Наша армія ще раз просить допомогти з евакуацією цивільного населення", – зазначила вона.

За словами Верещук, щодня фіксують виїзд 1000-1200 людей з цих територій, а це означає, що люди прислухаються до закликів.

"Люди їдуть, і їдуть все більше. Я вдячна тим сім'ям, які насмілюються і сідають волонтерам в транспортні засоби, використовують евакуаційні поїзди і автобуси, все, що тільки можна, щоб вибратися і адаптуватися", – додала міністр.

Топ коментарі
+78
Ще одна гидота наступ оголошує..
Дура дурою...
Хто таке взагалі робить ?
Наступ має стати несподіванкою для коцапів.
показати весь коментар
06.08.2022 20:02 Відповісти
+51
""Ми готуємося йти у контрнаступ" от верещучки звучит если честно ржачно
показати весь коментар
06.08.2022 20:01 Відповісти
+44
Сволота дурна.....Слів інших немає...
показати весь коментар
06.08.2022 20:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 2 з 2
а ви жалілись, що кацапоботи невинахідливі. а вони осьо як оджигають)
ти бач, яку аргументацію навели)
показати весь коментар
06.08.2022 20:49 Відповісти
не писди кацап- зеленую падаль выбрали не малоросы а просто тупые люди
показати весь коментар
07.08.2022 05:38 Відповісти
Не писди, Слава. В Україні 73% тупих людей? Голосували люди не від тупості, а від безвиході. Зараз вже ніби як всі забули, що у Порошенка в кінці президентства, рейтинг був 5%, куди нижче?
показати весь коментар
07.08.2022 09:32 Відповісти
Зеленожопая мразь! Ты вспомни, что ты говорила о ***** 4 года назад -"Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав"
показати весь коментар
06.08.2022 20:27 Відповісти
Вадим, чогось згадалося. Рік 2015, ВВП пропав, день немає, два, п'ять, сім... В Україні чутки, переворот, захворів, помер, вбили, в новинах нічого.... Був простий літній день, бабки на лавочці, мужики "козла" у дворі "забивають", і тут з вікна висовується бабка і кричить на весь двір: "через п'ять хвилин виступ Путіна показувати будуть". Що почалося. Молоді так не бігають як старі в під'їзд дременули))) Один мужик на костилях не пішов, а репетував: "крикніть у вікно, що він там говорить?"Через деякий час йому крикнули; "показують, живий", і вони заіржали... До чого я це говорю, не знаю, просто згадалося.
показати весь коментар
07.08.2022 10:02 Відповісти
ты еще время скажи и какими слами чтоб ***** наверняка встретило ...дебилы
показати весь коментар
06.08.2022 20:28 Відповісти
Говорили-балакали... (((
показати весь коментар
06.08.2022 20:28 Відповісти
І знаєте якою буде реакція людей на слова цієї припадистой? " готується наступ, тоді я нікуди не поїду, а почекаю наших." А якби зелене опудало сказало: "Евакуюйтесь, тому, що наближається зима і ви всі перемерзните в окупації." І не потрібно б було нікого вмовляти.
показати весь коментар
06.08.2022 20:29 Відповісти
причем здесь вмовляти, вопрос как , родичи за деньги уже 2 месяца ждут...., а если бесплатно то до нового года ждать очереди, причем цена вопроса 7-8 тис с человека при том ,что более 5 месяцев без работи...где деньги зин????
показати весь коментар
07.08.2022 00:07 Відповісти
а чего же вы сидели там пол года? если надо было уже давно выехать особенно женщинам и детям а мужикам в тероборну хоть в о Львове и то лучше
показати весь коментар
07.08.2022 05:41 Відповісти
Дура тупорила закрий свого рота
показати весь коментар
06.08.2022 20:31 Відповісти
andrii vn
@25_andriy

Як тільки генштаб підготував наступ з оточенням та подальшим звільненням Херсонщини.

Як Найвеличніший лідер ********** з банкової оголосив про деокупацію Херсону.
Чим скористались орки і передислокували до Херсонської області резерви.

Наступ ЗСУ було зірвано.

