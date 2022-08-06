Росіяни стали першими у світі, хто використовує АЕС для терору, - Зеленський

Російські війська стали першими в світі, що використовують для терору атомну станцію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Президент констатував серйозне загострення навколо ЗАЕС.

"Російські терористи стали першими у світі, що використовують для терору атомну станцію, найбільшу в Європі. Будемо звертати увагу світу на це і наполягати на нових санкціях проти Росії за створення такої глобальної загрози", - заявив він.

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