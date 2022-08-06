УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12796 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 487 12

Мета Путіна - повний контроль над Україною. Сила зброї країн Заходу повинна зупинити його, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

рейнсалу,урмас

В Естонії вважають, що головною метою президента Росії Володимира Путіна є повний контроль над Україною. Для зриву його планів необхідні три умови.

Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Мета Путіна - повний контроль над Україною. Сила зброї і сила волі країн Заходу повинні зупинити режим Путіна на шляху агресії. Тільки негайна і неминуча розплата за злочинні дії, сила української армії і сила волі західного світу зможе зупинити вбивцю", - підкреслив Рейнаслу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новий глава МЗС Естонії здійснив свій перший візит в Україну. ФОТО

За його словами, зараз необхідно усвідомити, що війна, яку ініціював Путін, є загрозою для всього світу.

Автор: 

путін володимир (24068) Естонія (1642) Рейнсалу Урмас (68)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Мета пукіна повне знищення української незламної нації-але дарма лапатний сцарь це розпочав...
показати весь коментар
06.08.2022 21:15
+3
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
06.08.2022 21:23
+2
ми переможемо
показати весь коментар
06.08.2022 21:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мета пукіна повне знищення української незламної нації-але дарма лапатний сцарь це розпочав...
показати весь коментар
06.08.2022 21:15 Відповісти
наша МЕТА полный контроль на печью где будут сжигать ***** и его пособников вместе с двойниками...
показати весь коментар
06.08.2022 22:41 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
06.08.2022 21:23 Відповісти
ми переможемо
показати весь коментар
06.08.2022 21:26 Відповісти
Якщо рф досягне своєї мети то мільйони українців винесуть вирок єс і всім пособникам рф. Ви отримаєте справжній рагнарок чи як ви там це назвете.
показати весь коментар
06.08.2022 21:27 Відповісти
Я вас умоляю. тока не нужно пыжитьсяво все стороны, бо это почерк кацапа.
показати весь коментар
06.08.2022 22:01 Відповісти
Путин 1-й модели говорил о модернизации, но что-то пошло не так, Людмила Путина сказала, что её мужа нет в живых, а нынешний - совершенно другой человек, за которым стоят страшные люди...
Целью нынешней версии путина стало дограбить недограбленное
и спрятать концы в воду войны, насколько позволит IQ.
показати весь коментар
06.08.2022 22:47 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 23:20 Відповісти
Одним из этапов маниакальных бредовых идей *********** это взятие Украины, затем всех остальных, Аляску и перекроив Мир доминировать вместе с Китаем, а потом может и его наклонить, у этих шизофреников со временем планы меняются.
показати весь коментар
06.08.2022 23:33 Відповісти
Путину надо посоветоваться с санитарами.
показати весь коментар
07.08.2022 00:59 Відповісти
 
 