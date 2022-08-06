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Новини Війна
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У Херсоні російські окупанти на блокпостах перевіряють у жителів видалені з телефону дані: під'єднують до ноутбуку і відновлюють інформацію, - облрада

рф

У Херсоні російські окупанти використовують техніку для відновлення знищенної інформації на телефонах українців при їхній перевірці.

Про це повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Останнім часом є повідомлення, що вони (росіяни. - Ред.) масово використовують техніку для поновлення знищеної інформації на смартфоні. Вони не просто його оглядають, а під'єднують до ноутбуку, і мають можливість поновлювати інформацію, що була видалена з телефону, - переписки, фотографії та інше", - сказав він.

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Соболевський зазначив, що терор росіян щодо українців посилюється. За його словами, кожен день з'являється нова інформація про зникнення чи депортацію людей.

При цьому він зазначив, що рух опору у місті продовжується.

Автор: 

армія рф (17729) окупація (6739) тероризм (2868) Херсон (3418)


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Топ коментарі
+13
Ні, не допоможе. Найкращій засіб - видалити все зайве, потім записати кіно на всю пам'ять телефона та SD-картки, потім кіно теж можна видалити. Після цього вже нічого не можна восстановити.
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07.08.2022 01:36
+12
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06.08.2022 23:26
+12
Вчіться.

Саме так треба буде поводитись із гоблінами росіянами коли справедливо будемо вимушені їх денацифікувати за всі ті злочини що вони зробили українцям та людству.
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06.08.2022 23:44
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Скидання до заводських налаштувань, попередньо перемістивши важливі контакти на SIM повинне допомогти.
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06.08.2022 23:25 Відповісти
Хардрезет завжди допомагає...
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06.08.2022 23:27 Відповісти
Біда в тому що "чистий" телефон у них викликає також підозру, і приводить до більш дієвих засобів дізнавання.
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07.08.2022 00:31 Відповісти
Ні, не допоможе. Найкращій засіб - видалити все зайве, потім записати кіно на всю пам'ять телефона та SD-картки, потім кіно теж можна видалити. Після цього вже нічого не можна восстановити.
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07.08.2022 01:36 Відповісти
Ты слишком умный, для раоты на государство)))
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07.08.2022 10:07 Відповісти
У них мозги не закипят в этой каше ковыряться.
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06.08.2022 23:25 Відповісти
А їм не потрібно багато. Досить однієї картинки, фрази чи мелодії.
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07.08.2022 00:33 Відповісти
Тю. Я теж можу відновити видалену інформацію з цифрового носія.
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06.08.2022 23:25 Відповісти
nokia 3310 им дать, пусть упражняются..
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06.08.2022 23:25 Відповісти
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06.08.2022 23:26 Відповісти
Согласно Википедии, суммарная численность кацапских ВДВ на 2015 год 45к. Это всех- с поварами, писарями, завхозами, они тоже в подразделения входят.
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06.08.2022 23:36 Відповісти
Оккупанты увеличили свой контингент в 4 раза за последние 2 недели на юге Украины, который чрезвычайно важен для противника, потому что вероятный контроль над Николаевом открывает дорогу в Одессу

Об этом сообщает Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.
https://www.youtube.com/watch?v=vbu0mTv3khY Ворог збільшив свій контингент у 4 рази за останні два тижні на Миколаївському напрямку,- Березовець - YouTube
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06.08.2022 23:27 Відповісти
Задовбаються перевіряти так.Крім того,потрібні розумні.Бурят,чи інше лайно,таке не зробить.
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06.08.2022 23:43 Відповісти
ото ж бо й воно..ті чмоні ноути хоч вмикати вміють??
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06.08.2022 23:48 Відповісти
Ну так дайте совет что делать..
Какую прогу с маркета закачать что чистит свободное место..
Збросить до заводских настроек мало. Да и жалко многим.
А карточка памяти? Там наверняка находят после удаления.
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06.08.2022 23:44 Відповісти
якщо б в мене поставало питання вибору - телефон, або виїзд з міста - я той телефон з карткою б втопила-розбила-поховала..теж мені проблема..
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06.08.2022 23:50 Відповісти
А карточку пам'яті можна попередньо витягнути і викинути...
Для самозаспокоєння , після скидання до заводських вмикаєте запис відео на максимальну якість і пишете як летают бабочкі, доки не закінчиться пам'ять. А потім просто його видаляєте.
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06.08.2022 23:53 Відповісти
На нормальных телефонах все данные зашифрованы по умолчанию

После хардрезета восстановить практически невозможно

Карту памяти можно восстановить
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06.08.2022 23:58 Відповісти
Життя важливіше за телефон,але люди не розуміють,що може статися...
Ми виїзжали з окупації біля Макарова,в нас телефони не забирали.
А днями раніше хто їхав,то забрали...
Бідні люди,які зараз знаходяться під рашистами.Бережи їх Боже.
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07.08.2022 07:47 Відповісти
Приложение называется Andro Shredder. Есть в плей маркете.
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07.08.2022 11:33 Відповісти
Вчіться.

