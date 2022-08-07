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Новини Війна
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Перемога України над Росією стане сигналом для Китаю не чіпати Тайвань, - Волкер

волкер

Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер переконаний, що перебіг подій у російсько-українській війні може суттєво вплинути на подальшу ситуацію між Китаєм і Тайванем.

Про це американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер розповів у розмові з українськими журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За словами американського дипломата, перемога України на полі бою стане сигналом для китайського лідера Сі Цзіньпіна про те, що військове вторгнення на Тайвань не принесе бажаного результату.

"КНР спостерігає, чи досягне Росія успіху у війні проти України. Тому що успіх Росії означатиме, що відкрита агресія, захоплення території, зміна влади - це працює. А Захід не протидіє цьому. Китай отримає зелене світло робити з Тайванем все, що їм заманеться, бо Захід їх не спиняє та не запобігає зміні режимів, захопленню територій", - вважає Волкер.

Також читайте: Китай провів репетицію нападу на острів, - Міноборони Тайваню

Він також додав, що Китай не буде відкрито підтримувати Росію у загарбницькій війні, оскільки сприймає Україну як незалежну державу.

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Китай (4678) росія (65856) Тайвань (182) Волкер Курт (610)


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Орки уже захватили больше чем Тайвань по площади

Крым например
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07.08.2022 08:56 Відповісти
Україна одразу ж говорила що це не просто локальний конфлікт,

захід давно це міг би зрозуміти і давати Україні більше зброї,

якщо расєї не дати відсіч,
то це буде сигнал диктаторам що можна безкарно вбивати тисячі людей і порушувати встановлений порядок
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07.08.2022 08:58 Відповісти
сигнал поки що млявий.
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07.08.2022 09:03 Відповісти
Тільки проблема у тому, що схоже Китай має намір атакувати Тайвань раніше, ніж Україна буде у змозі перемогти. И такою млявою підтримкою Захід вже подав Китаю сигнал відносно Тайваню.
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07.08.2022 09:05 Відповісти
Вона как... Но что-то дорогой ценой даёт Украина этот сигнал. Может и НАТО пора начать сигналить?
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07.08.2022 09:19 Відповісти
Підтримую , це вже справа не тільки України , бо якщо США хочуть щоб залишився світовий порядок , то вони його повинні навести , тут бочком пройти не вийде , і просто млявого надання зброї вже мало , пора вже США самим "впрягатися ", бо ще трохи і буде повний світовий хаос . Для цього ***** піде на все , навіть буде поширювати ядерні технології . Подальше жування соплів НАТО(США) буде погіршувати ситуацію.
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07.08.2022 10:06 Відповісти
Курт Волкер - знакова фігура в цій війні. Знакова, тому що після його заяв йдуть зміни. Напр. його стаття у Washington Post в березні про необхідність постачання важкого озброєння мала наслідки...deepstate.

Зараз його поява теж не просто так. Цензор не тут новину вибрав із ним. Ось головна -

Війна в Україні https://www.slovoidilo.ua/2022/06/24/novyna/suspilstvo/vijna-********-mozhe-staty-odniyeyu-najbilsh-krovoprolytnyx-suchasnij-istoriyi-wp не закінчиться швидко . Слід очікувати того, що бойові дії продовжаться і взимку, а також навесні та влітку наступного, 2023 року.

Про це заявив колишній спеціальний представник США По Україні Курт Волкер, https://westobserver.com/news/europe/this-winter-will-be-difficult-for-everyone-volker-said-that-the-war-in-ukraine-will-continue-both-in-the-spring-and-in-the-summer/ повідомляє видання West Observer.

«Потрібно розуміти, що надважкі часи ще попереду... треба готуватися, що важко після зими буде, тому що буде наступний етап військових дій. Війна триватиме наступного року і навесні, і влітку» - вважає він.

Ось ще знак - Курт Волкер про єдність Заходу, контрнаступ України і кінець режиму Путіна (08.07.2022). А цікаво де? DW... було весело)),було... В Німечинні пішли якісні зміни.
Коли сталася чорна пятниця в Оленівці, було звернення підняти питання обміну полоненими. Ось результат - https://www.youtube.com/watch?v=AHi0Zf0hn20 (Какова будет судьба украинских военных в российском плену?) Спасибо.

Але з приколом - коментар, в якому критикувалася інформаційна політика DW, що призвела до шредизації політики в Німеччині, був видалений на DW...ага. Ну, ну.

І знову але... "вчора відбулося" дві знакові події - Все не так. Однозначно?
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07.08.2022 09:54 Відповісти
Вистава із "тайванем" продавжуться вже поруч? Manylife так Manylife)
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07.08.2022 10:03 Відповісти
 
 