УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10168 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 184 26

"Зерновий коридор" запрацював у двох напрямках – на вихід і на вхід до портів України, - Кубраков

кубраков

Уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в суботу ввечері до України прибуло судно під завантаження - балкер FULMAR S.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, судно зайшло в межах реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.

Міністр вважає, що прибуття FULMAR S означає старт роботи "зернового коридору" у двох напрямках – на вихід і на вхід до портів України.

"Ця подія також є важливим сигналом ринку, що "зерновий коридор" – це безпечна і головне вигідна бізнес можливість для судновласників повернутися в українські порти", - додав Кубраков.

Читайте: Уперше з початку повномасштабної війни до України підходить турецьке судно. ФОТО

"Наша мета – вихід на місячний обсяг перевалки в портах Великої Одеси в 3 млн тонн сільськогосподарської продукції", – прокоментував Кубраков.

Як повідомлялося, суховантаж вийшов із турецького порту BANDIRMA, що в Мармуровому морі, понад 10 днів тому. До 2 серпня судно перебувало на якірній стоянці поблизу турецького порту PENDIK, а потім до 5 серпня – на якірній стоянці біля протоки Босфор у Чорному морі, звідки вирушило в напрямку порту "Чорноморськ" о 15:50.

Нагадаємо, наприкінці липня Україна, Туреччина, ООН і Росія підписали "зернову угоду" про гарантії експорту українського збіжжя морським шляхом.

Автор: 

зерно (3177) корабель (1622) Туреччина (3670)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Україна посприяла зняттю санкцій з рашки на продаж продовольства (не тільки зерна) і добрив.
Зараз рашка заявила, що розглядають пропозиції України на розблокування вивозу морем металу, але теж при умові зняття санкцій на кацапський метал. Очевидно, що рашка має на продаж кратно більше металу, ніж ми і тоді який сенс в санкціях.
Ще трохи наші зелені курви постараються і всі головні галузеві санкції будуть скасовані і надходження в бюджет рашки зростуть і на фінансування війни теж. В ОПі тим часом лобіюють зняття санкцій з олігархів Ху*ла і дарують громадянства України. Рашка зараз буде таким чином відновлювати економіку, а нашу знищувати.
Це вже ознаки "перемоги" чи завгосп з ************ в кремлі мають отримати ордени від Ху*ла, щоб до кінченого наріду дійшло хоч щось в голову.
показати весь коментар
06.08.2022 20:45 Відповісти
+4
Вони своє майбутнє безхмарне вже забезпечили на кілька поколінь тільки за лист Хламідії отримали мінімум 50 млн. доларів, а там ще інші підтягнулися. Лошари голосували за Зелю, обрали його, а тепер він всім "вдячний". Кінець історії.
В країні з відповідальними виборцями за таких покидьків під час війни не голосували б, але не в нас. Тому за свій вибір всі платять, бо інакше не могло бути. Зате нарід поржав 2 роки ,а зараз всі на бенямарафон, там теж веселять безкоштовно.
показати весь коментар
06.08.2022 21:12 Відповісти
+3
Ще один кацап, якопу Порошенко в штани насрав. Не в труси, бо таких у кацапів немає.
показати весь коментар
06.08.2022 21:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а в Маріуполі рашисти будують клітки в філармонії, щоб влаштувати судилище над азовцями, яких вони визнали терористами. засудять до страти - і що тоді?
показати весь коментар
06.08.2022 20:30 Відповісти
Оккупанты увеличили свой контингент в 4 раза за последние 2 недели на юге Украины, который чрезвычайно важен для противника, потому что вероятный контроль над Николаевом открывает дорогу в Одессу

