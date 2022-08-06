УКР
У ГУР пояснили, навіщо Росія готує показове судилище над полоненими в Маріуполі: "Моральний тиск на українських захисників з метою залякати і дестабілізувати Україну"

У розвідці підкреслили, що будь-які незаконні судилища, влаштовані Росією, не будуть легітимними ні для України, ні для всього світу.

Судилище над українськими військовополоненими, яке готують російські окупанти в Маріуполі, спрямоване на залякування українського суспільства. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Продовжується моральний тиск на українських захисників, які знаходяться в полоні, на все українське суспільство та рідних захисників, з метою залякати і дестабілізувати Україну, та далі поширювати абсурдну пропаганду і називати захисників своєї країни "фашистами", - сказав він.

За його словами, це окупанти ведуть гру для зазомбованої російської публіки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти планують в Маріуполі самосуд над захисниками України: монтують клітки. ФОТО

"Це не зупиняє Україну в захисті своєї території, у тому числі в боротьбі за повернення своїх захисників... Координаційний штаб з питань поводження з війсоковополоненими продовжує боротись, провдовжуються перемовини, щоб українські захисники повернулися додому", - сказав Юсов.

Він також підкреслив, що будь-які незаконні судилища, влаштовані Росією, не будуть легітимними ні для України, ні для всього світу.

