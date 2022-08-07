Росіяни почали проводити облави на чоловіків в ОРДЛО, мобілізованим видають амуніцію зразка 1941 - 1945 років, - ГУР

Окупанти примусово забирають чоловіків з вулиць у військкомати.

Про це повідомляють на сторінці Головного управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

За даними розвідки, в ОРДЛО з 1 серпня розпочалася нова хвиля примусової мобілізації. Росіяни мобілізують осіб, що непридатні для проходження служби та тих, які мали "відстрочку".

Так, у складі структурних мотострілецьких підрозділів 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ проводиться формування нових та відновлення боєздатності наявних мотострілецьких батальйонів. У Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки переховуються.

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Тотальна примусова мобілізація триває в багатьох населених пунктах. Наприклад, на вулицях міста Хрустальний збільшилась кількість патрулів, які без пояснень забирають осіб чоловічої статі у військкомат. Продовжуються облави по підприємствах і комерційних установах, де працюють чоловіки, придатні до військової служби.

Водночас поширюється невдоволеність серед вже мобілізованих чоловіків ОРДЛО жахливим ставленням командування в окупаційній армії до місцевого особового складу. Зокрема поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети й каски, а місцевим амуніцію зразка 1941 - 1945 років.

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