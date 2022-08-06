Війська РФ замінували енергоблоки ЗАЕС та завезли на територію техніку, - ГУР

Українська розвідка підтвердила інформацію, що російська армія замінувала енергоблоки Запорізької атомної електростанції.

Російські окупанти завезли на територію Запорізької АЕС зброю та вибухівку. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Він наголосив, що наразі міжнародні організації, зокрема МАГАТЕ, не контролюють ЗАЕС.

"Більше того, оприлюднено міжнародні розслідування, де чітко показано, як росіяни завозять зброю, техніку і вибухівку на територію енергоблоків. Є підтверджена інформація про замінування енергоблоків російськими окупаційними військами ЗАЕС в Енергодарі. Зрозуміло, що це ядерний шантаж та небезпека", - заявив Юсов.

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Представник розвідки наголосив, що росіяни можуть підтвердити свою непричетність до ядерного шантажу та артобстрілів ЗАЕС, передавши контроль над нею МАГАТЕ та міжнародній комісі.

"МАГАТЕ не контролює і ООН, і всі структури не контролюють ситуацію в Запорізькій атомній електростанції", - цитує Юсова Укрінформ.

Він заявив, що весь світ має бити на сполох, щоб зупинити можливе повторення різноманітних сценаріїв - один із яких повторення "ядерної Оленівки".