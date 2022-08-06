У ГУР пояснили, навіщо Росія готує показове судилище над полоненими в Маріуполі: "Моральний тиск на українських захисників з метою залякати і дестабілізувати Україну"
У розвідці підкреслили, що будь-які незаконні судилища, влаштовані Росією, не будуть легітимними ні для України, ні для всього світу.
Судилище над українськими військовополоненими, яке готують російські окупанти в Маріуполі, спрямоване на залякування українського суспільства. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Продовжується моральний тиск на українських захисників, які знаходяться в полоні, на все українське суспільство та рідних захисників, з метою залякати і дестабілізувати Україну, та далі поширювати абсурдну пропаганду і називати захисників своєї країни "фашистами", - сказав він.
За його словами, це окупанти ведуть гру для зазомбованої російської публіки.
"Це не зупиняє Україну в захисті своєї території, у тому числі в боротьбі за повернення своїх захисників... Координаційний штаб з питань поводження з війсоковополоненими продовжує боротись, провдовжуються перемовини, щоб українські захисники повернулися додому", - сказав Юсов.
Він також підкреслив, що будь-які незаконні судилища, влаштовані Росією, не будуть легітимними ні для України, ні для всього світу.
Добре розказувати, ми і так розуміє що давлять на страх, але все ж як таке витримати до смерті((((
Як хочеться щоб так пройшлися по правлячій партії щоб рпз і назавжди запам'ятали то що відчувають громадяни і солдати!
І десь вже далеко Китаю.
Гарантії від зеленського, верещук, арахамії виявились кращими?
цим самим деморалізують своїх орків бо їх будуть забирати з собою
ті хто вирішить не здаватися
разве нельзя было просчитать что АЗОВцев и боятся и ненавидят и считают нациками и навряд ли руцкие выполнят какие-то обещания (тем более никогда и до этого не выполняли)
Таке враження, що тут не вистачає ешафоту і ката з важкою сокирою, щоби задум сценаристів і режисерів цього огидного дійства став завершеним.
На щось інше годі було сподіватись, адже весь цей бал Сатани - для остаточного спалення душ податного люду рашистської пітьми.
і чому питання обміну засекретили?!
В тому і трагедія азовців, що вибору між наміром боронити позиції на Азовсталі до кінця й загинути в бою з однієї сторони, і здачею в полон з іншої, у них не було.
На відміну від захисників ДАПу, які відбивали всі атаки ворога, допоки їх не підірвали фугасами, підло закладеними рашистами під несучі стіни ДАПу під час евакуації тіл загиблих своїх.
І справа навіть не у браку *********** і продовольтва у захисників Азовсталі, а у позиції значної частини побратимів азовців з інших підрозділів і загонів, які вже не мали сил захищати визначені їм позиції.
Всі варіанти часткової здачі в полон з евакуацією цивільних з Азовсталі командування пітьми відкинуло одразу, безперервно обстрілюючи Азовсталь з усіх видів артилерії та наносячи бомбові удари 3-х і 5-ти тонними бомбами.
Тому наказ Генштабу ЗСУ про здачу в полон не міг бути проігнорований азовцями, бо це призвело б до справжнього хаосу в лавах захисників Азовсталі, що могло призвести не тільки до воєнної, а до моральної поразки наших воїнів у їх у битві за Маріуполь.