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Новини Війна Російська агресія
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Росіяни почали проводити облави на чоловіків в ОРДЛО, мобілізованим видають амуніцію зразка 1941 - 1945 років, - ГУР

мобілізація,примусова

Окупанти примусово забирають чоловіків з вулиць у військкомати.

Про це повідомляють на сторінці Головного управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

За даними розвідки, в ОРДЛО з 1 серпня розпочалася нова хвиля примусової мобілізації. Росіяни мобілізують осіб, що непридатні для проходження служби та тих, які мали "відстрочку".

Так, у складі структурних мотострілецьких підрозділів 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ проводиться формування нових та відновлення боєздатності наявних мотострілецьких батальйонів. У Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки переховуються.

Читайте також: У Маріуполі російські окупанти почали приховану мобілізацію: мерія закликає чоловіків тікати

Тотальна примусова мобілізація триває в багатьох населених пунктах. Наприклад, на вулицях міста Хрустальний збільшилась кількість патрулів, які без пояснень забирають осіб чоловічої статі у військкомат. Продовжуються облави по підприємствах і комерційних установах, де працюють чоловіки, придатні до військової служби.

Водночас поширюється невдоволеність серед вже мобілізованих чоловіків ОРДЛО жахливим ставленням командування в окупаційній армії до місцевого особового складу. Зокрема поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети й каски, а місцевим амуніцію зразка 1941 - 1945 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова хвиля примусової мобілізації розпочалася в тимчасово окупованій Луганщині, - ГУР

Міноборони (7455) окупація (6739) розвідка (3878) мобілізація (3100)


