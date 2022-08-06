Війська РФ замінували енергоблоки ЗАЕС та завезли на територію техніку, - ГУР
Українська розвідка підтвердила інформацію, що російська армія замінувала енергоблоки Запорізької атомної електростанції.
Російські окупанти завезли на територію Запорізької АЕС зброю та вибухівку. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Він наголосив, що наразі міжнародні організації, зокрема МАГАТЕ, не контролюють ЗАЕС.
"Більше того, оприлюднено міжнародні розслідування, де чітко показано, як росіяни завозять зброю, техніку і вибухівку на територію енергоблоків. Є підтверджена інформація про замінування енергоблоків російськими окупаційними військами ЗАЕС в Енергодарі. Зрозуміло, що це ядерний шантаж та небезпека", - заявив Юсов.
Представник розвідки наголосив, що росіяни можуть підтвердити свою непричетність до ядерного шантажу та артобстрілів ЗАЕС, передавши контроль над нею МАГАТЕ та міжнародній комісі.
"МАГАТЕ не контролює і ООН, і всі структури не контролюють ситуацію в Запорізькій атомній електростанції", - цитує Юсова Укрінформ.
Він заявив, що весь світ має бити на сполох, щоб зупинити можливе повторення різноманітних сценаріїв - один із яких повторення "ядерної Оленівки".
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И вот оно до чего довело...
И вы придурки 73% -ные загнетесь тоже
Так если бы вы сами, уроды безмозглые пострадали, так вы всю страну втянули в этот цирк ужасов, которым нет конца.
Причем 3 года уже.
Вас будут ненавидеть потомки, если выживут, конечно...
1. Двійки з української у школі.
2. Двійки з математики у школі.
3 Двійки з логики по життю.
Человек сделавший все чтобы такие вещи могли произойти.
Хто ми? Ви щось вірішуєте?
всі запитання до найвеличнішого, якого вибрали 73% идіотів і з того часу пішов відлік занепаду України
Россияне собираются создать "запорожский ГУЛАГ" в Мелитополе и других захваченных населенных пунктах области. В частности, оккупанты планируют расстреливать учителей, "чтобы научить их любить РФ".
www.dialog.ua/ukraine/256649_1659802799
От тепер порахуйте без чого нас можуть залишити кацапи. Удар по економіці колосальний.
Але незважаючи на те, чи перейшов Зеленський до християнства, речник Асоціації єврейських організацій та общин В'ячеслав Ліхачов заявив виданню, що спонсором кампанії Зеленського є олігарх-єврей Ігор Коломойський.Народжений у Кривому Розі в єврейській сім'ї науковців, Зеленський не згадував про свою єврейську приналежність в інтерв'ю перед чи під час кампанії, яку критики називають нечіткою, зауважує автор
(Ізраїльська преса про Зеленського: єврейське походження, зв'язок із Коломойським та причини успіху).
В РФії незмінним президентом після єврея Ельцина став росіянин Епштейн(Путін, такий же росіянин як Зеленський українець)
Що ж евреї цікавий народ. Тільки в своїй державі Ізраїль вони ніколи не дозволять робити собі того що чинять в США, Німеччині, Україні, Росії, Франції , Італії на засадах ТМЖ
На Зе и всяких арахламиевс ярмаками нам надеяться нечего, только на ВСУ
Ні,світ не має право це пробачити рашистам.
Є надія,що всі це розуміють і роблять висновки на майбутне : раша - країна-терорист,яка повинна бути ізольована.