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Новини Війна
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Російських злочинців на війну в Україні вербує особисто "кухар Путіна" Пригожин. Особливо його цікавлять "убивці та розбійники", - ЗМІ

пригожин

Близький до президента РФ Путіна бізнесмен Євген Пригожин, якого називають власником ПВК "Вагнер", особисто відвідує російські колонії для вербування в’язнів на війну з Україною.

Про це пише опозиційне російське видання Медіазона, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пригожина почали бачити у російських колоніях з кінця липня. Він почав своє "турне" з колоній для колишніх силовиків, а згодом переключився на заклади суворого режиму.

"Приїхав пан Пригожин із зіркою Росії. Сказав, що представляє узаконене ОЗУ (озброєне злочинне угруповання. - Ред.) "ЧВК Вагнера" і має повноваження запропонувати нам брати участь у війні", - написав в’язень з колонії у Рибінську Ярославської області.

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За його словами, всіх в’язнів та співробітників колонії вивели на плац. Їм пояснили, що триває "Третя світова війна", в якій можна взяти участь на боці РФ.

"Ми не збройні сили, а справжнісіньке воєнізоване ОЗУ. Мої хлопці заходять до африканських країн і за два дні не залишають там нічого живого, і зараз так само розносять ворогів в Україні. Ваше рішення служити у ПВК - це угода з дияволом. Якщо ви вийдете звідси зі мною, то або повернетеся вільною людиною, або помрете. Ви будете зобов'язані вбивати ворогів та виконувати накази керівництва. На тих, хто відверне назад, чекає розстріл на місці", - цитує в’язень по пам'яті промову Пригожина.

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Тим, хто погодиться воювати, вербувальник обіцяв 100 тис. рублів на місяць і премію приблизно в такому ж розмірі. В разі загибелі - 5 млн рублів родині.

"Насамперед цікавлять їх убивці та розбійники, до наркоманів ставляться насторожено, те саме до ґвалтівників. Краще, каже, щоб не побутові вбивці були, а прямі свідомі - вам, каже, у нас сподобається", - розповів засуджений.

Тих, хто погодиться воювати, обіцяли доправити до кордону України і там кілька тижнів готувати, а далі закинути гелікоптером на територію нашої держави. Щоб заслужити помилування, воювати треба півроку.

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Інший в’язень з колонії в Тульській області розповів, що Пригожин повторював: "Я маю особливі повноваження від президента, мені пох#й на всіх, мені потрібно виграти цю чортову війну за будь-яку ціну". Він також казав, що війна - це надовго, а ті, хто не розуміють цього, "витають у хмарах".

Вербувальники пообіцяли повернутися за два-три місяці, якщо в’язні з першої хвилі "закінчаться".

Автор: 

армія рф (17729) колонія (257) росія (65856) в’язниця (442) в’язні (336) вербування (249) ПВК Вагнер (1541) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+13
Кремлівські фашисти , я вам бажаю одного , щоби ви всі здохли одномоментно 🤬
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07.08.2022 09:18
+8
Минуточку, а куда же делась непобедимая и легендарная 2!!!-я армия в мире, которая до Ла-Манша готова была дойти, чтобы показать гей-ропе где раки зимуют?.. А теперь вот по зонам приходится кататься, кадры в свои "чвкашные" конторы искать? "Как низко я пала"...
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07.08.2022 09:21
+8
Пьянь,рвань,шваль. Вооруженные силы рф.
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07.08.2022 09:29
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Кремлівські фашисти , я вам бажаю одного , щоби ви всі здохли одномоментно 🤬
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07.08.2022 09:18 Відповісти
Минуточку, а куда же делась непобедимая и легендарная 2!!!-я армия в мире, которая до Ла-Манша готова была дойти, чтобы показать гей-ропе где раки зимуют?.. А теперь вот по зонам приходится кататься, кадры в свои "чвкашные" конторы искать? "Как низко я пала"...
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07.08.2022 09:21 Відповісти
Тю, та ця сама армія завжди складалася з убивць і насильників
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07.08.2022 13:36 Відповісти
Матиме успіх. В кацапії 15% населення - або сиділи, або зараз сидять.
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07.08.2022 09:23 Відповісти
Дуже сумніваюсь. В ********** домінують "понятія" згідно яких будь яка співпраця з державними силовими органами розглядається як "западло". "АУЄ - арєстанскій указ єдін"! Крім того злочинці кінчені егоїсти. В Рибінську є три колонії. За моєї памяті вони всі були "чорними" тобто в них домінували кримінальники. Так що вологі мрії ***** про те щоб стало як у тій пісні "...а у лагєрних ворот, что крест накрєст заколочєни, надпись "всє ушли на фронт" " не збудуться. Навіть табірні придурки з "червоних" зон навряд чи захочуть змінити "хлєборєзки" на труни. Відсоток завербованих буде низький - не вище 3-4%. По суті зекам пропонують "штрафбат" де вони мають "іскупіть кровью". Але тут пропаганда перестаралась бо за останні 30 років вони зняли десятки фільмів про "героїчні штрафбати" і засунути туди голову після перегляду цього трешу може лише закінчений ідіот або особа яка хоче втекти за будь яку ціну.
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07.08.2022 09:51 Відповісти
подивишся на пику цього прігожіна - вилітий достоєвський, тільки бороду поголив
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07.08.2022 09:29 Відповісти
Пьянь,рвань,шваль. Вооруженные силы рф.
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07.08.2022 09:29 Відповісти
Страшно такі речі читати і це в 2022 році
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07.08.2022 09:31 Відповісти
А що робить ГУР чому він ще живий,нащо українцям ця гола туфта,за яку вам зе-платить,кому ви служите народу який стікає кров"ю чи відосному, брехливому, маніпулятору який здав південь України.
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07.08.2022 10:25 Відповісти
этот друх куйла сам 10 лет отсидел за грабёж - душил тётку и стягивал с неё сапоги, это рыло суть кацапской власти
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07.08.2022 13:03 Відповісти
Ну що, ПВК"Вагнер" з цього моменту треба вважати остаточно "скомпроментованою", тобто складеною не просто з найманців, а з кримінальників-вбивць, яких не можна брати в полон. Вбивати всіх на полі бою, не гая часу на "сортування".
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07.08.2022 13:44 Відповісти
Так він сам сидів ніби. Ось поїхав в "дом родной" шукти "м'ясо".
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12.08.2022 10:33 Відповісти
Зек на війні - це не такий вже й надійний воїн. Більшість з них погодяться лише заради того, щоб втікти зі зброєю та заховатися у іншій країні. Не будуть ці урки ризикувати своєю вшивою шкурою.
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12.08.2022 10:45 Відповісти
 
 