Росіяни стали першими у світі, хто використовує АЕС для терору, - Зеленський
Російські війська стали першими в світі, що використовують для терору атомну станцію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Президент констатував серйозне загострення навколо ЗАЕС.
"Російські терористи стали першими у світі, що використовують для терору атомну станцію, найбільшу в Європі. Будемо звертати увагу світу на це і наполягати на нових санкціях проти Росії за створення такої глобальної загрози", - заявив він.
Топ коментарі
+20 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар06.08.2022 23:31 Посилання
+14 5 копійок
показати весь коментар06.08.2022 23:30 Посилання
+8 Великая Исландия
показати весь коментар06.08.2022 23:31 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зрадника на палю, вже зараз!!!
нас тупо продали..
ти хотіло бійню під АЕС побачити? то поїдь і влаштуй, а не вкидуй гімно н=у вентилятор.
дуже жорстко але правди не сховати
хто мусив укріпляти оборонпром і втілювати в життя свої ************ озброєння ???
хто повинен був не чекати шашликів а готувати ППО ???
хто мав на 6 році війни не звиздіти про атвестивайска та перистатьстрилять а допомагати Армії зміцнитись і озброїтись... бідоносець хрипатий... і чума і війна і смерті ...за 3 роки... зробив усіх !!!
лячно навіть уявити що це ж ще не всі випробовування для нас....
Насиловать женщин в Гулаге.
Запустить первыми ище в космос, Терешкову. Стучать туфлей в ООН.
Заколоть штыками царских детей.
Дохера они первые.
Дети Ленина
..Людям у которых фашисты ********** убили близких, разрушили дома и жизнь уже всё равно, взорвёт террорист ********** или не взорвёт, борьба будет до конца, пускай переживает **********ок, от взорванного ядерного реактора длинный стол не спасёт.