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Топ коментарі
+74
В якій амуніції "дідов харанілі" в такій і ватних онучків похоронять.
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07.08.2022 09:03
+64
Точно, а ведь когда-то было "Услышьте Донбасс". А теперь оказывается когда приходит "сильная рука" в Бомбассе мигом заканчиваются митинги, шествия, "референдумы", свои "особенные" требования и непоколебимый сильный дух шахтёров и металлургов мигом уходит куда-то в задницу, гонят как баранов на убой - 0 реакции. Где же вы "кормильцы" бамбасяне и где ваше очень ценное мнение по всем вопросам сразу?...
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07.08.2022 09:15
+63
А що ж "гордый нарид дамбасса" не протестует, как после победившего Майдана в 2014....
А, подождите, неужели то всё-таки было внешнее вторжение со стороны Раzzеюшки. Не может быть такого, это был "гражданский конфликт".
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07.08.2022 09:05
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В якій амуніції "дідов харанілі" в такій і ватних онучків похоронять.
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07.08.2022 09:03 Відповісти
Краще і не напишеш ))))
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07.08.2022 09:39 Відповісти
А шо! Ретрошмотки зараз в тренді. Кавалерійські штани, будьоновка, мосінка, обмотки і кальсони зразка 1894 року саме то. Справа за чепчиками і корсетами.
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07.08.2022 10:01 Відповісти
Дідов навіть не завжди й хоронили. Їх навіть у 2021му ще потрохи викопували.
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07.08.2022 11:23 Відповісти
Скажімо так, бо ті чоловіки чекали на руський мір. Ось він до них прийшов. Це бобре що машина часу працює.
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07.08.2022 18:17 Відповісти
Як діди власовці
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07.08.2022 09:03 Відповісти
А що ж "гордый нарид дамбасса" не протестует, как после победившего Майдана в 2014....
А, подождите, неужели то всё-таки было внешнее вторжение со стороны Раzzеюшки. Не может быть такого, это был "гражданский конфликт".
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07.08.2022 09:05 Відповісти
Точно, а ведь когда-то было "Услышьте Донбасс". А теперь оказывается когда приходит "сильная рука" в Бомбассе мигом заканчиваются митинги, шествия, "референдумы", свои "особенные" требования и непоколебимый сильный дух шахтёров и металлургов мигом уходит куда-то в задницу, гонят как баранов на убой - 0 реакции. Где же вы "кормильцы" бамбасяне и где ваше очень ценное мнение по всем вопросам сразу?...
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07.08.2022 09:15 Відповісти
Главное, что бамбас не ставят на калени. А палкой ваивать заганяют-єто другое.
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07.08.2022 10:23 Відповісти
А постукати касками по асфальту.
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07.08.2022 10:39 Відповісти
тоді ще були свої, а тераз хзх, кацапи, однім словом.
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07.08.2022 18:20 Відповісти
ані хатєлі стать руSSкімі.... вони ними і стануть..
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07.08.2022 12:02 Відповісти
Незабаром для нападу на Україну їм видаватимуть бейсбольні біти, це звичайно не смішний жарт, у них ще є поклади військового старья , вони його більше 100 років збирали, з 1917 року не інакше.
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07.08.2022 09:05 Відповісти
Скоро у будьоновках ходитимуть у штикову.
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07.08.2022 09:10 Відповісти
Дякую тобі діду, що давив московську гниду!
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07.08.2022 09:09 Відповісти
як казав пьодирич - Бамбас, паражняк - ні гоніт!!))
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07.08.2022 09:12 Відповісти
а гвинтівки Мосіна?... чи то цеглу в руки та здобути зброю в бою?...
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07.08.2022 09:14 Відповісти
а чого відчувається невдоволення? це ж вам не кляті бандеровці, це русскіє братья.
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07.08.2022 09:16 Відповісти
Так виглядає
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07.08.2022 09:16 Відповісти
Так і зброя в них часом не новіша https://youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM&feature=share
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07.08.2022 09:18 Відповісти
Вони ж хотіли назад в СРСР
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07.08.2022 09:19 Відповісти
Так,до выдачи жуковских двух половинок кирпичей остался один шаг.
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07.08.2022 09:19 Відповісти
Це для скейту?
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07.08.2022 18:22 Відповісти
Хотели русского мира - радуйтесь!
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07.08.2022 09:21 Відповісти
#бануті! #бануті #бануті!
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07.08.2022 09:22 Відповісти
в червоній армії форма змінилась 1 січня 1943 року . тож форма може бути 1939-1942 або 1943- 1945 це дуже різні зразки.
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07.08.2022 09:22 Відповісти
а тобі не пох яку форму носили червоні окупанти,та в який їх знищувала Наша УПА!!??
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07.08.2022 09:59 Відповісти
не люблю не точностей , бо вони переходять в брехню .
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07.08.2022 10:21 Відповісти
В 1979 році після закінчення військовоЇ кафедри при Львівській Політехніці потрібно було випускникам проходити обов"язкові тримісячні військові збори. Так ось і видали нам форму п/ш зразка 43 року.
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07.08.2022 10:13 Відповісти
Було таке і в 80-м. Якось вона називалась мабут партизани чи щось таке.
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07.08.2022 16:55 Відповісти
Уточнюю: однострій 1943 року. Його досі видають в ОРДЛО.
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07.08.2022 13:28 Відповісти
Так поезжайте на москву и на красной площади стучите касками ,бункерный может и услышит бонбас.
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07.08.2022 09:22 Відповісти
ну хз, есть ли у Хйла какой-то план вообще. ведь в принципе, ели бы он хотел что-то строить - мог элементарно, за двадцать то лет плюс бабла и ресурсов не считая. да и Украину мог бы купить с потрохами, честно говоря, без оккупации Крыма и кучи трупов на душе. но, к сожалению, на то он именован Хйлом. поэтому полоний, убийства, отравления, изнасилования, пытки и т.п. никаких созиданий нет и не предвидится, тупо агония. желательно это было конечно знать и понимать до войны, хотя в чужой огород, как известно, не лезут.
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07.08.2022 20:59 Відповісти
Утилизация Даунбасского биомусора упрощает задачу Украине после освобождения этих территорий.
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07.08.2022 09:29 Відповісти
А я бы не брал, тем более после армагедона, и раньше об этом печатал, и в 14, 15 гг. И выяснилось тогда что есть на цензоре цензор. Там брать нечего. А бабла ввалять лярды надо. Что, нет иных мест и целых областей в стране, где нормальные всегда жили и никого не звали за сотни лет кстати???
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07.08.2022 11:16 Відповісти
А в следующий заход *****, ты откажешься от Харькова и Запорожья? И так - до Чопа? Или таки есть граница - вот этот поселок "я б не брал", а вот тот, через дорогу , уже взял бы?
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08.08.2022 04:13 Відповісти
Конспірологія : проти високорозвинутих і православних жителів бамбасу існує таємна і аморальна змова! Кацапи їх ловлять і женуть на забій, ЗСУ, в свою чергу, не ************. Розквітлі республіки лугандону викликають люту заздрість по усі боки кордонів. Світова закуліса нестерпіла процвітання і прогресу, от і маєм ,те що маєм.
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07.08.2022 09:47 Відповісти
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07.08.2022 13:03 Відповісти
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07.08.2022 09:59 Відповісти
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07.08.2022 10:17 Відповісти
ты смотри какие независимые, и слова пикнуть не могут
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07.08.2022 10:29 Відповісти
Все по кругу , а потім понесуть на палках як дідов і викинуть на смітник в черговий раз
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07.08.2022 10:34 Відповісти
Портянки вже розучились мотать )
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07.08.2022 10:36 Відповісти
Маладиє рєспублікі стали м'ясом.
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07.08.2022 11:15 Відповісти
ГУР після проспаного наступу рашки і про*обаного півдня України тепер звітує по любій хірні, як про подвиг, а настільки вона інформативна то "какая разніца".
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07.08.2022 11:29 Відповісти
Вьется-вьется в рот он е.ется(знамя полковое)...Каамандиры вперде путь... - да в таком прикиде ломы будет даже в люди показываться , не то шо дидываивальными делами заниматься... Каарочи , кацапы лапти сплагиатитли 800 лет назад(у чудь, весь, мордвы), но до сих пор их так и не модернизировали.
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07.08.2022 11:31 Відповісти
Так эти мобилизованные лугандонские впопучленцы и здохнут потом обиженными, потому что на обиженных воду возят.
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07.08.2022 12:19 Відповісти
А нахера їм взагалі обмундирування-хай бігають в атаки у власному з цеглиною чи з дрючком в руці. Все одно більшість з цих "вояків" ВСУ переб'ють і добре
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07.08.2022 13:16 Відповісти


