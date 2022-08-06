Слідчий ООН з воєнних злочинів Гарласко про звіт Amnesty International: Україна може розміщувати сили на територіях, які захищає

Слідчий ООН з воєнних злочинів Марк Гарласко заявив, що Україна може розміщувати сили на територіях, які вона захищає, особливо в умовах міських боїв.

"Україна все ще має зобов'язання захищати цивільне населення, але вона вживає заходів для цього, допомагаючи мирним жителям у переселенні. Інформаційне середовище складне, але коли я навчаю українські команди, що досліджують воєнні злочини, я завжди кажу їм, що вони повинні розслідувати ймовірні порушення всіх сторін конфлікту", — зазначив Гарласко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Він наголосив, що Amnesty International неправильно розтлумачили закон, оскільки у протоколі 1 (Женевської конвенції - ред.) зазначено, що військові повинні, наскільки це можливо, уникати розміщення військових об’єктів поблизу населених пунктів.

"Amnesty International помилилася. Я боюся, що їхній звіт поставить під загрозу українське цивільне населення. Хоча ніщо не заважало Росії завдавати ударів по цивільних районах, тепер у них є виправдання. Поважна правозахисна організація заявила, що цілі є. Я боюся, що вони збільшаться", — сказав Гарласко.

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Він також зазначив, що Україні потрібно уникати того, щоб наражати на небезпеку цивільне населення, але водночас звіт цей звіт Amnesty International "не відповідає меті".

"Amnesty International помилилася щодо трактування закону. Вони помилилися з часом", — наголосив слідчий ООН.

Водночас він підкреслив, що це лише його особиста думка і вони "не пов’язані з жодною з організацій, зокрема з ООН".