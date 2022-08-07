РФ має деокупувати території Грузії та України, а російські воєнні злочинці - понести найсуворішу відповідальність, - МЗС України
7 серпня виповнюється чотирнадцять років з початку збройної агресії РФ проти Грузії. Через майже півтори декади Росія продовжує свою загарбницьку політику проти Грузії, утримує під окупацією Абхазію та Цхінвальський регіон Південну Осетію, грубо порушуючи права людини на цих грузинських територіях.
Про це заявляють в МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
МЗС наголошує, що Україна рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Не отримавши належної реакції світового співтовариства на агресію проти Грузії, в 2014 році Росія продовжила загарбницькі дії в Україні - окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України", - йдеться у повідомленні.
В МЗС переконані, що зупинити агресивну політику РФ можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційних режимів проти Росії та всебічній підтримці країн, проти яких Москва здійснює агресію.
"Росія має деокупувати частини територій Грузії та України, а російські воєнні злочинці понести найсуворішу відповідальність", - резюмують в МЗС.
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І з кожним днем переконується що йому, Путіну, все можна, йому все дозволять - ППР** і розійдуться... самозаспокоєні, як після церковної сповіді, розійдуться далі імітувати допомогу Україні і рятувати обличчя Путіна.
ООН, папа з Риму, Червоний Хрест,... і нарешті Amnesty International підсумувало...
А тим часом Путін методично знищує, день і ніч, без вихідних і в св'ята "стіраєт с ліца зємлі міста і сьола"..
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Примітка *БЗДО, толкование - трусость, малодушие, духота, донос, спертый воздух, кляуза, ложь, дезинформация..
**ППР - в перекладі зі солдафонського попиз*ять, попиз*ять і розійдуться
Кругом зельоные спецы Маладые новые литса