Об этом сообщает Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

А кацапский-зэлёный гандон кубраков расказывает о великом счастье -зерновом коридоре....
показати весь коментар
06.08.2022 23:07 Відповісти
Да хоть в 10 раз. Логистики боеприпасов уже нет и не будет. Там в штабах живут одним днём, так же как при совке. Сегодня завтра есть что пожрать, а там стабильность и ПэЖэ вывезет.
показати весь коментар
06.08.2022 23:45 Відповісти
а чого нам не можна щось інше продавати? що тоді?
показати весь коментар
06.08.2022 20:31 Відповісти
Домовленість була лише про збіжжя, судна перевіряються.
показати весь коментар
06.08.2022 21:03 Відповісти
Побачимо, що далі буде. Здається усе не так вже і безхмарно.
показати весь коментар
06.08.2022 20:31 Відповісти
вообще НЕбезхмарно
показати весь коментар
06.08.2022 23:08 Відповісти
Отлично!а до Войны никто и слухом идухом не знал сколько вы мильярдов *******!!!А ЩА во как как не новость так крышу вырыщили МЭЖНАРОДНУ!ТЬФУ ПЛЯДЬ!!!КАК НЕ КРУТИ ВОЙНА ВОЙНОЙ А ТВАРИ БАБЛО РУБЯТ!!!!
показати весь коментар
06.08.2022 20:32 Відповісти
А я передаю продукти в Україну. Кожну суботу. Мда
показати весь коментар
06.08.2022 20:35 Відповісти
Есть люди вообще про свои гуманитарные дела не пишут.
показати весь коментар
06.08.2022 23:48 Відповісти
Так от зараз бажаний щоденний баланс вивезеного нами і ********** зерна і розмір надходженнь до державного бюджету, БО « тєрзают мєня смутниє сомнєния» , що всі ці підари- агротрейдери ( серед яких є звичайно свиночолий гетьман» , задекларують такі страховки, що « ледве вийдуть в нуль» . Слудкуйте за руками і за бурним взлетом страхових компаній
показати весь коментар
06.08.2022 20:43 Відповісти
Зеля лобіював комерційні інтереси Пороха, розсмішив. Виходить, що ********** як шльондра всім догоджає, а на камеру бореться з щоколядним Баригою в Україні і наживається попутно на війні, бо відмазує "гаманці" Ху*ла.
Шарія надивився?
показати весь коментар
06.08.2022 20:52 Відповісти
МИЛЬЯРД%!!!ПРАВ!!!Это в всё туфта,для лохов!Воюйте!а мы КАЛОМОЙШЕ И ЕМУ ПОДОБНЫМ 50НА50 РЕШАЕМ НА УРОВНЕ БАБЛО!!!ЖАЛЬ ПАЦАНОВ НА ПЕРЕДОВОЙ!!!Вы только представьте сколько мильярдов воруется!и тем же временем просят ПОДАЧЕК С ПРИТЕНЗИЯМИ У ЕС!!!Я Б НЕ ДАЛ НИ КОПЕЙКИ ТВАРЯМ ЗЕЛЁНЫМ!!!ПУТИН *****!!!
показати весь коментар
06.08.2022 20:55 Відповісти
Ну, давай! Бери окуляри, лупу, ліхтарик - шукай тут "баригу", що тобі у штани сере - https://latifundist.com/rating/top-15-eksporterv-ukransko-pshenits-za-9-msyatsv-2021-roku
показати весь коментар
06.08.2022 21:13 Відповісти
Соси у барыг КОЛОСОК СУЧЬКА!!!!ПОД *******************!!!
показати весь коментар
06.08.2022 21:17 Відповісти
Ще один кацап, якопу Порошенко в штани насрав. Не в труси, бо таких у кацапів немає.
показати весь коментар
06.08.2022 21:23 Відповісти
Україна посприяла зняттю санкцій з рашки на продаж продовольства (не тільки зерна) і добрив.
Зараз рашка заявила, що розглядають пропозиції України на розблокування вивозу морем металу, але теж при умові зняття санкцій на кацапський метал. Очевидно, що рашка має на продаж кратно більше металу, ніж ми і тоді який сенс в санкціях.
Ще трохи наші зелені курви постараються і всі головні галузеві санкції будуть скасовані і надходження в бюджет рашки зростуть і на фінансування війни теж. В ОПі тим часом лобіюють зняття санкцій з олігархів Ху*ла і дарують громадянства України. Рашка зараз буде таким чином відновлювати економіку, а нашу знищувати.
Це вже ознаки "перемоги" чи завгосп з ************ в кремлі мають отримати ордени від Ху*ла, щоб до кінченого наріду дійшло хоч щось в голову.
показати весь коментар
06.08.2022 20:45 Відповісти
яка чудова новина,все так гарно;а у нас города ********,люди гинуть,патріоти наші гинуть,полонених катують,вбивають(чмо за Азовців домовилось,не заважайте тільки),ой тільки б в Африці не голдали.За все будете відповідать зе і попєрєдніки теж
показати весь коментар
06.08.2022 20:51 Відповісти
А яким коштом аграрії посівну проведуть, якщо не зможуть продати цьогорічний врожай? Ти їм купиш насіння, добрива, пальне та інше? Що вони тоді наступного року зберуть?
показати весь коментар
06.08.2022 21:17 Відповісти
поки наших дітей вбивають, ці приторговують. Ох, зєля, чекає на тебе з єрмачиною світле майбутнє...
показати весь коментар
06.08.2022 20:57 Відповісти
ДэРмачиноюЕРМАКОМ!+ЗЕЛЕНСКИЙ *****+ПУТИН *****!!!КОРОЧЕ ВСЕ ОНИ ТВАРИ!!!
показати весь коментар
06.08.2022 21:03 Відповісти
Вони своє майбутнє безхмарне вже забезпечили на кілька поколінь тільки за лист Хламідії отримали мінімум 50 млн. доларів, а там ще інші підтягнулися. Лошари голосували за Зелю, обрали його, а тепер він всім "вдячний". Кінець історії.
В країні з відповідальними виборцями за таких покидьків під час війни не голосували б, але не в нас. Тому за свій вибір всі платять, бо інакше не могло бути. Зате нарід поржав 2 роки ,а зараз всі на бенямарафон, там теж веселять безкоштовно.
показати весь коментар
06.08.2022 21:12 Відповісти
Туди повні, назад порожні. А у чому новина?
показати весь коментар
06.08.2022 21:08 Відповісти
Ну не буде влада розповідати про азовців, а так є тема, вся країна прикипіла до екранів і переживає за зерновози, хоч якась розвага.
показати весь коментар
06.08.2022 21:15 Відповісти
ой як це мені активно не подобається..

ще у світлі загибелі власника Нібулону..
показати весь коментар
06.08.2022 21:18 Відповісти
 
 