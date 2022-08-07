РФ має деокупувати території Грузії та України, а російські воєнні злочинці - понести найсуворішу відповідальність, - МЗС України

7 серпня виповнюється чотирнадцять років з початку збройної агресії РФ проти Грузії. Через майже півтори декади Росія продовжує свою загарбницьку політику проти Грузії, утримує під окупацією Абхазію та Цхінвальський регіон Південну Осетію, грубо порушуючи права людини на цих грузинських територіях.

Про це заявляють в МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

МЗС наголошує, що Україна рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Не отримавши належної реакції світового співтовариства на агресію проти Грузії, в 2014 році Росія продовжила загарбницькі дії в Україні - окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України", - йдеться у повідомленні.

В МЗС переконані, що зупинити агресивну політику РФ можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційних режимів проти Росії та всебічній підтримці країн, проти яких Москва здійснює агресію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наша країна окупована Росією", - грузинські футболісти вийшли на поле у футболках із написом про окупацію

"Росія має деокупувати частини територій Грузії та України, а російські воєнні злочинці понести найсуворішу відповідальність", - резюмують в МЗС.