21:07. 20 лип. 22 . Twitter for iPad
показати весь коментар
06.08.2022 20:42 Відповісти
а на хрена генштаб сообщает о свои решениях тупому офису зеленского ермака
показати весь коментар
07.08.2022 05:42 Відповісти
Формується полк "Гундосе Чмоня" із зебілів усіх рангів (сам Чмоня, Єрмак, Татаров, Люся, весь кабмін, вся фракція у ВР) і вперед звільняти території
показати весь коментар
06.08.2022 20:33 Відповісти
Дату и направление еще расскажи
показати весь коментар
06.08.2022 20:34 Відповісти
Господи! Да прибери, наконец, же этих зеленорылых придурков
показати весь коментар
06.08.2022 20:34 Відповісти
Треба послати Верещучку парламентером до орків у Херсонів - передати ультиматум: "забирайтесь геть, бо наші ЗСУ збираються йти у наступ 9 вересня о 6 годині ранку". І передати мапу з напрямками наступу, щоб орки полякалися і потікали у свою ху#ляндію.

Вперед, Зе!
показати весь коментар
06.08.2022 20:36 Відповісти
Ермак доклады шлет регулярно,а эта дура для отвлечения внимания
показати весь коментар
06.08.2022 20:38 Відповісти
Побійтесь Бога! Як тільки така делегація з такими вимогами прибуде до Херсону, орки всім особовим складом хором здохнуть.
Від реготу.
показати весь коментар
06.08.2022 20:40 Відповісти
і Безуглу, Безуглу з нею разом. і щоб вони там і згинули обидві. Третьякову також можна.
показати весь коментар
06.08.2022 20:45 Відповісти
Третякова буде третьою )) ось так сама реальність на рівні прізвищ каламбурить

(калом бурить)
показати весь коментар
06.08.2022 23:58 Відповісти
Бесит эта недоделанная мери попинс. Пусть бы взяла зонтик и попутным ветром с Украины
показати весь коментар
06.08.2022 20:36 Відповісти
А я попросив би нашу Мері Дупінс... пардон, мадам Верещук евакуюватися нахій до ростова.
показати весь коментар
06.08.2022 20:37 Відповісти
Закрийте їй писка нарешті
показати весь коментар
06.08.2022 20:37 Відповісти
у таракана луки наввть є кпрти, чотири колоди. Там видно що наступ буде одразу з чотирьох напрямків
показати весь коментар
06.08.2022 20:37 Відповісти
Верещучка тупа мразь, сподіваюсь її пристрелять
показати весь коментар
06.08.2022 20:38 Відповісти
Так би і сказала. Готується контрнаступ. Початок такого числа, о такій-то годині, по таким напрямкам, будуть задіяні такі й такі підрозділи, в такій кількості. Резерви будуть такі і базуватимуться там і там. БК ось тут і тут, бази з пальним там і там, підвоз цими і цими шляхами. Агент "курка" доклад закінчила.
показати весь коментар
06.08.2022 20:41 Відповісти
По секрету всему свету ...
показати весь коментар
06.08.2022 21:05 Відповісти
А контролюватиме все Безугла, а постачанням займеться тищенко.
показати весь коментар
06.08.2022 21:37 Відповісти
по рангу не положено. доложет сам Величайший гундос.
показати весь коментар
06.08.2022 23:29 Відповісти
Може треба було до 24.02 евакуюватися?
показати весь коментар
06.08.2022 20:41 Відповісти
ну що Ви? Адже тоді "інвестори" не зайдуть. Чи не про окупаційні війська вони так казали?
показати весь коментар
06.08.2022 21:14 Відповісти
Лядь. Це якийсь зЕздець. Трирічний пліснявий трешак.
показати весь коментар
06.08.2022 20:42 Відповісти
До речі, https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_114_2/#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20114%2D2.-,%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97%2C%20%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85,%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83 Можна оголошувати підозру.
показати весь коментар
06.08.2022 20:48 Відповісти
иногда фамилии не просто так даются...
показати весь коментар
06.08.2022 20:48 Відповісти
этой мадам еще надо указать: с какого района, количество личного состава, количество бронетехники и т.д. чтоб ее друзья подготовились как следует отражать контрнаступление.
показати весь коментар
06.08.2022 20:56 Відповісти
Комментарии "военных экспертов" о действиях ВСУ следует приравнивать к греху, - Минобороны Источник:
показати весь коментар
06.08.2022 20:58 Відповісти
Мабуть верещало з безумною підуть у наступ Що навыбирали те маємо
показати весь коментар
06.08.2022 21:00 Відповісти
лично я этих гнид не выбирал
показати весь коментар
07.08.2022 05:44 Відповісти
И кацапы собираются в наступдение на Кривой рог и Николаев. Месяц назад их было в 10 раз меньше на правом берегу.
показати весь коментар
06.08.2022 21:01 Відповісти
.В десять разів . !!? Що , місяць тому була аж ціла тисяча ?? . Бо зараз їх на правобережжі 10 тис .

