Ткаченко закликав призупинити членство РПЦ у Всесвітній раді Церков до кінця війни

Міністр культури Олександр Ткаченко закликав призупинити членство РПЦ у Всесвітній раді Церков до виведення виведення російських військ з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба відомства.

Ткаченко зустрівся у Києві з делегацією ВРЦ на чолі з керівником організації отцем Іоаном Саукою.

Міністр під час зустрічі вкотре наголосив, що Росія використовує культуру для трансляції пропаганди свого злочинного режиму.

"Тому вбачаю доцільним виключення або принаймні призупинення членства представників рф в якомога ширшому спектрі культурних програм і міжнародних асоціацій. Це і спосіб заблокувати канали дезінформації, і потужний сигнал, що весь цивілізований світ вимагає від росії припинити цю жахливу неспровоковану війну", – заявив він.

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