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Новини Війна
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Окупанти обстріляли із "Градів", "Ураганів" та ствольної артилерії Дніпропетровщину, є поранені. Пошкоджені будинки, газопровід та електромережа, - ОВА

дніпропетровщина

Минулої ночі окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. Є поранені у Марганці, пошкоджено газопровід та електромережу.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч з однією тривогою і чотирма обстрілами. Гаряче знову було у двох районах - Нікопольському та Криворізькому. На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з "Градів". У Марганці постраждали двоє людей. 64-річний чоловік з пораненнями у лікарні", - інформує очільник регіону.

За його даними, у місті пошкоджені майже 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка.

Також Резніченко зазначає, що обстрілом зачепило газопровід та електромережу. Кілька тисяч марганчан без світла. На місці працюють електрики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська армія обстріляла із "Градів" та ствольної артилерії Дніпропетровщину, у Нікополі 20 "прильотів", є поранені та руйнування, - Резніченко. ФОТОрепортаж

У Червоногригорівській громаді без жертв та руйнувань.

"По Криворізькому району ворог ударив з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади. Минулося без постраждалих", - додав він.

Автор: 

армія рф (17729) обстріл (28993) Резніченко Валентин (518) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3829)


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Кремлівська погань біснується перед смертю!!
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07.08.2022 08:59 Відповісти
твари....нелюди...
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07.08.2022 09:07 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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07.08.2022 10:16 Відповісти
 
 