Маріуполь (3263) розвідка (3918) росія (67364) самосуд (15) воєнні злочини (1924)
+26
Яке здало азовців ще щось пояснює, навіть не збирається виправдовуватися. На кого працює?
показати весь коментар
06.08.2022 20:38 Відповісти
+20
показати весь коментар
06.08.2022 20:48 Відповісти
+20
с самого начала эта уйня с добровольной сдачей в плен выглядела как...как какая-то афера, в которой никто никому ничего не гарантировал... а просто для многих (но не АЗОВцев и их семей) одной проблемкой ставало меньше (и для ОП и для преЗЕ и для оккупантов)
разве нельзя было просчитать что АЗОВцев и боятся и ненавидят и считают нациками и навряд ли руцкие выполнят какие-то обещания (тем более никогда и до этого не выполняли)
показати весь коментар
06.08.2022 20:56 Відповісти
Яке здало азовців ще щось пояснює, навіть не збирається виправдовуватися. На кого працює?
показати весь коментар
06.08.2022 20:38 Відповісти
Вы не понимаете. Это "спецоперация" по "эвакуации" лично от Зеленского. У него все идет за его планом - пи@данул и тут-же забыл. Главное былотекст прочитать с выражением и нужной интонацией.
показати весь коментар
06.08.2022 21:00 Відповісти
Тут кацап начал стрим на ютюбе. Давайте ему поможем дружноhttps://www.youtube.com/watch?v=VGrdcogRIMY
показати весь коментар
06.08.2022 20:38 Відповісти
Там наши предатели светятся по полной программе, пишут что ждут российские войска, брать их тёпленькими.
показати весь коментар
06.08.2022 20:51 Відповісти
Там чмо з Zеткою, скаржимось на пропаганду тероризму.
показати весь коментар
06.08.2022 20:52 Відповісти
Якась п'яна макака
показати весь коментар
06.08.2022 21:09 Відповісти
Это донецкий любитель русскага мира и вранья. Трындит, что скоро Россия победит и присоединит Мамбас к себе.
показати весь коментар
06.08.2022 21:13 Відповісти
Вот вам "наши люди" дамбацкие, и мы их всех содержим.
показати весь коментар
06.08.2022 21:16 Відповісти
Наши военные часто рассказывают о тотально ватных взглядах жителей донбасса.
показати весь коментар
06.08.2022 23:44 Відповісти
Тупое ху.ло не понимает что каждое его действие укрепляет Украинцев и усиливает ненависть к касапскому безмозглому скоту.
показати весь коментар
06.08.2022 20:38 Відповісти
А как думает сожитель буданова- гогилашвили ?
показати весь коментар
06.08.2022 20:38 Відповісти
Спитайте у Валуєва, той в курсі.
показати весь коментар
06.08.2022 20:43 Відповісти
Азов, ЗСУ, прикордонники,тероборона,морпіхи вистоять, а ось чи вистоїть оп і ті які їх здав в полон. Не шукають шляхи для визволення, а піар на долі і смутку України
показати весь коментар
06.08.2022 20:42 Відповісти
Помилка дурних від народження кацапських рабів у тому що вони ніколи не зрозуміють народжену вільною українську незламну націю...
показати весь коментар
06.08.2022 20:43 Відповісти
Параше уже по барабану легитимность. Сколько можно болтать?...
показати весь коментар
06.08.2022 20:43 Відповісти
Ну ви мені хоч що, ну ніколи не повірю, що треба було наказувати, давати якісь гарантії азовцям для того, щоб вони здалися путіну. Нехай тепер прямо покажуть-ХТО здав азовців? Хто відповість за цю зраду?
показати весь коментар
06.08.2022 20:44 Відповісти
Я хочу бачити в клітці зє-баду - зє, єрмака, татарова, вєрєщук... а решту зє-холуїв загнаними як в Чілі на стадіони...
показати весь коментар
06.08.2022 20:45 Відповісти
Це мрія кожної людини,але відбувається все навпаки,сидять та гинуть люди,владу мають покидьки.
показати весь коментар
06.08.2022 20:49 Відповісти
Для дестабілізації у країни є презЕдент дерьмак, його призначенці, ну і перекладаючий владу та відповідальність чтеЦ- Бубочка Боневтік.
показати весь коментар
06.08.2022 20:45 Відповісти
ГУР вів операцію, а на сьогодні пояснює такі усім відомі речі,прикриваючи словами свій провал
показати весь коментар
06.08.2022 20:46 Відповісти
Операцию вел и отдавал прямой приказ лично Боневтик. Гарантии принимал и брал на контроль он же.
показати весь коментар
06.08.2022 20:49 Відповісти
Всі такі цікаві а як тому солдату якого при житті і памяті лишають всього- гордості, органів де біль яку він відчувае не має границь...
Добре розказувати, ми і так розуміє що давлять на страх, але все ж як таке витримати до смерті((((
Як хочеться щоб так пройшлися по правлячій партії щоб рпз і назавжди запам'ятали то що відчувають громадяни і солдати!
показати весь коментар
06.08.2022 20:47 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 20:48 Відповісти
Гарантії від китаю, союзника рашистів???? Ви **** дались?
показати весь коментар
06.08.2022 23:44 Відповісти
До США, Канади, Європейського союзу, ...,...
І десь вже далеко Китаю.
Гарантії від зеленського, верещук, арахамії виявились кращими?
показати весь коментар
07.08.2022 01:28 Відповісти
Що значить "далеко Китаю"? Ви скріншот читали? Там він у перших рядках згаданий. Я до цього претензії і висловлюю.
показати весь коментар
07.08.2022 09:58 Відповісти
вони доб,ються того що наші воїни перестанут здаватися в полон.
цим самим деморалізують своїх орків бо їх будуть забирати з собою
ті хто вирішить не здаватися
показати весь коментар
06.08.2022 20:49 Відповісти
У народа растет ненависть к оккупантам, и стремление победить , а не страх
показати весь коментар
06.08.2022 20:51 Відповісти
а мы что готовим
показати весь коментар
06.08.2022 20:54 Відповісти
черговий гундосік-відосік...
показати весь коментар
06.08.2022 20:58 Відповісти
Найбільший депресійний фактор на все українське суспільство в цілому і захисників особливо - є присутність в живих таких покидьків як портнов , татаров, єрмак, демченко, тищенко і решта їм сосущим
показати весь коментар
06.08.2022 20:56 Відповісти
Якщо ми не робимо суділіща москальні, тоді москальня зробить суділіщє нашим воякам...
показати весь коментар
06.08.2022 20:56 Відповісти
с самого начала эта уйня с добровольной сдачей в плен выглядела как...как какая-то афера, в которой никто никому ничего не гарантировал... а просто для многих (но не АЗОВцев и их семей) одной проблемкой ставало меньше (и для ОП и для преЗЕ и для оккупантов)
разве нельзя было просчитать что АЗОВцев и боятся и ненавидят и считают нациками и навряд ли руцкие выполнят какие-то обещания (тем более никогда и до этого не выполняли)
показати весь коментар
06.08.2022 20:56 Відповісти
Этого не нужно было даже и просчитывать. Это лежало на поверхности. Каждый день героического сопротивления героев "Азовстали" был напоминанием предательства верховного по сдаче юга Украины. Вопросы нарастали как снежный ком, и от героев и их семей в том числе. Сдав их Зеля просто решил для себя проблему, переложив ее на других.
показати весь коментар
06.08.2022 21:07 Відповісти
Тобто тіпа "не ведіться"????? А їм то як???? Що за тупі заяви!!!!
показати весь коментар
06.08.2022 20:59 Відповісти
Господи, Боже, де ж Ти?!?!
показати весь коментар
06.08.2022 21:01 Відповісти
За азовцев вы, сволочи , еще ответите всей своей клоунской шоблой, народ этого вам не забудет и не простит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
06.08.2022 21:10 Відповісти
Да Размажите всех поРашских пленных по трассе жизни пох какой катком с асфальтом!Во точно побегут нах!!!путинаХуйла сами мочить!
показати весь коментар
06.08.2022 21:13 Відповісти
Вся власть поражена вирусом вранья,что вы конкретно предпринимаете твари зеленые для освобождения Азовцев? Суки циничные,чтоб вы сдохли!
показати весь коментар
06.08.2022 21:15 Відповісти
Как что? А шоу какое сбацали?

