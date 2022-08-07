Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 42,2 тис. осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 805 танків та 4 055 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 42 200 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,
танків - 1805 (+3) од,
бойових броньованих машин - 4055 (+4) од,
артилерійських систем - 958 (+3) од,
РСЗВ - 260 (+0) од,
засоби ППО - 132 (+5) од,
літаків - 223 (+0) од,
гелікоптерів - 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),
крилаті ракети - 182 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од,
спеціальна техніка - 86 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Венсеремос! Не всеремось!
Як би того не хтіла москва".
Головне не зупинятись, вірити в ЗСУ і зброю від США.
Браво! Бис!!! 🇺🇦
Щодня вони можуть виставляти приблизно одну нову БТГр.
Тобто, щоденні втрати вдвічі перевищують можливості поповнення.
А ще, на жаль не можна врахувати скільки їхніх частин тіл та лаптєй розвішано по дерєвах