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Міністр оборони Литви Анушаускас розкритикував звіт Amnesty International: "Спроба виправдати дії Росії"

анушаускас,арвідас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас розкритикував звіт Amnesty International, в якому українські військові звинувачуються у тому, що нібито наражають на небезпеку цивільне населення.

"Amnesty International заявила, що українські солдати наражають на небезпеку мирних жителів, розміщуючи зброю в житлових районах", — зазначив міністр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Посадовець звернув увагу, що це — не перший раз, коли ця організація ігнорує міжнародне право.

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"Ця спроба виправдати дії Росії позначила цю організацію надовго", — підсумував Анушаускас.

Автор: 

Amnesty International (100) Литва (2437)


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Топ коментарі
+18
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06.08.2022 23:52
+17
Это не попытка. Это просто 100% ********** пропаганда. И все.
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06.08.2022 23:51
+7
Просто вся система світової безпеки навернулася. Вона не працює, ми це бачимо, і всі це бачать. Потрібно створювати нову, і паРашу в такій системі вважати террористом, а не "партнером по бізнесу".
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07.08.2022 00:16
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Это не попытка. Это просто 100% ********** пропаганда. И все.
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06.08.2022 23:51 Відповісти
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06.08.2022 23:52 Відповісти
"понять и простить" (с)

а звіздюлєй цим діячам за такі звіти ніхто не хоче виписати??

зараз знову дико обєспокоятся..
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06.08.2022 23:54 Відповісти
Именно, когда мы получим более подробный анализ. А то звездонуть шо мы колонизируем солнце все дурики могут. Но обосновать, это проблема.
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06.08.2022 23:54 Відповісти
Не, не надо обосновывать. Пусть колонизируют солнце.
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06.08.2022 23:57 Відповісти
Именно, когнитивный диссонанс - либо колонизация солнца, либо признается AI дуриками
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07.08.2022 00:08 Відповісти
розумний президент одразу їх розкусив
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07.08.2022 00:00 Відповісти
Вс події навколо України - це яскравий приклад безглуздості в ******** умовах в існуванні ООН, Ради Європи, ОБСЄ, різних амнесті та міжнародного права загалом, що склалося після другої світової війни. Побачивши ставлення до України, я думаю, що багато держав буде прагнути створити в себе ядерну зброю, що згодом і призведе до катастрофи
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07.08.2022 00:06 Відповісти
Просто вся система світової безпеки навернулася. Вона не працює, ми це бачимо, і всі це бачать. Потрібно створювати нову, і паРашу в такій системі вважати террористом, а не "партнером по бізнесу".
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07.08.2022 00:16 Відповісти
Дозволити діяльність тільки з правдивою назвою : Russian Amnesty International
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07.08.2022 00:17 Відповісти
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07.08.2022 01:13 Відповісти
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07.08.2022 01:14 Відповісти
 
 