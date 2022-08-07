Окупанти завдали ракетних ударів по трьох районах Харкова, є руйнування промислової та критичної інфраструктури, - Синєгубов

Окупанти сьогодні близько 4.40 обстріляли Немишлянський, Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ракети були запущені із російського Бєлгорода, імовірно - тип ЗРК С-300.

"В Індустріальному та Немишлянському районах внаслідок влучання ракет є руйнування цивільної промислової та критичної інфраструктури. На щастя, без втрат. У Новобарському районі ракета "поцілила" в землю біля одного з парків, без руйнувань та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

По області ворог завдавав ударів по Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.

"Знову ворог знищує наш урожай. За добу - 25 гектарів! У Богодухівському районі вдень окупанти двічі завдавали ударів по господарствах. Масштабні пожежі на полях із пшеницею гасили рятувальники. Нагадаю, що від рук окупантів постраждали вже більше 100 с/г підприємств, а знищені - понад 220 гектарів пшениці", - інформує Синєгубов.

У Чугуївському районі окупанти також обстрілювали населені пункти, горіли господарчі споруди. В Ізюмському районі унаслідок обстрілу росіян горів приватний будинок з прибудовою, є влучанння по відкритих територіях.

"За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протяги доби госпіталізували 2 осіб - 16-річного хлопця та 83-річного чоловіка у Чугуївському районі. Обоє постраждали від мінувань. Хлопець взяв снаряд, який здетононував просто в руках. Чоловік наступив на міну та зазнав поранень, перебуває у тяжкому стані", - додає очільник регіону.

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"Тому вкотре просимо бути обережними: не беріть в руки сняряди, не відвідуйте лісосмуги, не обробляйте поля без попередньої перевірки вибухотехніками! Попри весь терор проти мирного населення - ані жителі Харківщини, ані ЗСУ не допустять російських окупантів на нашу землю! Переможемо", - резюмує він.