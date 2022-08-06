УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12338 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 178 26

7 серпня з Одеси й Чорноморська вийде чотири судна з українським зерном

зерно

На неділю, 7 серпня, у межах міжнародних угод заплановано вихід із морських портів України чотирьох суден з українським зерном

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це проінформувало 6 серпня у твіттері міністерство оборони Туреччини.

"Результат контактів міністра оборони [Туреччини] Хулусі Акара та інтенсивної роботи й координації у спільному координаційному центрі у Стамбулі – завтра вихід чотирьох суден з українських портів", – ідеться у твіті.

У міноборони Туреччини уточнили, що одне судно вийде з порту в Одесі і три з порту в Чорноморську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зерновий коридор" запрацював у двох напрямках – на вихід і на вхід до портів України, - Кубраков

Автор: 

зерно (3129) корабель (1616) порт (2056) Туреччина (3605)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
А що від цього нашій державі!? Зерно викупили за безцінь! Що будемо їсти самі!!! Кінця війні не видно! Економіку, як і все, влада бездарно " завалила"!...
За цей гребаний вивіз,по домовленості, і Азовців відправили на люту смерть!
Винних - уже зараз знайти і судити, незалежно від статусу!
показати весь коментар
06.08.2022 22:54
+9
Ну таке враження шо треба швидко вивезти,поки заэс нэ жахнуло.по потiм буде вже ***** нiкому не треба
показати весь коментар
06.08.2022 22:42
+9
Идите вы на хрен со своим зерном,кормильцы хреновы, в стране такая гора проблем,о которых вы даже думать боитесь,не говоря уже о решении.
показати весь коментар
06.08.2022 22:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну таке враження шо треба швидко вивезти,поки заэс нэ жахнуло.по потiм буде вже ***** нiкому не треба
показати весь коментар
06.08.2022 22:42 Відповісти
на юге враг накопил около 25тыс. войск(в основе дисантники)- готовится наступление на Николаев с выходом на Одессу -Т,Березовец
показати весь коментар
06.08.2022 22:43 Відповісти
С 25 к биомасы они только выход в мешки сделают не более а не николаев,а мечтать они могут много и вашингтон с пекином за 2 дня и сызрань с унитазами)
показати весь коментар
06.08.2022 22:48 Відповісти
АЕС будувалися при радянському союзі який весь час готувався до війни з США, АЕС витримає будь який удар окрім ядерного, так що можна не переживати
показати весь коментар
06.08.2022 23:06 Відповісти
так замінували ж орки..
показати весь коментар
06.08.2022 23:11 Відповісти
Так кацапську територію також дістане якщо АЕС вибухне
показати весь коментар
06.08.2022 23:18 Відповісти
Тогда где логика ?
Зачем они минируют то, что при подрыве достанет и их ?
Должен же быть вменяемый ответ, кроме банального - они тупые
показати весь коментар
07.08.2022 07:47 Відповісти
от і вся війна.
показати весь коментар
06.08.2022 22:45 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 22:57 Відповісти
вся Одесса говорит о скором наступлении кацапов и о ******* приближающемся А ********* зэ-леная про зэрно расказывает
показати весь коментар
06.08.2022 22:47 Відповісти
Идите вы на хрен со своим зерном,кормильцы хреновы, в стране такая гора проблем,о которых вы даже думать боитесь,не говоря уже о решении.
показати весь коментар
06.08.2022 22:54 Відповісти
Розкажи про них, будь ласка. Зроби: 1..2..3..ітд
показати весь коментар
07.08.2022 02:09 Відповісти
А що від цього нашій державі!? Зерно викупили за безцінь! Що будемо їсти самі!!! Кінця війні не видно! Економіку, як і все, влада бездарно " завалила"!...
За цей гребаний вивіз,по домовленості, і Азовців відправили на люту смерть!
Винних - уже зараз знайти і судити, незалежно від статусу!
показати весь коментар
06.08.2022 22:54 Відповісти
Нашо їх шукати, вони в телевізорі
показати весь коментар
06.08.2022 22:59 Відповісти
Тупий думкою багатіє. А що може бути від експорту державі з майже мертвою економікою?.. Увімкни мізок.
показати весь коментар
07.08.2022 02:11 Відповісти
Вы непрофессиональные, бездарные придурки.
Если вы выжевете, пусть вам операции делают молодые неопытные , бездарные хирурги.
Маладые литса
показати весь коментар
06.08.2022 23:05 Відповісти
Пля Достали Этим зерном!!!Пусть НИГЕРЫ сами выращивают!!!ДА ВЫ РАЗБАГАТЕЕТЕ!!!А ЧТО ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ!!!ДУЛЯ С МАКОМ!!!
показати весь коментар
06.08.2022 23:24 Відповісти
"Вивозити чи не вивозити зерно морем" - питання взагалі не стоїть. Вивозити! Де ще ми можемо заробити 10 мільярдів баксів, що для нас зараз надзвичайно важливо. Щоб закрити питання потрібно знищити до останньої шлюпки увесь чорноморський флот, міст, Севастопольську і Новоросійську бази. 10 млрд. вистачить на міни, торпеди, ракети і т.п. засоби? Вони, звичайно виглядає дуже по-диванному, але ж саме це доведеться робити.
показати весь коментар
07.08.2022 00:17 Відповісти
Слухай, ну яких 10 мілліардів? До цього часу віриш владі?
Це не державне зерно. А зерно агрохолдингів. Вони і зароблять 10 мілліардів. Ще їм і ПДВ компенсують, тому що це експорт.
показати весь коментар
07.08.2022 06:59 Відповісти
 
 