показати весь коментар
06.08.2022 21:49 Відповісти
На ці рила, нормальній людині, і дивитися гидко, не те, що слухати.
показати весь коментар
06.08.2022 22:40 Відповісти
Это сразу было понятно, что пленных азовцев будут максимально использовать для давления. Кацапы прекрасно понимают, что им терять уже нечего, "пабеда любой ценой". Для них поражение = смена власти, возможно развал страны. Они итак уже зашкварились абсолютно везде, включая ядерный терроризм. А мы себе "любой ценой" позволить не можем, потому что у нас оружия нет в нужном количестве. И кацапы тоже это прекрасно знают.
показати весь коментар
06.08.2022 21:24 Відповісти
Де судилище над членами терористичного утворення російська федерація?
показати весь коментар
06.08.2022 21:29 Відповісти
Дебілоіди ватні не розуміють, шо якщо до цього дійде, то ми лише з ше більшою силою будемо бити рашистку погань!
показати весь коментар
06.08.2022 21:34 Відповісти
Затевают только для своих лахтаков этот суд. Тема Азова там раскручена ещё с 14г! Мол всех переловили и будем судить. Там из ордло будут и зрители и обвинители. Всё для своего лохтората. Спланировать бы накануне авианалет на здание филармонии. Хотя могут и предусмотреть. Сложная тема.
показати весь коментар
06.08.2022 21:47 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 22:56 Відповісти
Попіл спалених азовців стукає у серце. Збита корона і зірвані погони - найлегше, що може чекати на кодло узурпаторів.
показати весь коментар
06.08.2022 23:59 Відповісти
Інформаційно-психологічна спецоперація з використанням полонених захисників Маріуполя продовжується у форматі вистави в багатьох актах на сцені з театральними декораціями драматургії середніх віків.
Таке враження, що тут не вистачає ешафоту і ката з важкою сокирою, щоби задум сценаристів і режисерів цього огидного дійства став завершеним.
На щось інше годі було сподіватись, адже весь цей бал Сатани - для остаточного спалення душ податного люду рашистської пітьми.

показати весь коментар
07.08.2022 00:06 Відповісти
Хай ГУР краще пояснить хто і навіщо здачу в полон назвав "евакуацією гарантами якої виступають ООН і Червоний хрест".

і чому питання обміну засекретили?!
показати весь коментар
07.08.2022 00:53 Відповісти
Для багатьох слово "Екстракція" вперше прозвучало у зверненні до Папи Римського Волини, командира морпіхів, які пробились на Азовсталь.
В тому і трагедія азовців, що вибору між наміром боронити позиції на Азовсталі до кінця й загинути в бою з однієї сторони, і здачею в полон з іншої, у них не було.
На відміну від захисників ДАПу, які відбивали всі атаки ворога, допоки їх не підірвали фугасами, підло закладеними рашистами під несучі стіни ДАПу під час евакуації тіл загиблих своїх.
І справа навіть не у браку *********** і продовольтва у захисників Азовсталі, а у позиції значної частини побратимів азовців з інших підрозділів і загонів, які вже не мали сил захищати визначені їм позиції.
Всі варіанти часткової здачі в полон з евакуацією цивільних з Азовсталі командування пітьми відкинуло одразу, безперервно обстрілюючи Азовсталь з усіх видів артилерії та наносячи бомбові удари 3-х і 5-ти тонними бомбами.
Тому наказ Генштабу ЗСУ про здачу в полон не міг бути проігнорований азовцями, бо це призвело б до справжнього хаосу в лавах захисників Азовсталі, що могло призвести не тільки до воєнної, а до моральної поразки наших воїнів у їх у битві за Маріуполь.
показати весь коментар
07.08.2022 02:07 Відповісти
На сайті всі дорослі люди. Запитайте себе, хто завжди намагається залякувати? І відповідь буде однозначною - той, кого самого залякували. Той, кого не хочу називати, є найбільшим в світі боягузом, якого з дитинства всі гнобили і найбільшого страху він натерпівся, коли в Берліні знесли стіну. Він і з росії зробив болото і думав, що те саме зробить з України. А тепер тремтить в агонії, розмірковуючи, яка кончина його чекає?
показати весь коментар
07.08.2022 13:21 Відповісти
 
 