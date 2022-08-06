Мета Путіна - повний контроль над Україною. Сила зброї країн Заходу повинна зупинити його, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

В Естонії вважають, що головною метою президента Росії Володимира Путіна є повний контроль над Україною. Для зриву його планів необхідні три умови.

Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Мета Путіна - повний контроль над Україною. Сила зброї і сила волі країн Заходу повинні зупинити режим Путіна на шляху агресії. Тільки негайна і неминуча розплата за злочинні дії, сила української армії і сила волі західного світу зможе зупинити вбивцю", - підкреслив Рейнаслу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новий глава МЗС Естонії здійснив свій перший візит в Україну. ФОТО

За його словами, зараз необхідно усвідомити, що війна, яку ініціював Путін, є загрозою для всього світу.