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Ексдружина та діти командира окупаційних військ в Енергодарі живуть в Україні, - Братчук

енергодар

Колишня дружина, син і дочка ідентифікованого командира, який керує підрозділом РФ в Енергодарі, досі живуть в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у телеграмі речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Як зазначив Братчук, полковник Клименко Вадим Володимирович народився 30.09.1970 року у смт Просяна на Дніпропетровщині.  У 1999 році він відзначився на війні в Чечні як вбивця мирного населення. Має звання "Герой Росії".

Речник адміністрації Одещини додав, що для загарбника "пакет партизани Енергодара вже приготували".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють житлові квартали Енергодара з боку ЗАЕС

Ексдружина та діти командира окупаційних військ в Енергодарі живуть в Україні, - Братчук 01

Автор: 

армія рф (17729) державна зрада (1712) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+39
Ось це одна з тих мерзенних гнид про яких попереджав Симон Петлюра...
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06.08.2022 21:19
+20
А йому насрать на них.
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06.08.2022 21:22
+19
И думать не станет. Дикарю, тем более заслуженному убийце, пох на своих личинок.
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06.08.2022 21:23
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Ось це одна з тих мерзенних гнид про яких попереджав Симон Петлюра...
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06.08.2022 21:19 Відповісти
Петлюра і всі "автономісти" сам виступав за Автономію від росії аж поки москалі не прийшли під Крути.
Це ж він з своїми друзями маринував на запасних жд коліях перший український корпус генерала Скоропадського бо боявся політичного конкурента, в той час як треба було більшовиків давити.
І це він також із автономістами поміг москалям задавити виступ партії "Самостійників" полку Полуботка і М.Міхновського, які в липні 1917 року захопили Київ і вимагали незалежності
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06.08.2022 22:07 Відповісти
Думаю, відправка в Україну окупантів з укр. прізвищами або українського походження не випадкова.
"Всє ми адін народ, СССР".
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06.08.2022 22:43 Відповісти
Оккупанты увеличили свой контингент в 4 раза за последние 2 недели на юге Украины, который чрезвычайно важен для противника, потому что вероятный контроль над Николаевом открывает дорогу в Одессу

Об этом сообщает Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.
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06.08.2022 23:02 Відповісти
брачук пусть расскажет о том о чем вся Одесса говорит- о приближающемся захвате Николаева и Одессы
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06.08.2022 23:03 Відповісти
Ну так в Нікополь їх відправити, прикувати по різним кінцям міста та хай сидять. А він хай думає, обстрілювати місто чи ні.
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06.08.2022 21:21 Відповісти
А йому насрать на них.
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06.08.2022 21:22 Відповісти
И думать не станет. Дикарю, тем более заслуженному убийце, пох на своих личинок.
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06.08.2022 21:23 Відповісти
а у колі родини..хоча б і колишньої..

нехай пишаються
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06.08.2022 21:23 Відповісти
казнить їх усих
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06.08.2022 21:27 Відповісти
Не уподобляйтесь скотинам...
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06.08.2022 21:31 Відповісти
Від скотинки хоча б якась користь є. Ну там молочко чи м'яско, а від кацапа тільки одна біда...
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06.08.2022 21:39 Відповісти
а чому??? чому нам завжди ніззя?? з дитинства..нє уподобляйтєсь..

а може..якщо б..разок..з ноги в табло..може б і не було б такого жахіття
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06.08.2022 21:39 Відповісти
Кого? Жінку і дітей? Хіба ми - кацапи?
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06.08.2022 22:24 Відповісти
те кто выше отписались - да кацапы
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07.08.2022 05:05 Відповісти
не писти кацап
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07.08.2022 05:03 Відповісти
мало того что манкурт, так еще и неплохо знает нашу топографию... т.е. знает слабые места нашей области...андон драный...
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06.08.2022 21:29 Відповісти
ну от і узяти їх у заложники. з кацапами тре діяти їхніми методами, тоді дойде швидше
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06.08.2022 21:31 Відповісти
не пиши бред кацапский
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07.08.2022 05:06 Відповісти
Це вже втретє за останні пару годин я бачу цю "новину", щоразу від іншого. Ніби реклама цьому гівнюку з українським прізвищем.
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06.08.2022 21:31 Відповісти
Такая мразина не заслуживает нашего внимания... Кому положено пусть сделает свое дело и забыть о нем. Нехай тока семья помнит и закажет даже десятому, как папа-муж не должен поступать.
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06.08.2022 21:31 Відповісти
орки они такие за медальку жену детей всех в расход ...родственники знакомые однокласники это вооще пыль стер и все...
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06.08.2022 21:32 Відповісти
А слабО написати де живуть отприски?
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06.08.2022 21:37 Відповісти
долпайоп - если бы они хотели то давно бы жили вместе с конченным папашкой в рашке
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07.08.2022 05:07 Відповісти
А де СБУ та Зовнішня розвідка?
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06.08.2022 21:40 Відповісти
Манкурт
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06.08.2022 21:43 Відповісти
знайти, та повідрізати геніталії на росвідео...
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06.08.2022 22:08 Відповісти
Всім диванним рембам, які пропонують відриватися на екс-дружині да покинутих дітях зрадника не доходить, що він спочатку зрадив свою колишню дружину і власних дітей, а вже потім і Україну.
Таким покидькам срати і на свою країну і на своїх дітей.
А ви, герої клавіатурних боїв, дуже нагадуєте кацапів, які гвалтували дітей в Бучі.
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06.08.2022 22:31 Відповісти
Чел знает, что в Украине им ничего не грозит. Хитрый ход.
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06.08.2022 22:55 Відповісти
О, яркий пример журналистского хайпожерства! Зачем ты об этом пишешь, Братчук? Теба похайпожерить надо? Тебе надо разнести эту информацию не несущую для читающих НИКАКОЙ ПОЛЬЗЫ, но приносящей вред делу? Такие же хайпожеры уже нагадили, разнеся по всем весям, что у премьера Приднестровья -украинский паспорт и дети живут в Одессе! Кишит "полезными идиотами"!
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06.08.2022 23:11 Відповісти
вот ты тоже хайпожер нахрена разносишь про премьера тирасполя?
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07.08.2022 05:10 Відповісти
Уже как два месяца "Братчуки" разнесли! Если ты конечно читать умеешь. Вверху все написано.
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07.08.2022 11:33 Відповісти
Таких гнид-манкуртів тисячі в мокшані ще з часів СРСР залишилося, які служили СРСР, а потім мокшані. Вони вже давно не українці і у них немає батьківщини.
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07.08.2022 07:03 Відповісти
 
 