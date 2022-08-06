Мета Путіна - повний контроль над Україною. Сила зброї країн Заходу повинна зупинити його, - глава МЗС Естонії Рейнсалу
В Естонії вважають, що головною метою президента Росії Володимира Путіна є повний контроль над Україною. Для зриву його планів необхідні три умови.
Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Мета Путіна - повний контроль над Україною. Сила зброї і сила волі країн Заходу повинні зупинити режим Путіна на шляху агресії. Тільки негайна і неминуча розплата за злочинні дії, сила української армії і сила волі західного світу зможе зупинити вбивцю", - підкреслив Рейнаслу.
За його словами, зараз необхідно усвідомити, що війна, яку ініціював Путін, є загрозою для всього світу.
Топ коментарі
+4 Александр Чуднивец #474549
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+3 Alex Alex #500309
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+2 Кіт Семен
показати весь коментар06.08.2022 21:26 Посилання
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Целью нынешней версии путина стало дограбить недограбленное
и спрятать концы в воду войны, насколько позволит IQ.