Ще трошки і ми от таке побачимо. Московія, впевнено крокує у минуле.
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07.08.2022 13:25 Відповісти
Дідиваівалі)))
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07.08.2022 13:28 Відповісти
8 лет Бомбас дамбили но никто не умер. А теперь русские освободители пришли и забирают на убой тупорылых жителей Бомаса у которых за 8 лет не хватило ума выехать из территории контролируемой рашшкой. Нисколько не жаль этих дебилов-смерть на передовой у них будет быстрая а кому не повезет-станет калекой. Русский мир во всей красе
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07.08.2022 14:19 Відповісти
Підозрюю, що вони в якості гарматного м'яса, там мобілузують тільки етнічних українців. То єсть тих кого не жаль і навпаки треба здихатись.

Вже всі мають бачити, що козломорда влада мобілізує в основному етнічні меншинства РФ і жителів окупованих територій України.
В Афганістані воювали в основному українці з України і Кубані.
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07.08.2022 14:24 Відповісти
Забудьте про етнічних українців.На донбасі таке не працює.Там "совєтскій народ". Плотницький,мозговий,захарченко,качура -це хто?Етнічні українці.Всі хто вважав себе УКРАЇНЦЯМИ виїхали звідтіля.Залишились ті хто ЗА лаптєстан або кому байдуже.
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07.08.2022 14:38 Відповісти
У них було сім років на визначення.Вони визначились і залишились в лугандоні т.м в "ОКУПАЦІІ". Дивно.Бо коли люди не хочуть виїзджати з окупаціі,то мабуть це для них і не окупація?Багато " хитродупих" лугсндонців отримали рашистські пашпорти та виїхавши в лаптєстан "захищають БАМБАС з-за порєбріка.Але,щось мені підказує,що і до них рашисти доберуться.Ото буде обсір так обсір.
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07.08.2022 14:29 Відповісти
Сержант Голопупенко @4IhWMvdplXkBrZh

Макеевский "Эпицентр". 40 мобиков забрали на мясо. Работать некому.
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07.08.2022 15:22 Відповісти
Єсліб вони були укаінцями то пішлиб в партизани,а так колоборанти на мясо,це вам за 14 рік.
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07.08.2022 15:32 Відповісти
Насрати на них.Був вибір або виїхати і стати до лав ЗСУ або стати зрадником і вмерти як лайно вони вибрали друге.
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07.08.2022 15:32 Відповісти
Донбасята підуть у розвідку боєм, можна їх простими дрючками озброїти, їм і так не повернутись.
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07.08.2022 16:09 Відповісти
Опять желаемое за действительное. Сто раз печатал---там все наоборот. Там самые мотивированые, именно с ордло. И результат кстати есть. Что не видно? Мотивация отомстить, на войне, очень подходящая, давно все знают. Конечно не без исключений. Даже обрыстович это приметил в недавних своих заморочках. Там главный враг был, есть, будет, и потом останется. На два поколения вперед. И в других странах так было.
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07.08.2022 16:20 Відповісти
ну так в полон не брати.
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07.08.2022 18:34 Відповісти
@

Ой, ой, ой. І звідкіля ж така інформація?
Натомість, перехоплені мобільні розмови ордло-орків чомусь того не підтверджують.
І косять від призову там не гірше, ніж наша зелена братва.

А щодо "інших країн", це ви що - Афган чи Косово мали на меті?
Так там були вмотивовані НАЦІОНАЛІСТИ, це ви їх з линири-динировцями порівнюєте?

Порівняли, божий дар з яєшнею.

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07.08.2022 19:22 Відповісти
«Собаці собача смерть. «»Я тебе породив я тебе і вб'ю «»
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07.08.2022 16:21 Відповісти
I love dumbass
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07.08.2022 17:14 Відповісти
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07.08.2022 17:46 Відповісти
А чому б їм не почати облави в москві, с-петербурзі...
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07.08.2022 18:06 Відповісти
Пуля - дура, штык - молодец!
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07.08.2022 18:56 Відповісти
Надо Лнры и днры в легион свобода набирать. агитируйте пусть на сторону украины переходят
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08.08.2022 00:34 Відповісти
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08.08.2022 00:59 Відповісти
"Возмущение нарастает"? Так стреляйте своих обхезаных "командиров", и идите в расположение ВСУ, мосинку за спину, руки вверх. Какие проблемы то?
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08.08.2022 04:09 Відповісти
В ордло спершу вручали повістки на вулицях,у нас з цього ,,стебались" ,потім у нас почали вручати на вулицях і блокпостах,всі взвили.зараз у них ловлять,скоро їв нас почнуть.у воєнкомів днр і україни- одна ,,школа". Зараз на півдні піде ,,заруба". То нікого їв нас не пропустять.буде і максими і дп,іптр.відро з болтами у нас на жаль ще з радянською бородою.
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09.08.2022 10:37 Відповісти
 
 