Російське командування стягнуло 25 тисяч своїх військових https://www.unian.ua/war/okupanti-styagnuli-blizko-80-odinic-tehniki-u-napryamku-hersona-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11917545.html на південь України , з яких 10 тисяч знаходяться на західному березі Дніпра. Їх мета - оточення Миколаєва.

Про це https://www.thetimes.co.uk/article/showdown-looms-in-mykolaiv-as-putin-scrambles-to-save-face-975722d85 повідомляє The Times. - https://www.unian.ua/war/rosiya-styagnula-25-tisyach-viyskovih-na-pivden-ukrajini-dlya-otochennya-mikolayeva-the-times-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11931342.html https://www.unian.ua/war/
Може досить брати інфу - з потолка . ?
показати весь коментар
06.08.2022 21:31 Відповісти
Наш контрнаступ це відтягування орків зі сходу, бо їх там стало дуже дохера. Тому й затягують їх до Херсону.
показати весь коментар
06.08.2022 21:02 Відповісти
До речі, напевне ви праві.
показати весь коментар
06.08.2022 21:35 Відповісти
Таємниці-це не про наших депутатів і вищого керівництва.
показати весь коментар
06.08.2022 21:02 Відповісти
всією радою ?
показати весь коментар
06.08.2022 21:03 Відповісти
Эта проблядь еще время и место не указала??? Удавить соску!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
06.08.2022 21:07 Відповісти
Ця кончена зеколоборантка, навіть гниле своє хлібало не має права відкрити...
показати весь коментар
06.08.2022 21:10 Відповісти
Десь би подіти цю хвору бабу...
показати весь коментар
06.08.2022 21:16 Відповісти
Ну зовсiм дурна баба! Де ж вони, зеленi, назбирали отаке? Разве что в огороде поставить пугало, чтобы птички думали, что живое. Господи, ну что ж ты так её обделил вместе с её руководителем?
То Зе пугал или пиарился, что вот-вот начнёт наступать вместе с Армией, но Армия с ним не согласилась, да и путин не испугался. Или зелёные идиоты(это не оскорбление, это диагноз), или предатели. Нормальная голова не справляется с этой информацией!
показати весь коментар
06.08.2022 21:20 Відповісти
а остальные зеленые твари что лучше?
показати весь коментар
07.08.2022 05:46 Відповісти
На то вона і Верещук, щоб верещати на весь світ. Уже доверещались, що х...ло стягує війська на південний напрямок. Дебіли!
показати весь коментар
06.08.2022 21:31 Відповісти
Похоже на то, что всеми способами проталкивают дезинформацию о времени и месте контрнаступления.
показати весь коментар
06.08.2022 21:32 Відповісти
Тема т.зв. контрнаступу на Херсонщині дуже цікава з точки зору подачі в інформаційному полі.

Переміщення окупаційних військ показують, що кремль цьому вірить.

Але в даному випадку тупо і безжально використовуються долі людей у цій грі.
І це мені не подобається!
показати весь коментар
07.08.2022 00:39 Відповісти
Да е... е эту дуру с больным эго чем то тяжелым. Вот до чего доводит ущемленная провинциальность
показати весь коментар
06.08.2022 21:34 Відповісти
Ховайсь! Верещук іде в наступ!
показати весь коментар
06.08.2022 21:43 Відповісти
*****... Ну нахєра ж ми вибрали тупоголових дебілів у владу..

Ну ,*****, де були наші очіколи голосували за прибацаного на всю голову зеленого сопляка...

