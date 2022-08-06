Міністр оборони Литви Анушаускас розкритикував звіт Amnesty International: "Спроба виправдати дії Росії"

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас розкритикував звіт Amnesty International, в якому українські військові звинувачуються у тому, що нібито наражають на небезпеку цивільне населення.

"Amnesty International заявила, що українські солдати наражають на небезпеку мирних жителів, розміщуючи зброю в житлових районах", — зазначив міністр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Посадовець звернув увагу, що це — не перший раз, коли ця організація ігнорує міжнародне право.

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"Ця спроба виправдати дії Росії позначила цю організацію надовго", — підсумував Анушаускас.