Окупанти обстріляли із "Градів", "Ураганів" та ствольної артилерії Дніпропетровщину, є поранені. Пошкоджені будинки, газопровід та електромережа, - ОВА

Минулої ночі окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. Є поранені у Марганці, пошкоджено газопровід та електромережу.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч з однією тривогою і чотирма обстрілами. Гаряче знову було у двох районах - Нікопольському та Криворізькому. На Нікопольський район російська армія направила 60 снарядів з "Градів". У Марганці постраждали двоє людей. 64-річний чоловік з пораненнями у лікарні", - інформує очільник регіону.

За його даними, у місті пошкоджені майже 50 приватних будинків, кілька автівок та автобусна зупинка.

Також Резніченко зазначає, що обстрілом зачепило газопровід та електромережу. Кілька тисяч марганчан без світла. На місці працюють електрики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська армія обстріляла із "Градів" та ствольної артилерії Дніпропетровщину, у Нікополі 20 "прильотів", є поранені та руйнування, - Резніченко. ФОТОрепортаж

У Червоногригорівській громаді без жертв та руйнувань.

"По Криворізькому району ворог ударив з "Ураганів" та ствольної артилерії. Під вогонь потрапили Зеленодольська та Апостолівська громади. Минулося без постраждалих", - додав він.