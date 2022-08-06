У Херсоні російські окупанти на блокпостах перевіряють у жителів видалені з телефону дані: під'єднують до ноутбуку і відновлюють інформацію, - облрада
У Херсоні російські окупанти використовують техніку для відновлення знищенної інформації на телефонах українців при їхній перевірці.
Про це повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Останнім часом є повідомлення, що вони (росіяни. - Ред.) масово використовують техніку для поновлення знищеної інформації на смартфоні. Вони не просто його оглядають, а під'єднують до ноутбуку, і мають можливість поновлювати інформацію, що була видалена з телефону, - переписки, фотографії та інше", - сказав він.
Соболевський зазначив, що терор росіян щодо українців посилюється. За його словами, кожен день з'являється нова інформація про зникнення чи депортацію людей.
При цьому він зазначив, що рух опору у місті продовжується.
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Об этом сообщает Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.
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Какую прогу с маркета закачать что чистит свободное место..
Збросить до заводских настроек мало. Да и жалко многим.
А карточка памяти? Там наверняка находят после удаления.
Для самозаспокоєння , після скидання до заводських вмикаєте запис відео на максимальну якість і пишете як летают бабочкі, доки не закінчиться пам'ять. А потім просто його видаляєте.
После хардрезета восстановить практически невозможно
Карту памяти можно восстановить
Ми виїзжали з окупації біля Макарова,в нас телефони не забирали.
А днями раніше хто їхав,то забрали...
Бідні люди,які зараз знаходяться під рашистами.Бережи їх Боже.
Саме так треба буде поводитись із гоблінами росіянами коли справедливо будемо вимушені їх денацифікувати за всі ті злочини що вони зробили українцям та людству.
Я смотрю, что тут некоторым комментаторам вообще все это весело, шутки они шутят что они тоже так умеют. Ну- ну...
Но неприятно читать.
Владні структури повинні дати чіткі інструкції, як видалити лишню інформацію, і щоб це не кидалось в очі оркам
2. По default контакти записані на Google акаунті. Треба всі ризиковані видалити.
3. SD картку можно відновити, якщо її не переформатувати спеціальними програмами.
2 .Добре і швидко знаходяться видалені фотки, але коли вони були в папці, то вже складніше
3. Те що лежить в корені набагато легше відновити, ніж те, що директоріях.
4.Відновлення відносно довгий процес, не все можуть знайти.
5.Є добра програма по знаходженю картинок, так коли якісь сектори на диску потерлися, а якісь збереглися, так вона ліпить картинку з того що осталось, а буває остається багато чого, стандартний сектор 512 байт ! Есть и 4096 бай,т
6 Найкраще, мені здається,це заздалегіть зробити резервне копіювання, зберегти на диск в інтернеті, скинути на заводські налаштування, запам'ятати пароль доступу, завести новий аккаунт, зайти з новим аккаунтом і користуватися з прицілом, що там будуть грязними лапами лазити. А на нашій території все відновити.
а карточку вібросить