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Новини Війна
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Слідчий ООН з воєнних злочинів Гарласко про звіт Amnesty International: Україна може розміщувати сили на територіях, які захищає

amnesty,international

Слідчий ООН з воєнних злочинів Марк Гарласко заявив, що Україна може розміщувати сили на територіях, які вона захищає, особливо в умовах міських боїв.

"Україна все ще має зобов'язання захищати цивільне населення, але вона вживає заходів для цього, допомагаючи мирним жителям у переселенні. Інформаційне середовище складне, але коли я навчаю українські команди, що досліджують воєнні злочини, я завжди кажу їм, що вони повинні розслідувати ймовірні порушення всіх сторін конфлікту", — зазначив Гарласко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Він наголосив, що Amnesty International неправильно розтлумачили закон, оскільки у протоколі 1 (Женевської конвенції - ред.) зазначено, що військові повинні, наскільки це можливо, уникати розміщення військових об’єктів поблизу населених пунктів.

"Amnesty International помилилася. Я боюся, що їхній звіт поставить під загрозу українське цивільне населення. Хоча ніщо не заважало Росії завдавати ударів по цивільних районах, тепер у них є виправдання. Поважна правозахисна організація заявила, що цілі є. Я боюся, що вони збільшаться", — сказав Гарласко.

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Він також зазначив, що Україні потрібно уникати того, щоб наражати на небезпеку цивільне населення, але водночас звіт цей звіт Amnesty International "не відповідає меті".

"Amnesty International помилилася щодо трактування закону. Вони помилилися з часом", — наголосив слідчий ООН.

Водночас він підкреслив, що це лише його особиста думка і вони "не пов’язані з жодною з організацій, зокрема з ООН".

Автор: 

Amnesty International (100) ООН (3365)


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Топ коментарі
+20
Amnesty International помилилася. Джерело:

Никакой ошибки. Шо им русня заказала, то они и сделали.
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06.08.2022 23:22
+14
Україна все ще має зобов'язання захищати цивільне населення, але Джерело:

А я думаю, что это не они ошиблись. Это преднамеренно все перевёрнуто с ног на голову. Армия имеет обязанность защищать гражданское население. Она для этого и существует, а не армия где-то там отдельно с кем то там зачем то воюет от нечего делать, а гражданское население отдельно и страдает. Страдает оно от нападения, от действий агрессора. А армия обороняющейся стороны состоит из гражданских, которые защищают других гражданских.
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06.08.2022 23:27
+10
Ammenstni international eto parazitnaja nekomu nenuzna organizacija ,eto ne pervi i posledni raz u nix takoje.Litve takze imeno oni predlogali nelegalov puskat Litvu , kak te sli k nam.Nasi na nix neobracajet vnimanija,vsex nelegalov kak vybrasyvali ,tak i teper vybrasyvajet obratno otkuda prisli.
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06.08.2022 23:33
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Это просто ошибка может стоить чьей-то жизни. Решать что есть преступлением может только суд.
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06.08.2022 23:21 Відповісти
Amnesty International помилилася. Джерело:

Никакой ошибки. Шо им русня заказала, то они и сделали.
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06.08.2022 23:22 Відповісти
Нічого не заважало нашим зеленим підерам замовити у них необхідний для нас і правдивий звіт, але ОПа замовляли для Скумбрії гламурні фотосесії і інтерв'ю, бо це прикольно.
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06.08.2022 23:26 Відповісти
А у нас є зайві мільянди доларів для цього, щоб аукціон з рашкою робити для якоїсь гнилої продажної контори?
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07.08.2022 01:10 Відповісти
У нас звісно таких грошей не має, а у ОПи є, бо на всяку хрінь вистачає і тепер.
Шльондри Amnesty Internationa не такі дорогі, а сьогоднішні репутаційні втрати вже кратно перевищили ті кілька мільйонів, які могли нам забезпечити в світі гіднийі без жодних маніпуляцій звіт. Земля не крутиться навколо України, світ цинічний, а наш ворог підступний і якщо в когось були сумніви, що рашка не буде використовувати любі інформаційні майданчики для дискредитації України, то ідіот. Наша влада думає тільки за особистий імідж, а решта їй байдуже, в результаті під ударом репутаційним ЗСУ, а цивільне населення тепер стало законною ціллю для рашки. Тепер, щоб збити цю інформаційну атаку знадобиться купа часу, зусиль, грошей, а люди в цей час будуть гинути, бо паршивий звіт легалізував вбивства наших громадян. Зате можна дивитись безкоштовно на фото Скумбрії.
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07.08.2022 02:48 Відповісти
Україна все ще має зобов'язання захищати цивільне населення, але Джерело:

А я думаю, что это не они ошиблись. Это преднамеренно все перевёрнуто с ног на голову. Армия имеет обязанность защищать гражданское население. Она для этого и существует, а не армия где-то там отдельно с кем то там зачем то воюет от нечего делать, а гражданское население отдельно и страдает. Страдает оно от нападения, от действий агрессора. А армия обороняющейся стороны состоит из гражданских, которые защищают других гражданских.
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06.08.2022 23:27 Відповісти
Ammenstni international eto parazitnaja nekomu nenuzna organizacija ,eto ne pervi i posledni raz u nix takoje.Litve takze imeno oni predlogali nelegalov puskat Litvu , kak te sli k nam.Nasi na nix neobracajet vnimanija,vsex nelegalov kak vybrasyvali ,tak i teper vybrasyvajet obratno otkuda prisli.
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06.08.2022 23:33 Відповісти
капець адвокати диявола...

тепер кацапи будуть хєрачити по цивільним об'єктам, виправдовуючи свої дії цим звітом..
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06.08.2022 23:40 Відповісти
Вони й так херячили, хіба ні?
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07.08.2022 08:40 Відповісти
Гарний слідчий, зробив заяву але підкреслив що сама ООН тут ні до чого і взагалі це все припущення ... в цікавий час живемо: вбивць виправдовують, терористів благословляють, за що бьемось і гинемо не зрозуміло
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06.08.2022 23:46 Відповісти
За що б'ємось і гинемо цілком зрозуміло - за Україну.
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07.08.2022 00:03 Відповісти
Ну, ти точно не бьешься та не гинеш, якщо не розумієш.
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08.09.2022 11:25 Відповісти
таймс уже написали, чтобы никто даже не вздумал этим чертилам из ai давать деньги
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06.08.2022 23:54 Відповісти
Какая ошибка, выполнили заказ, хорошо заработали. Месяцами будут болтать, а там не о чем говорить...
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07.08.2022 00:07 Відповісти
те що тисячі кацапськи ракет летять куди завгодно в міста України то значить можна не бачити,
а те де зупинився український бтр то значить «дуже страшний злочин»
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07.08.2022 00:57 Відповісти
Такі новини я теж читати не можу.

Сцук. Хоч взагалі новини не читай.
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07.08.2022 01:17 Відповісти
Ніц не вдіємо: грьобана вата живе існує не лише на росії.
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07.08.2022 01:46 Відповісти
Невозможно оборонять город, разместив защитников за пределами его периметра. Это аксиома. ЛУчше пусть эта балаболка объяснит. что вообще российская армия делает на украинской земле. Или объяснения росфюрера их устраивает?
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08.09.2022 11:22 Відповісти
 
 