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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ткаченко закликав призупинити членство РПЦ у Всесвітній раді Церков до кінця війни

рпц,кирило,путін,патріарх

Міністр культури Олександр Ткаченко закликав призупинити членство РПЦ у Всесвітній раді Церков до виведення виведення російських військ з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба відомства.

Ткаченко зустрівся у Києві з делегацією ВРЦ на чолі з керівником організації отцем Іоаном Саукою.

Міністр під час зустрічі вкотре наголосив, що Росія використовує культуру для трансляції пропаганди свого злочинного режиму.

"Тому вбачаю доцільним виключення або принаймні призупинення членства представників рф в якомога ширшому спектрі культурних програм і міжнародних асоціацій. Це і спосіб заблокувати канали дезінформації, і потужний сигнал, що весь цивілізований світ вимагає від росії припинити цю жахливу неспровоковану війну", – заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ запустила механізм засудження РПЦ за духовні злочини, - Епіфаній

Автор: 

РПЦ (515) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+13
РПЦ звичайна філія ФСБ
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06.08.2022 20:49
+12
А Києво-печерську лавру звільнити від проросійських попів нє
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06.08.2022 20:57
+9
Як казав О. Мороз, в РПЦ є стільки спільного з християнством, як в морської свинки з морем
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06.08.2022 20:56
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РПЦ звичайна філія ФСБ
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06.08.2022 20:49 Відповісти
так-у кожного попа під рясою пагони...
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06.08.2022 20:51 Відповісти
Не только!!!ЭТО УЗАКОНЕННАЯ ФИЛИЯ ОТМЫВАНИЯ ЧЕРЕЗ КРЕСТ С ВОДИЧКОЙ СВЯТОЙ КРОВАВЫХ ДЕНЕГ!!!ЗАПРЕТИТЬ ВСЕ ЦЕРКВИ!!!ОНИ ВСЕ ОТ ДЬЯВОЛА!!!ИСУС ХРИСТОС СКАЗАЛ НЕ СОЗДАВАЙТЕ ИДОЛОВ!!!А ЭТИ УШЛЁПКИ С НЕГО ЖЕ ИСУСА И СДЕЛАЛИ ИДОЛА!!!ДЕНГИ РУБЯТ ТВАРИ!!!
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06.08.2022 21:07 Відповісти
Повторюю-у рпц св'ятості стілки скільки у старої шльондри цноти...
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06.08.2022 20:49 Відповісти
Досить згадати 10 заповідей і "приміряти" їх на ********* для того щоб вигнати фарисейсько-феесбешну секту з християнського світу.
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06.08.2022 20:53 Відповісти
Не треба навіть 10 заповідей згадувати. Досить згадати 3-місячної давності зум-розмову Папи Франциска та патріарха Гундяя. Папа просить його, як духовного пастиря, докласти всіх зусиль для зупинки кровопролиття, а кирюха виймає карту і починає Папі чогось тлумачити про розстановку сил. Тут Папа і випав у осад. Прямо він звичайно не сказав це. Просто поблажливо, як малолітній дитині відповів гундяю - "Брате мій, я в цьому нічого не розумію, навіщо ти мені це показуєш?"
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06.08.2022 21:01 Відповісти
І що це дасть? Якийсь пук у воду.
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06.08.2022 20:55 Відповісти
і хто такий Ткаченко
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06.08.2022 21:09 Відповісти
Як казав О. Мороз, в РПЦ є стільки спільного з християнством, як в морської свинки з морем
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06.08.2022 20:56 Відповісти
Ye
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06.08.2022 21:14 Відповісти
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07.08.2022 00:04 Відповісти
А Києво-печерську лавру звільнити від проросійських попів нє
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06.08.2022 20:57 Відповісти
А якого прутня "патріотичний" Ткаченко зеленого забарвлення вирішив втручатися в справи церковні, коли стосувалось ФСБшного філіалу в Україні, то ой все, не можна, ПЦУ в Лавру не можна, перейменувати ****** секту Онуфрія не можна, а тут вилізло чмо і заспівало.
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06.08.2022 20:57 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.08.2022 21:00 Відповісти
А що в нас з філіалом РПЦ ?
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06.08.2022 21:01 Відповісти
ви з УПЦ спочатку розберіться !

той кирилка нам до сраки, а УПЦ в Україні гадить !
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06.08.2022 21:04 Відповісти
та не призупиняти , треба гнати за курсом відомого корабля
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06.08.2022 21:08 Відповісти
У Всесвіній Раді Церков натикають Ткаченко у єго власне λαйно, та запитають, а що зробили в Україні щоб позбавитись від Московського паріархату.
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06.08.2022 21:09 Відповісти
Проснувся.... сам все зробив щоб в Україні не було ФСБешної церкви? У Вас попросили храм в Лаврі для ПЦУ і той не дали. Хочете на других перекладати свої проблеми і вимагаєте дій. Нах нам така влада?
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06.08.2022 21:11 Відповісти
А хіба вони в нас досі якісь там члени?
І це я мовчу вже за МП...
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06.08.2022 21:14 Відповісти
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06.08.2022 21:17 Відповісти
А зупинити рпzвУ на законодавчому рівні Ткаченку у голову не приходить!? Все мають робити закордонні організації!? А "зелені" і Зеленський тільки відосики будуть пиляти!?
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06.08.2022 21:24 Відповісти
Запомните Любая Церковь-мозгоПромывка это узаконенная МАФИЯ!!!ПРИКРЫВАЮЩАЯСЯ БОГОМ!!!
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06.08.2022 22:00 Відповісти
запомні йди ***** ***************...)))
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06.08.2022 22:26 Відповісти
Спочатку зупини будівництво Свято-Троїцького храму РПЦ в Україні в центрі Києва біля Олімпійського стадіону на вулиці Жилянська, 4, який будує православна **** новинський.

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06.08.2022 22:46 Відповісти
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06.08.2022 22:49 Відповісти
так ти мудозвон не нам це розповідай,а йди до презіка і аж бігом рішайте це питання,поци продажні,і закривайте церкви мп,бо вони пропоганду і таку муть несуть,даже судячи по сусідам"сам поп василий гаваріл что там ВСУ витваряєт"
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07.08.2022 09:08 Відповісти
 
 