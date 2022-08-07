Вночі окупанти обстріляли околиці Миколаєва та Бузьку громаду, протягом доби в області одна людина загинула, 6 поранені, - ОВА

Ворог протягом доби обстрілював обласний центр та громади.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Зранку 7 серпня окупанти обстрілювали промислові підприємства на околицях міста. Попередньо, без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється. Крім того, близько 2-ї години ночі окупанти обстрілювали село Таборівка Бузької громади, внаслідок чого зруйновано три житлових будинки. За попередньою інформацією, немає жертв.

За інформацією оперативного командування "Південь", протягом 6 серпня Миколаїв росіяни обстрілювали з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган". Близько 16-ї години ворог намагався знищити об’єкти промислової інфраструктури. Без жертв.

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Протягом доби в області внаслідок обстрілів с. Котляреве Шевченківської громади повністю зруйновано житловий будинок та господарські споруди. Під вогнем були й населені пункти Первомайської громади. Близько 17-ї години внаслідок обстрілів села Новомиколаївка пошкоджено житловий будинок, зазнала поранень одна людина.

Ворожими обстрілював села Лимани та Лупареве Галицинівської громади. Попадання переважно на відкритих територіях за межами населених пунктів. Внаслідок обстрілів Березнегуватого одна людина загинула та п'ятеро поранено. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

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