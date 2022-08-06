"Зерновий коридор" запрацював у двох напрямках – на вихід і на вхід до портів України, - Кубраков

Уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в суботу ввечері до України прибуло судно під завантаження - балкер FULMAR S.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, судно зайшло в межах реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.

Міністр вважає, що прибуття FULMAR S означає старт роботи "зернового коридору" у двох напрямках – на вихід і на вхід до портів України.

"Ця подія також є важливим сигналом ринку, що "зерновий коридор" – це безпечна і головне вигідна бізнес можливість для судновласників повернутися в українські порти", - додав Кубраков.

"Наша мета – вихід на місячний обсяг перевалки в портах Великої Одеси в 3 млн тонн сільськогосподарської продукції", – прокоментував Кубраков.

Як повідомлялося, суховантаж вийшов із турецького порту BANDIRMA, що в Мармуровому морі, понад 10 днів тому. До 2 серпня судно перебувало на якірній стоянці поблизу турецького порту PENDIK, а потім до 5 серпня – на якірній стоянці біля протоки Босфор у Чорному морі, звідки вирушило в напрямку порту "Чорноморськ" о 15:50.

Нагадаємо, наприкінці липня Україна, Туреччина, ООН і Росія підписали "зернову угоду" про гарантії експорту українського збіжжя морським шляхом.