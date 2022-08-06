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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни стали першими у світі, хто використовує АЕС для терору, - Зеленський

зеленський

Російські війська стали першими в світі, що використовують для терору атомну станцію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Президент констатував серйозне загострення навколо ЗАЕС.

"Російські терористи стали першими у світі, що використовують для терору атомну станцію, найбільшу в Європі. Будемо звертати увагу світу на це і наполягати на нових санкціях проти Росії за створення такої глобальної загрози", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти хочуть від'єднати Запорізьку АЕС від енергосистеми України і знеструмити південь країни, - Енергоатом

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) ядерна безпека (566) Запорізька АЕС (1417) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+20
"зе" перший президент у світі,котрий будував дороги для російського окупанта ,і не купляв озброєння для захисту України і її народу від рашистської окупації.
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06.08.2022 23:31
+14
Для того ти і віддав станцію кацапні. Все було домовлено в Омані.
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06.08.2022 23:30
+8
выпускай скумбрию...!
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06.08.2022 23:31
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Наберись духу ПРЕЗІДЕНТЕ! й скажи - ПУТІН-ФАШИСТ!
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06.08.2022 23:28 Відповісти
Але ж ні - ти тягнешся за ним як за прикладом авторитарності : інформпростір, узупація влади підс воїх Єрмаків , а вірніше під януковичевських відрижок ...
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06.08.2022 23:31 Відповісти
Який дух у клоуна граючуго роль президента?
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06.08.2022 23:32 Відповісти
ЗЕ! Хто здав Азов на смерть?!!!
Зрадника на палю, вже зараз!!!
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06.08.2022 23:48 Відповісти
Для того ти і віддав станцію кацапні. Все було домовлено в Омані.
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06.08.2022 23:30 Відповісти
нііі..продано..
нас тупо продали..
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06.08.2022 23:33 Відповісти
Є факти чи аби щось ляпнути ?
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06.08.2022 23:42 Відповісти
результатів у вигляді ******** лінії фронту недостатньо?
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06.08.2022 23:59 Відповісти
і тобі не стидно, сволото, писати таку дичіну? там загинули наші захисники.
ти хотіло бійню під АЕС побачити? то поїдь і влаштуй, а не вкидуй гімно н=у вентилятор.
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07.08.2022 02:31 Відповісти
"зе" перший президент у світі,котрий будував дороги для російського окупанта ,і не купляв озброєння для захисту України і її народу від рашистської окупації.
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06.08.2022 23:31 Відповісти
⚡️ЛЕРОС: політика на війні, Єрмак узурпував владу, відставка Баканова-Венедіктової | https://www.youtube.com/channel/UCmubOD8Nem4wYO7lqF1e0kw @Курбанова LIVE
дуже жорстко але правди не сховати
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06.08.2022 23:34 Відповісти
Не пишіть дурниць. Дороги побудована як раз там,де у нас тил. І так,для логістики це чудово.
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07.08.2022 00:23 Відповісти
выпускай скумбрию...!
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06.08.2022 23:31 Відповісти
8 гривень)
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06.08.2022 23:34 Відповісти
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06.08.2022 23:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wQ1gHHEma4Y&t=225s Жириновський про плани росії на Зеленського - YouTube

