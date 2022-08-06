7 серпня з Одеси й Чорноморська вийде чотири судна з українським зерном
На неділю, 7 серпня, у межах міжнародних угод заплановано вихід із морських портів України чотирьох суден з українським зерном
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це проінформувало 6 серпня у твіттері міністерство оборони Туреччини.
"Результат контактів міністра оборони [Туреччини] Хулусі Акара та інтенсивної роботи й координації у спільному координаційному центрі у Стамбулі – завтра вихід чотирьох суден з українських портів", – ідеться у твіті.
У міноборони Туреччини уточнили, що одне судно вийде з порту в Одесі і три з порту в Чорноморську.
Топ коментарі
+11 Doc Ua
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+9 Ирен Лиса
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+9 Татьяна Москаленко #526378
показати весь коментар06.08.2022 22:54 Посилання
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Зачем они минируют то, что при подрыве достанет и их ?
Должен же быть вменяемый ответ, кроме банального - они тупые
За цей гребаний вивіз,по домовленості, і Азовців відправили на люту смерть!
Винних - уже зараз знайти і судити, незалежно від статусу!
Если вы выжевете, пусть вам операции делают молодые неопытные , бездарные хирурги.
Маладые литса
Це не державне зерно. А зерно агрохолдингів. Вони і зароблять 10 мілліардів. Ще їм і ПДВ компенсують, тому що це експорт.