На Миколаївщині в медзакладах лікуються 328 постраждалих від обстрілів, 66 осіб - амбулаторно, - голова облради Замазєєва
У лікарнях області надають медичну допомогу більш як 300 постраждалим громадянам.
Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, протягом минулої доби внаслідок обстрілів Миколаївщини зазнали поранень 8 людей, серед постраждалих одна дитина. Усі постраждалі доставлені у медичні заклади й отримують необхідну допомогу.
Загалом, станом на ранок 7 серпня, в лікарнях знаходиться 328 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 66 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.
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