У Херсоні російські окупанти на блокпостах перевіряють у жителів видалені з телефону дані: під'єднують до ноутбуку і відновлюють інформацію, - облрада

У Херсоні російські окупанти використовують техніку для відновлення знищенної інформації на телефонах українців при їхній перевірці.

Про це повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Останнім часом є повідомлення, що вони (росіяни. - Ред.) масово використовують техніку для поновлення знищеної інформації на смартфоні. Вони не просто його оглядають, а під'єднують до ноутбуку, і мають можливість поновлювати інформацію, що була видалена з телефону, - переписки, фотографії та інше", - сказав він.

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Соболевський зазначив, що терор росіян щодо українців посилюється. За його словами, кожен день з'являється нова інформація про зникнення чи депортацію людей.

При цьому він зазначив, що рух опору у місті продовжується.