Окупанти обстріляли із "Градів", "Ураганів" та ствольної артилерії Дніпропетровщину, є поранені. Пошкоджені будинки, газопровід та електромережа, - ОВА
Минулої ночі окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. Є поранені у Марганці, пошкоджено газопровід та електромережу.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч з однією тривогою і чотирма обстрілами. Гаряче знову було у двох районах - Нікопольському та Криворізькому. На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з "Градів". У Марганці постраждали двоє людей. 64-річний чоловік з пораненнями у лікарні", - інформує очільник регіону.
За його даними, у місті пошкоджені майже 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка.
Також Резніченко зазначає, що обстрілом зачепило газопровід та електромережу. Кілька тисяч марганчан без світла. На місці працюють електрики.
У Червоногригорівській громаді без жертв та руйнувань.
"По Криворізькому району ворог ударив з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади. Минулося без постраждалих", - додав він.
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