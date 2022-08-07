Російських злочинців на війну в Україні вербує особисто "кухар Путіна" Пригожин. Особливо його цікавлять "убивці та розбійники", - ЗМІ

Близький до президента РФ Путіна бізнесмен Євген Пригожин, якого називають власником ПВК "Вагнер", особисто відвідує російські колонії для вербування в’язнів на війну з Україною.

Про це пише опозиційне російське видання Медіазона, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пригожина почали бачити у російських колоніях з кінця липня. Він почав своє "турне" з колоній для колишніх силовиків, а згодом переключився на заклади суворого режиму.

"Приїхав пан Пригожин із зіркою Росії. Сказав, що представляє узаконене ОЗУ (озброєне злочинне угруповання. - Ред.) "ЧВК Вагнера" і має повноваження запропонувати нам брати участь у війні", - написав в’язень з колонії у Рибінську Ярославської області.

Читайте: Росія навмисне вбила українських військовополонених в Оленівці, мінували місце їх тримання бойовики ПВК "Вагнер", - ГУР

За його словами, всіх в’язнів та співробітників колонії вивели на плац. Їм пояснили, що триває "Третя світова війна", в якій можна взяти участь на боці РФ.

"Ми не збройні сили, а справжнісіньке воєнізоване ОЗУ. Мої хлопці заходять до африканських країн і за два дні не залишають там нічого живого, і зараз так само розносять ворогів в Україні. Ваше рішення служити у ПВК - це угода з дияволом. Якщо ви вийдете звідси зі мною, то або повернетеся вільною людиною, або помрете. Ви будете зобов'язані вбивати ворогів та виконувати накази керівництва. На тих, хто відверне назад, чекає розстріл на місці", - цитує в’язень по пам'яті промову Пригожина.

Також читайте: ООН підозрює бойовиків ПВК "Вагнер" у масових вбивствах у Малі

Тим, хто погодиться воювати, вербувальник обіцяв 100 тис. рублів на місяць і премію приблизно в такому ж розмірі. В разі загибелі - 5 млн рублів родині.

"Насамперед цікавлять їх убивці та розбійники, до наркоманів ставляться насторожено, те саме до ґвалтівників. Краще, каже, щоб не побутові вбивці були, а прямі свідомі - вам, каже, у нас сподобається", - розповів засуджений.

Тих, хто погодиться воювати, обіцяли доправити до кордону України і там кілька тижнів готувати, а далі закинути гелікоптером на територію нашої держави. Щоб заслужити помилування, воювати треба півроку.

Також читайте: США готові дати $10 млн за інформацію про "кухаря Путіна" Пригожина та фабрики тролів

Інший в’язень з колонії в Тульській області розповів, що Пригожин повторював: "Я маю особливі повноваження від президента, мені пох#й на всіх, мені потрібно виграти цю чортову війну за будь-яку ціну". Він також казав, що війна - це надовго, а ті, хто не розуміють цього, "витають у хмарах".

Вербувальники пообіцяли повернутися за два-три місяці, якщо в’язні з першої хвилі "закінчаться".