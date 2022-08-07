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Новини Війна
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Залужний привітав військовослужбовців Повітряних сил: Ви надійно бороните наше небо і даєте гідну відсіч агресору. ВIДЕО

Сьогодні в Україні день Повітряних сил Збройних сил України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у фейсбуці привітав Повітряні сили з цим святом, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряні Сили надійно боронять українське небо і дають гідну відсіч у ньому російському агресору. Дякую за вашу професійність та відданість справі захисту України!", - зазначив головнокомандувач. 

"Вічна слава і памʼять всім, хто назавжди пішов у небо... Разом до Перемоги!" - додав Залужний. 

Привітав військовослужбовців Повітряних сил також командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Оборона країни - це запорука успіху всіх видів і родів Збройних Сил, а надійним щитом від ударів стратегічної і тактичної авіації, корабельних і берегових ракетних комплексів усіх калібрів і класів - є саме Повітряні Сили. З початком повномасштабного вторгнення Ваші здібності та вміння стали рятівним куполом як для нашого війська, так і для цивільного населення країни", - зазначає Наєв.

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Він нагадує, що першими ударами з повітря ворог намагався за будь-яку ціну знищити нашу протиповітряну оборону, щоб досягти беззаперечного стовідсоткового успіху. Але попри усі ворожі прогнози і переконання про знищення, - Повітряні сили не лише вистояли, а й зберегли свій потенціал та стратегічні можливості.

"Ви знищили сотні ракет, літаків, гелікоптерів, безпілотних літальних апаратів, не давши противнику панувати у небі. І ворог почав Вас боятися! У ворога з’явився страх! Страх бути знищеним! Він припинив заходити на нашу територію у зону Вашого ураження. Саме це є перша суттєва і відчутна перемога! Своїми професійними діями та героїчною майстерністю ви довели, хто насправді є господарем українського неба. І так буде завжди!" - додає Наєв.

Автор: 

привітання (735) Наєв Сергій (354) Залужний Валерій (726) Повітряні сили (2730)


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Топ коментарі
+16
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07.08.2022 09:00
+13
Зі Святом Вас , наші Соколи !!❤️❤️
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07.08.2022 08:50
+9
Залужний, дай г1дну в1дс1ч Зеленському 1 його шоблу, щоб не заважали тоб1 робити свою справу, за яку ти в1дпов1даеш. Не б1йся, народ тебе не дасть скривдитит, а зеля без тебе, як г1мно на цидилку.
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07.08.2022 09:50
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Зі Святом Вас , наші Соколи !!❤️❤️
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07.08.2022 08:50 Відповісти
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07.08.2022 09:00 Відповісти
Залужний, дай г1дну в1дс1ч Зеленському 1 його шоблу, щоб не заважали тоб1 робити свою справу, за яку ти в1дпов1даеш. Не б1йся, народ тебе не дасть скривдитит, а зеля без тебе, як г1мно на цидилку.
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07.08.2022 09:50 Відповісти
Через боневтіка оманського крутять-вертять Залужним як зеленим колаборантам заманеться, розставляють на вищих військових посадах сваіх, як робив ваня баканаф в СБУ.

https://www.youtube.com/watch?v=199AVgXyTUM
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07.08.2022 11:14 Відповісти
што ты написал?) связал слитого всеми зепридурка с Залужным
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07.08.2022 11:41 Відповісти
Про це генерал Кривонос розповів. Ти хоча б його слухав перш ніж щось тут строчити?
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07.08.2022 15:15 Відповісти
А куди подівались з'їхавши з розуму зрадойоби, котрі вже і пана Залужного в зрадники записали?
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07.08.2022 09:59 Відповісти
Це хто?
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07.08.2022 10:17 Відповісти
Соколики наші, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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07.08.2022 10:18 Відповісти
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07.08.2022 11:55 Відповісти
С праздником вас Герои.
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07.08.2022 16:04 Відповісти
Дякуємо, хлопці.
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12.08.2022 10:27 Відповісти
 
 