Саме так треба буде поводитись із гоблінами росіянами коли справедливо будемо вимушені їх денацифікувати за всі ті злочини що вони зробили українцям та людству.
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06.08.2022 23:44 Відповісти
Не думаю, що справжні партизани щось будуть відкритим текстом в смартфон вносити. А взагалі ця історія чимось мені радянські фільми про війну нагадала. З перевірки на дорогах. Проте, зараз фашистами та окупантами виявилися москалі
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06.08.2022 23:55 Відповісти
А до чего тут партизаны? Просто картиночку найдут какую то и все.
Я смотрю, что тут некоторым комментаторам вообще все это весело, шутки они шутят что они тоже так умеют. Ну- ну...
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07.08.2022 00:00 Відповісти
а що нам, ридати??
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07.08.2022 00:06 Відповісти
Ну не знаю. Знаете как говорят - чужую беду руками разведу. Можно и пошутить, пока лично не касается.
Но неприятно читать.
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07.08.2022 00:09 Відповісти
а мені неприємно кацапську читати..і взагалі, звідки знаєте яка в мене ситуація?? я ж про німецький прапорець нічого не кажу - що типу знаєте сидячі у бундесів
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08.08.2022 19:08 Відповісти
Марина, у Вас все нормально з головою? Від данних на смартфоні може залежати життя власника. Якщо знайдуть якесь фото, лайк, або ще щось, то просто Вас заарештують.
Владні структури повинні дати чіткі інструкції, як видалити лишню інформацію, і щоб це не кидалось в очі оркам
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07.08.2022 06:55 Відповісти
як раз в мене нормально..вище й писала про телефони.
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08.08.2022 19:04 Відповісти
Це якийсь лютий п#стєц. Я такі новини читати не можу. Н
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07.08.2022 00:16 Відповісти
1. Hard reset видаляє всі дані з телефону.

2. По default контакти записані на Google акаунті. Треба всі ризиковані видалити.

3. SD картку можно відновити, якщо її не переформатувати спеціальними програмами.
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07.08.2022 00:35 Відповісти
1. З переформатованої флехи теж можна щось витягнути
2 .Добре і швидко знаходяться видалені фотки, але коли вони були в папці, то вже складніше
3. Те що лежить в корені набагато легше відновити, ніж те, що директоріях.
4.Відновлення відносно довгий процес, не все можуть знайти.
5.Є добра програма по знаходженю картинок, так коли якісь сектори на диску потерлися, а якісь збереглися, так вона ліпить картинку з того що осталось, а буває остається багато чого, стандартний сектор 512 байт ! Есть и 4096 бай,т
6 Найкраще, мені здається,це заздалегіть зробити резервне копіювання, зберегти на диск в інтернеті, скинути на заводські налаштування, запам'ятати пароль доступу, завести новий аккаунт, зайти з новим аккаунтом і користуватися з прицілом, що там будуть грязними лапами лазити. А на нашій території все відновити.
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07.08.2022 01:41 Відповісти
нельзя все сбросить на файлообменник?
а карточку вібросить
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07.08.2022 00:58 Відповісти
з сд карти чи з терабайтного диска, можна дістати інфу, ледь не за весь час. Музика та відео будуть в незадовільному стані, а от текстові документи та фото випливуть на раз. Нажаль. Повне форматування робити треба, а це процедура довга.
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07.08.2022 00:59 Відповісти
Установил Mega..все сбросил туда..удалил Mega.
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07.08.2022 01:00 Відповісти
главное пароль не забыть
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07.08.2022 01:02 Відповісти
потом сбросить до заводских настроек..и установить всякую херню..
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07.08.2022 01:05 Відповісти
ага, особливо за 5 хвилин до блокпоста )))
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07.08.2022 02:07 Відповісти
Мега багато Гіг дає, тільки може тебе неприєно здивувати. Не довіряй їм.
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07.08.2022 01:51 Відповісти
Ну допустим, как они на Huawei mate 30 pro восстановят инфу? Как флешку его технически не подключить, внутрянки на 256 или 512 гиг, сдшки не ставлю. И прошить под что другое тоже нельзя, загрузчик без исходников.
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07.08.2022 03:16 Відповісти
Любой хуавей с 19 года в принципе. А всякие яблоки вообще люто зашифрованы.
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07.08.2022 03:18 Відповісти
Айфоны надо было брать, а не китайских фашистов поддерживать..
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07.08.2022 05:20 Відповісти
рузге воєн нікчемна підступна брехлива та рукожопна мразота, яке к 18 рокам ледве може читати і писати, а в силу генетичної рукожопості і "скудоумія" не придатно а ні вчитися, а ні виконувати простішу роботу, тому са і вмф єдиний шлях до виживання.
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07.08.2022 06:58 Відповісти
Справжні визволителі.
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07.08.2022 08:05 Відповісти
Колись ще в нульових контакти на sd-картці тупо маркером замальовував і телефон її не бачив. Тільки внутрішня пам'ять... В нашому напівмордорі це тоді теж було актуально....
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07.08.2022 08:15 Відповісти
Краще б розробили якийсь алгоритм захисту інформації. Наприклад на час війни переміщення інформації в недосяжну хмару, або повне видалення аккаунтів у всіх хто опинився на окупованих територіях.
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07.08.2022 08:25 Відповісти
Тим, хто передає дійсно важливу і потрібну інформацію, вже давно належним чином дали інструкції. Звичайним користувачам і патріотам України краще їхати без техніки, навіть якщо там нічого немає, то може з'явитися завдяки перевірки окупантами.
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07.08.2022 09:30 Відповісти
 
 