У ГУР пояснили, навіщо Росія готує показове судилище над полоненими в Маріуполі: "Моральний тиск на українських захисників з метою залякати і дестабілізувати Україну"

У розвідці підкреслили, що будь-які незаконні судилища, влаштовані Росією, не будуть легітимними ні для України, ні для всього світу.

Судилище над українськими військовополоненими, яке готують російські окупанти в Маріуполі, спрямоване на залякування українського суспільства. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Продовжується моральний тиск на українських захисників, які знаходяться в полоні, на все українське суспільство та рідних захисників, з метою залякати і дестабілізувати Україну, та далі поширювати абсурдну пропаганду і називати захисників своєї країни "фашистами", - сказав він.

За його словами, це окупанти ведуть гру для зазомбованої російської публіки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти планують в Маріуполі самосуд над захисниками України: монтують клітки. ФОТО

"Це не зупиняє Україну в захисті своєї території, у тому числі в боротьбі за повернення своїх захисників... Координаційний штаб з питань поводження з війсоковополоненими продовжує боротись, провдовжуються перемовини, щоб українські захисники повернулися додому", - сказав Юсов.

Він також підкреслив, що будь-які незаконні судилища, влаштовані Росією, не будуть легітимними ні для України, ні для всього світу.