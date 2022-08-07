Росіяни почали проводити облави на чоловіків в ОРДЛО, мобілізованим видають амуніцію зразка 1941 - 1945 років, - ГУР
Окупанти примусово забирають чоловіків з вулиць у військкомати.
Про це повідомляють на сторінці Головного управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
За даними розвідки, в ОРДЛО з 1 серпня розпочалася нова хвиля примусової мобілізації. Росіяни мобілізують осіб, що непридатні для проходження служби та тих, які мали "відстрочку".
Так, у складі структурних мотострілецьких підрозділів 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ проводиться формування нових та відновлення боєздатності наявних мотострілецьких батальйонів. У Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки переховуються.
Тотальна примусова мобілізація триває в багатьох населених пунктах. Наприклад, на вулицях міста Хрустальний збільшилась кількість патрулів, які без пояснень забирають осіб чоловічої статі у військкомат. Продовжуються облави по підприємствах і комерційних установах, де працюють чоловіки, придатні до військової служби.
Водночас поширюється невдоволеність серед вже мобілізованих чоловіків ОРДЛО жахливим ставленням командування в окупаційній армії до місцевого особового складу. Зокрема поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети й каски, а місцевим амуніцію зразка 1941 - 1945 років.
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А, подождите, неужели то всё-таки было внешнее вторжение со стороны Раzzеюшки. Не может быть такого, это был "гражданский конфликт".
Ще трошки і ми от таке побачимо. Московія, впевнено крокує у минуле.
Вже всі мають бачити, що козломорда влада мобілізує в основному етнічні меншинства РФ і жителів окупованих територій України.
В Афганістані воювали в основному українці з України і Кубані.
Макеевский "Эпицентр". 40 мобиков забрали на мясо. Работать некому.
Ой, ой, ой. І звідкіля ж така інформація?
Натомість, перехоплені мобільні розмови ордло-орків чомусь того не підтверджують.
І косять від призову там не гірше, ніж наша зелена братва.
А щодо "інших країн", це ви що - Афган чи Косово мали на меті?
Так там були вмотивовані НАЦІОНАЛІСТИ, це ви їх з линири-динировцями порівнюєте?
Порівняли, божий дар з яєшнею.