*******. і шо з цим ********* робить, хєр його зна...
показати весь коментар
06.08.2022 21:45 Відповісти
Розумні люди у 2019 році за зелене лайно не голосували!!! Так що питання ставте до тих, х о за них голосував.
показати весь коментар
07.08.2022 00:11 Відповісти
это ты дебил выбирал - я лично после высеров 95 квартала против Украины - блевал от их тупых епальников
показати весь коментар
07.08.2022 05:49 Відповісти
Этой суетой с вероятным наступлением не дают возможности оккупантам сосредоточиться на Славянском и Краматорском направлении. Но с каждым днём, становится понятней, что это деза.
показати весь коментар
06.08.2022 21:47 Відповісти
не песди кацап
показати весь коментар
07.08.2022 05:50 Відповісти
Звучить як телеграма зі смольного...)))
показати весь коментар
06.08.2022 21:57 Відповісти
Скоріше, як телеграма у смольний.
показати весь коментар
06.08.2022 22:07 Відповісти
Интересно читать комменты. Какое огромное количество людей считают себя самыми умными. И не могут даже вообразить элементарного. Что если такое озвучивается значит это для чего то нужно!!!
показати весь коментар
06.08.2022 22:05 Відповісти
Там мізків як у курки, про що ви.
показати весь коментар
06.08.2022 22:12 Відповісти
та пусть пишут.тут же одни аналитеги сидят.
показати весь коментар
06.08.2022 22:12 Відповісти
Тіпа орки зовсім вже тупі і агентури в СБУ і ГУР МО в них вже не залишилось? За останні тижні всіх вже виявили?
Прогнозують наші військові плани воходячи з верещення Верещучки?
👍
показати весь коментар
06.08.2022 22:51 Відповісти
Українська мова дуже багата на влучні вислови. Я не буду робити спробу висловити ВСЕ що я думаю про таких посадовців. Включіть фантазію. Я вірю що наш народ знайде багато цензурних висловів для діяльності цієї пані. Творіть, шліть і НЕ ЗАБУВАЙТЕ!!!!!!!! Полум'я гарячих сердець АЗОВУ вимагає ПАМ'ЯТАТИ про діяльність таких ............. .................... ............................ діячів. Де марка про неї з напрямком за відомим крейсером??
показати весь коментар
06.08.2022 22:09 Відповісти
Держіть мене семеро....Йой шо ща буде. Це вже в який раз???????????
показати весь коментар
06.08.2022 22:23 Відповісти
Ну какой дурак публично предупреждает противника, что собирается наступать?
показати весь коментар
06.08.2022 23:46 Відповісти
верещук
показати весь коментар
07.08.2022 00:15 Відповісти
Мозку у Верещучки ніколи не було, в її черпній коробці вакуум!
показати весь коментар
07.08.2022 00:07 Відповісти
Там кость сплошная, как в бильярдном шаре
показати весь коментар
07.08.2022 07:45 Відповісти
А Херсонці всі тільки сидять і чекають коли Верещук про контрнаступ їм раскаже, що всім евакуюватися, це так не оголошується, є В Херсоні свій партизанський рух, котрий повинен попередити про контрнаступ і евакуацію!
показати весь коментар
07.08.2022 00:24 Відповісти
Сначала Чонгар разминировали, запустили врага, а теперь кидайте люди дома, работу, нажитое, мы будем наступать, наши воины гибнуть будут… Кто ответит за такую безмозглость? Хотелось бы, чтобы ответили те, кто голосовал за этувласть! Но, увы… страдает вся страна!
показати весь коментар
07.08.2022 01:32 Відповісти
Вона просто дурепа? Чи не "всьо так однозначно"? Таке взагалі можна брякати?
показати весь коментар
07.08.2022 01:37 Відповісти
Да, бл* ! Когда готовятся к контрнаступлению важно предупредить об этом противника !
показати весь коментар
07.08.2022 01:56 Відповісти
Ограбление по... итальянски. Марио идёт грабить банк.
показати весь коментар
07.08.2022 06:56 Відповісти
Пусть верещит, на то она и верещучка. То что орки перемещают свои войска туда сюда это даже хорошо, пусть мечутся. Фронт очень большой, перекидывая с одного участка войска какой-то провисает. Верим в ЗСУ. Скоро будут хорошие новости.
показати весь коментар
07.08.2022 07:56 Відповісти
Собака гавкає,а караван іде.
Віримо ЗСУ!!!
показати весь коментар
07.08.2022 09:10 Відповісти
Странная Верещук. Мы идём в наступление. Так что всему Херсону теперь срываться с места? Надо сказать где, когда, какими силами. И люди сами решат ехать или нет.
показати весь коментар
07.08.2022 18:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 