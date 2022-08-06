Ексдружина та діти командира окупаційних військ в Енергодарі живуть в Україні, - Братчук

Колишня дружина, син і дочка ідентифікованого командира, який керує підрозділом РФ в Енергодарі, досі живуть в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у телеграмі речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Як зазначив Братчук, полковник Клименко Вадим Володимирович народився 30.09.1970 року у смт Просяна на Дніпропетровщині. У 1999 році він відзначився на війні в Чечні як вбивця мирного населення. Має звання "Герой Росії".

Речник адміністрації Одещини додав, що для загарбника "пакет партизани Енергодара вже приготували".

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