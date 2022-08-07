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Новини Війна
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РФ має деокупувати території Грузії та України, а російські воєнні злочинці - понести найсуворішу відповідальність, - МЗС України

грузія

7 серпня виповнюється чотирнадцять років з початку збройної агресії РФ проти Грузії. Через майже півтори декади Росія продовжує свою загарбницьку політику проти Грузії, утримує під окупацією Абхазію та Цхінвальський регіон Південну Осетію, грубо порушуючи права людини на цих грузинських територіях.

Про це заявляють в МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

МЗС наголошує, що Україна рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Не отримавши належної реакції світового співтовариства на агресію проти Грузії, в 2014 році Росія продовжила загарбницькі дії в Україні - окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України", - йдеться у повідомленні.

В МЗС переконані, що зупинити агресивну політику РФ можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційних режимів проти Росії та всебічній підтримці країн, проти яких Москва здійснює агресію.

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"Росія має деокупувати частини територій Грузії та України, а російські воєнні злочинці понести найсуворішу відповідальність", - резюмують в МЗС.

Автор: 

Грузія (1852) МЗС (4158) росія (65856)


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Топ коментарі
+7
Чи це не той речник, ніколенко, звиздить, який обклав Спарц недипломатичними словами? Навіть вже не називають його, таке воно смердюче гівно
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07.08.2022 09:40
+7
А що з азовцями!? Щось притихло наше керівництво,,,
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07.08.2022 09:46
+4
А что по этому поводу думает МЗС Грузии?
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07.08.2022 09:45
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Чи це не той речник, ніколенко, звиздить, який обклав Спарц недипломатичними словами? Навіть вже не називають його, таке воно смердюче гівно
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07.08.2022 09:40 Відповісти
А что по этому поводу думает МЗС Грузии?
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07.08.2022 09:45 Відповісти
А що з азовцями!? Щось притихло наше керівництво,,,
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07.08.2022 09:46 Відповісти
Здали, та радіють потихеньку.
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07.08.2022 11:48 Відповісти
росія цього робити не бажає . Що ж робити з росією, як вімушuтu ії це зробити, тільки війсковою зброєю з підтрімуючіх Україну странах.
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07.08.2022 09:47 Відповісти
Аби ляпнути... хто ще що має зробити ?
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07.08.2022 09:49 Відповісти
только утилизация руZких лишнехромосомных спасет мир и цивилизацию !
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07.08.2022 09:49 Відповісти
Путин день день у день методично і високотехнологічно тестує на БЗДО* умовний Захід - боягузливий, продажний, ... опортуністичний...

І з кожним днем переконується що йому, Путіну, все можна, йому все дозволять - ППР** і розійдуться... самозаспокоєні, як після церковної сповіді, розійдуться далі імітувати допомогу Україні і рятувати обличчя Путіна.

ООН, папа з Риму, Червоний Хрест,... і нарешті Amnesty International підсумувало...

А тим часом Путін методично знищує, день і ніч, без вихідних і в св'ята "стіраєт с ліца зємлі міста і сьола"..

***********

Примітка *БЗДО, толкование - трусость, малодушие, духота, донос, спертый воздух, кляуза, ложь, дезинформация..

**ППР - в перекладі зі солдафонського попиз*ять, попиз*ять і розійдуться
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07.08.2022 10:03 Відповісти
Поки що для українського народу найважливіші прорашистські окупанти в середині України ,котрі окупували Південь України,розмінували проходи,здали патріотів в полон.котрих вбивають,продали АЕС.
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07.08.2022 10:06 Відповісти
Яка чудова заява!!! І що? А нічо! От те ж саме МЗС,, ке робить такі чудові і правильні заяви саме робииь ркчі, які не сприяють цим заявам - пр значаюиь послами у важливих країнахто Яреськів, то Бєнєдіктових, а то й самих Таранів, які приклалися різною мірою до кацапської агресії. Одне переслідувало патріотів і бойовх офіцерів включно з генералами, інше клало болт на закупку зброєнь і підготовки до війни, ще інше свожю безпринципноб нерозбірливістю утверджувало злодійську економічну модель зеленого режиму. Цікав, коли це МЗС є щирим - коли говорить правильеі слова, чи коли здійснює такі от протилежні чловам дії?
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07.08.2022 10:22 Відповісти
Грузія має власний уряд і президента для чого нам за них впрягатись навіть для того якщо це проста заява нашого мзс?
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07.08.2022 10:42 Відповісти
А про Молдову забули?
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07.08.2022 10:47 Відповісти
Отаке у нас МЗС, забули про най ближчу до нас Молдову і чомусь брякнули за Грузію

Кругом зельоные спецы Маладые новые литса
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07.08.2022 12:02 Відповісти
То така МЗС : сьогодні -одне, вчора -друге, завтра-третьє говорить.
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07.08.2022 11:46 Відповісти
ТАК! ТАК! Наше рідне МЗС - вище забули додати - "як вам не соромно, прокляті московські окупанти!"
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07.08.2022 11:52 Відповісти
А хто керує МЗС? Як і всім в Україні - Єрмак
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07.08.2022 11:59 Відповісти
 
 