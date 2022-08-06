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Ексдружина та діти командира окупаційних військ в Енергодарі живуть в Україні, - Братчук
Колишня дружина, син і дочка ідентифікованого командира, який керує підрозділом РФ в Енергодарі, досі живуть в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у телеграмі речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Як зазначив Братчук, полковник Клименко Вадим Володимирович народився 30.09.1970 року у смт Просяна на Дніпропетровщині. У 1999 році він відзначився на війні в Чечні як вбивця мирного населення. Має звання "Герой Росії".
Речник адміністрації Одещини додав, що для загарбника "пакет партизани Енергодара вже приготували".
Топ коментарі
+39 Александр Чуднивец #474549
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+20 Огусто
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+19 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар06.08.2022 21:23 Посилання
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Це ж він з своїми друзями маринував на запасних жд коліях перший український корпус генерала Скоропадського бо боявся політичного конкурента, в той час як треба було більшовиків давити.
І це він також із автономістами поміг москалям задавити виступ партії "Самостійників" полку Полуботка і М.Міхновського, які в липні 1917 року захопили Київ і вимагали незалежності
"Всє ми адін народ, СССР".
Об этом сообщает Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.
нехай пишаються
а може..якщо б..разок..з ноги в табло..може б і не було б такого жахіття
Таким покидькам срати і на свою країну і на своїх дітей.
А ви, герої клавіатурних боїв, дуже нагадуєте кацапів, які гвалтували дітей в Бучі.