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06.08.2022 23:42 Відповісти
Коли ти вже поголишся? Виглядаєш як бомжара.
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06.08.2022 23:38 Відповісти
Ніззя. Сердечному другу дєрьмаку подобається брутальний блазень)
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06.08.2022 23:41 Відповісти
тихо, на Банковій барбершоп за рахунок бюджету..економить))
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06.08.2022 23:43 Відповісти
Тіпа - воїтєль, отєц нації, в трудах, акі бджола, нема коли поголитись і одну й ту саму майку перевдягти. Тільки такий стиль вже трохи застарів - в перший місяць війни було норм, але через півроку вже "не катіт".
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07.08.2022 00:06 Відповісти
під отця народів Сталіна косить..у того трубка й френч були...у цього майка і неголеність
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07.08.2022 11:11 Відповісти
Як вони там взагалі опинились за тиждень,фуфло ти зелене?
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06.08.2022 23:39 Відповісти
Так же как в Буче или под Харьковом. Заехали по свежему асфальту.
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06.08.2022 23:41 Відповісти
Який тиждень? В Мелітополь вони прикотились вже на вечір 24 лютого.
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06.08.2022 23:46 Відповісти
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06.08.2022 23:40 Відповісти
88% поддерживают этого клоуна...это все что нужно знать про мудрый-нарит
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06.08.2022 23:44 Відповісти
114% бліна..дістали підрахуї відсоткові
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07.08.2022 11:12 Відповісти
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06.08.2022 23:42 Відповісти
Герасемючці на всю голову пороблено, то б то типу кончена назавжди.
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07.08.2022 01:44 Відповісти
А Верещучка дзвонить у всі дзвони що ми готуємось до контрнаступу.
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06.08.2022 23:43 Відповісти
так хто мусив захищати АЕС ????
хто мусив укріпляти оборонпром і втілювати в життя свої ************ озброєння ???
хто повинен був не чекати шашликів а готувати ППО ???
хто мав на 6 році війни не звиздіти про атвестивайска та перистатьстрилять а допомагати Армії зміцнитись і озброїтись... бідоносець хрипатий... і чума і війна і смерті ...за 3 роки... зробив усіх !!!
лячно навіть уявити що це ж ще не всі випробовування для нас....
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06.08.2022 23:46 Відповісти
Побрейся Вова и ложись спать. Уже всем всё понятно.
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06.08.2022 23:49 Відповісти
Так он грудь каждый вечер бреет.Ермаку нравится.
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06.08.2022 23:54 Відповісти
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07.08.2022 01:43 Відповісти
Да они во многом первые.
Насиловать женщин в Гулаге.
Запустить первыми ище в космос, Терешкову. Стучать туфлей в ООН.
Заколоть штыками царских детей.
Дохера они первые.
Дети Ленина
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06.08.2022 23:50 Відповісти
У шизофреника *********** планы изменились? Он же против применения ЯО, или это нельзя назвать ЯО, если всё взорвать.
..Людям у которых фашисты ********** убили близких, разрушили дома и жизнь уже всё равно, взорвёт террорист ********** или не взорвёт, борьба будет до конца, пускай переживает **********ок, от взорванного ядерного реактора длинный стол не спасёт.
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06.08.2022 23:55 Відповісти
В його совкодрочерних мізках ну якось не вміщується проста і очевидна теза- аварія на Чорнобильській станції була ретельно спланована комуністами з метою дискредитації атомної енергетики і подальшого продажу "чистих вуглеводнів" на Захід. Це вже робили "русскіє". А те що там якісь "бяшки" і "хохли" повиздихали то це ж фігня. Мети було досягнуто - в Європі позакривали АЕС і підсіли на кацапські вуглеводні.
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07.08.2022 00:06 Відповісти
Дурня. Или ты конспиролог? Авария произошла от идиотской системы руководства, желания выслужиться инеполного понимания технологии (РБМК - это вообще дичь, зачем он нужен если есть сверхнадежные ВВЭР, ну разве что цена). А отказ Европы (и то далеео не всей, пока немцы отказывались, французы пальцем у виска крутили) был обусловлен в первую очередь зеленым популизмом (причем без знания мат. части и/или лицемерием) и дешевым газом, без необходимости готовить специалистов. Но никак не дискредитация АЭ, причем уже в годы развала и агонии совка, по сути. Там не до таких хитрых планов. И офигеная была бы схема, понеси ветер облако на москву ту же
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07.08.2022 07:00 Відповісти
ЯК БИ ТИ КЛОУН НЕ СТАВ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ТО І СИТУАЦІЇ ТАКОЙ БИ НЕ БУЛО.
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07.08.2022 01:40 Відповісти
Зєля - перший у світі янєлох, що допустив це.
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07.08.2022 07:13 Відповісти
 
 