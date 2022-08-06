Слідчий ООН з воєнних злочинів Гарласко про звіт Amnesty International: Україна може розміщувати сили на територіях, які захищає
Слідчий ООН з воєнних злочинів Марк Гарласко заявив, що Україна може розміщувати сили на територіях, які вона захищає, особливо в умовах міських боїв.
"Україна все ще має зобов'язання захищати цивільне населення, але вона вживає заходів для цього, допомагаючи мирним жителям у переселенні. Інформаційне середовище складне, але коли я навчаю українські команди, що досліджують воєнні злочини, я завжди кажу їм, що вони повинні розслідувати ймовірні порушення всіх сторін конфлікту", — зазначив Гарласко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Він наголосив, що Amnesty International неправильно розтлумачили закон, оскільки у протоколі 1 (Женевської конвенції - ред.) зазначено, що військові повинні, наскільки це можливо, уникати розміщення військових об’єктів поблизу населених пунктів.
"Amnesty International помилилася. Я боюся, що їхній звіт поставить під загрозу українське цивільне населення. Хоча ніщо не заважало Росії завдавати ударів по цивільних районах, тепер у них є виправдання. Поважна правозахисна організація заявила, що цілі є. Я боюся, що вони збільшаться", — сказав Гарласко.
Він також зазначив, що Україні потрібно уникати того, щоб наражати на небезпеку цивільне населення, але водночас звіт цей звіт Amnesty International "не відповідає меті".
"Amnesty International помилилася щодо трактування закону. Вони помилилися з часом", — наголосив слідчий ООН.
Водночас він підкреслив, що це лише його особиста думка і вони "не пов’язані з жодною з організацій, зокрема з ООН".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Никакой ошибки. Шо им русня заказала, то они и сделали.
Шльондри Amnesty Internationa не такі дорогі, а сьогоднішні репутаційні втрати вже кратно перевищили ті кілька мільйонів, які могли нам забезпечити в світі гіднийі без жодних маніпуляцій звіт. Земля не крутиться навколо України, світ цинічний, а наш ворог підступний і якщо в когось були сумніви, що рашка не буде використовувати любі інформаційні майданчики для дискредитації України, то ідіот. Наша влада думає тільки за особистий імідж, а решта їй байдуже, в результаті під ударом репутаційним ЗСУ, а цивільне населення тепер стало законною ціллю для рашки. Тепер, щоб збити цю інформаційну атаку знадобиться купа часу, зусиль, грошей, а люди в цей час будуть гинути, бо паршивий звіт легалізував вбивства наших громадян. Зате можна дивитись безкоштовно на фото Скумбрії.
А я думаю, что это не они ошиблись. Это преднамеренно все перевёрнуто с ног на голову. Армия имеет обязанность защищать гражданское население. Она для этого и существует, а не армия где-то там отдельно с кем то там зачем то воюет от нечего делать, а гражданское население отдельно и страдает. Страдает оно от нападения, от действий агрессора. А армия обороняющейся стороны состоит из гражданских, которые защищают других гражданских.
тепер кацапи будуть хєрачити по цивільним об'єктам, виправдовуючи свої дії цим звітом..
а те де зупинився український бтр то значить «дуже страшний злочин»
Сцук. Хоч взагалі новини не читай.
живеіснує не лише на росії.