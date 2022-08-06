7 серпня з Одеси й Чорноморська вийде чотири судна з українським зерном

На неділю, 7 серпня, у межах міжнародних угод заплановано вихід із морських портів України чотирьох суден з українським зерном

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це проінформувало 6 серпня у твіттері міністерство оборони Туреччини.

"Результат контактів міністра оборони [Туреччини] Хулусі Акара та інтенсивної роботи й координації у спільному координаційному центрі у Стамбулі – завтра вихід чотирьох суден з українських портів", – ідеться у твіті.



У міноборони Туреччини уточнили, що одне судно вийде з порту в Одесі і три з порту в Чорноморську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зерновий коридор" запрацював у двох напрямках – на вихід і на вхід до портів України, - Кубраков