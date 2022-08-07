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Новини Окуповані території
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Чеський сенатор з’їздив до окупованого Криму. Тепер може залишитися без мандата. ФОТО

аксьонов,дубрава

У Сенаті Чехії будуть розслідувати дії відомого проросійськими поглядами депутата Ярослава Дубрави, який під час відпустки здійснив поїздку до Криму, де зокрема зустрічався з представниками російської окупаційної влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Зустріч Дубрави з окупантами, зокрема "головою Криму" Сергієм Аксьоновим, відбулася ще 1 серпня. У своєму Telegram Аксьонов написав, що чеський сенатор "відомий своєю багаторічною підтримкою нашої країни та ініціативами щодо налагодження дружніх та партнерських відносин із Росією".

"Особливо важливо, що подібні зустрічі з нашими іноземними друзями, які не бояться публічно висловлювати свою підтримку кримчанам і всім росіянам, безпосередньо впливають на те, як жителі інших країн сприймають всі події, що відбуваються на території нашого півострова", - додав окупант.

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Чеський сенатор з’їздив до окупованого Криму. Тепер може залишитися без мандата 01

Згідно з повідомленням нелегітимного "парламенту Криму", Дубрава розповів на зустрічі, що представляє "багатьох звичайних чехів, які не підтримують політику свого уряду", а також бізнесменів, які хотіли б торгувати з Кримом попри санкції.

У коментарі виданню Dennik N, яке першим повідомило про поїздку Дубрави до окупованого Криму, його помічник заявив, що чеський сенатор перебував там "у відпустці".

Водночас віцеспікер Сенату Їржі Ружичка заявив у суботу, що ініціює звернення до комітету з питань імунітету.

"Те, що сенатор Дубрава під час війни їздив у відпустку до Криму, вже переходить межі, але те, що він спілкується з головою російської окупаційної адміністрації, є неприпустимим. Він є членом Сенату, який неодноразово засуджував війну, розв’язану Росією в Україні", - написав Ружичка у Twitter.

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Чеський сенатор з’їздив до окупованого Криму. Тепер може залишитися без мандата 02

Сенатор від Північної Богемії Дубрава - колишній член Комуністичної партії - відомий своїми проросійськими поглядами. У 2014 році він був "спостерігачем" на так званих виборах на окупованій частині Луганської області, після чого визнаний Україною персоною нон грата.

В інтерв’ю і виступах Дубрава не раз звинувачував Україну у "воєнних злочинах" і стверджував, що вона поводиться "гірше за Гітлера". У день повномасштабного вторгнення 24 лютого чеський політик написав величезний пост у Facebook, де заявив, що дії Росії - виправдані.

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У квітні Дубрава був єдиним членом чеського Сенату, який проголосував проти резолюції з закликом до Росії нести відповідальність за війну в Україні, а в червні - не підтримав резолюцію з закликом до ЄС надати Україні статус кандидата на членство.

Автор: 

Крим (14183) Чехія (1646) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+16
Просто остаться без мандата- слишком мало для этого ублюдка. Надо расследовать его расходы и сравнить с задекларироваными доходами. Вполне возможно, лет на 15 может в отпуск отправиться
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07.08.2022 08:32
+12
Це добре коли консерви самі лопають.
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07.08.2022 08:24
+7
Позбавити громадянства і вислати на ПМЖ в паРашу - "лучшую страну в мірррє"..!
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07.08.2022 08:43
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Це добре коли консерви самі лопають.
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07.08.2022 08:24 Відповісти
Просто остаться без мандата- слишком мало для этого ублюдка. Надо расследовать его расходы и сравнить с задекларироваными доходами. Вполне возможно, лет на 15 может в отпуск отправиться
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07.08.2022 08:32 Відповісти
Усі їбала зі слідами рузькава міра
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07.08.2022 08:39 Відповісти
Позбавити громадянства і вислати на ПМЖ в паРашу - "лучшую страну в мірррє"..!
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07.08.2022 08:43 Відповісти
Проплачений кремлем коммуняка , своіми , вкрай , ворожими і брехливими заявами щодо нашоі краіни , заслуговує на більш значиме
покарання , ніж позбутися мандата 😠
Він є пособником тероризму в нашій краіні , а це вже злочин !

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07.08.2022 08:47 Відповісти
Не тільки в Чехії, але в Україні власного гімна вистачає, тож облишимось без коментарів...
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07.08.2022 08:51 Відповісти
якщо лишати подібне без коментарів то лайно буде відчувати безкарність , а це призводить до збільшення прихильників лайна .
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07.08.2022 10:07 Відповісти
Цікаво, а чехам це подобається? Це не політика, це кримінал!
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07.08.2022 08:56 Відповісти
А що вони йому зроблять? Він обраний як мажоритарщик з міста Усть-над-Лабою, Богемія (або та ж сама Судетська область, населена німцями, яку в 1938-му передали Гітлеру), як незалежний депутат у лругому турі виборів... І термін його мандату закінчується в жовтні поточного року. Хіба що провести кампанію, щоб його не переобрали вдруге.
Короче, його виборщики - німці-комуняки-штазісти.
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07.08.2022 10:26 Відповісти
тю блт...., ацтой.... вот наш один деятель тоже ездил в Крым и теперь генпрокурор - учитесь!
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07.08.2022 10:32 Відповісти
Йго ще й на карантин після відвіден "кримнашу" трепа посадить!
Років на п'ять...
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07.08.2022 11:33 Відповісти
он на фото с гоблином: "люблю - ни магу"
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07.08.2022 12:50 Відповісти
 
 