Залужний привітав військовослужбовців Повітряних сил: Ви надійно бороните наше небо і даєте гідну відсіч агресору. ВIДЕО

Сьогодні в Україні день Повітряних сил Збройних сил України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у фейсбуці привітав Повітряні сили з цим святом, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряні Сили надійно боронять українське небо і дають гідну відсіч у ньому російському агресору. Дякую за вашу професійність та відданість справі захисту України!", - зазначив головнокомандувач.

"Вічна слава і памʼять всім, хто назавжди пішов у небо... Разом до Перемоги!" - додав Залужний.

Привітав військовослужбовців Повітряних сил також командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Оборона країни - це запорука успіху всіх видів і родів Збройних Сил, а надійним щитом від ударів стратегічної і тактичної авіації, корабельних і берегових ракетних комплексів усіх калібрів і класів - є саме Повітряні Сили. З початком повномасштабного вторгнення Ваші здібності та вміння стали рятівним куполом як для нашого війська, так і для цивільного населення країни", - зазначає Наєв.

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Він нагадує, що першими ударами з повітря ворог намагався за будь-яку ціну знищити нашу протиповітряну оборону, щоб досягти беззаперечного стовідсоткового успіху. Але попри усі ворожі прогнози і переконання про знищення, - Повітряні сили не лише вистояли, а й зберегли свій потенціал та стратегічні можливості.

"Ви знищили сотні ракет, літаків, гелікоптерів, безпілотних літальних апаратів, не давши противнику панувати у небі. І ворог почав Вас боятися! У ворога з’явився страх! Страх бути знищеним! Він припинив заходити на нашу територію у зону Вашого ураження. Саме це є перша суттєва і відчутна перемога! Своїми професійними діями та героїчною майстерністю ви довели, хто насправді є господарем українського неба. І так буде завжди!" - додає Наєв.