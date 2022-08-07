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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 42,2 тис. осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 805 танків та 4 055 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 42 200 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,

танків  - 1805 (+3) од,

бойових броньованих машин  - 4055 (+4) од,

артилерійських систем - 958 (+3) од,

РСЗВ  - 260 (+0) од,

засоби ППО  - 132 (+5) од,

літаків - 223 (+0) од,

гелікоптерів - 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),

крилаті ракети  - 182 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од,

спеціальна техніка  - 86 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 42,2 тис. осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 805 танків та 4 055 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) знищення (7477) техніка (1846) втрати (4434)


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Топ коментарі
+17
Счастливе число 13, за 3 дні по даним нашого ГенШтабу було вражено 13 засобів кацапської ППО!!! Героям Слава!
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07.08.2022 09:59
+16
4 С-300 это жирный улов!!!
Браво! Бис!!! 🇺🇦
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07.08.2022 10:11
+11
Кацапи перед вторгненням закупили 45 000 пакетів для трупів,ще трошки і вже не буде куди їх складати,курва
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07.08.2022 10:11
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На жаль на Росії цього гнилого іржавого говна ще ціла куєва куча.
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07.08.2022 09:57 Відповісти
Станом на 2021 рік, загальна кількість танків, що були в строю у ЗС РФ, становила 3330 шт, знищено вже 1805 шт (без малого 60%). На базах зберігання ще 10 000 шт морально і фізично застарілих, а значною часткою, й мертвих. У нас Джавелінів більше. Як співав Тризубий Стас:
"Венсеремос! Венсеремос!
- Пам'ятаймо ці мужні слова!
Венсеремос! Не всеремось!
Як би того не хтіла москва".
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07.08.2022 11:24 Відповісти
Все колись закінчиться - і іржаве говно и життя путлера і всі рашисти.
Головне не зупинятись, вірити в ЗСУ і зброю від США.
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07.08.2022 12:02 Відповісти
Счастливе число 13, за 3 дні по даним нашого ГенШтабу було вражено 13 засобів кацапської ППО!!! Героям Слава!
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07.08.2022 09:59 Відповісти
5+4+5= 14
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07.08.2022 15:47 Відповісти
Кацапи перед вторгненням закупили 45 000 пакетів для трупів,ще трошки і вже не буде куди їх складати,курва
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07.08.2022 10:11 Відповісти
вони економлять, чим більше з`їдять собаки тим менше пакетів використають)
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07.08.2022 10:20 Відповісти
орки дохлі,собаки ситі)
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07.08.2022 10:49 Відповісти
4 С-300 это жирный улов!!!
Браво! Бис!!! 🇺🇦
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07.08.2022 10:11 Відповісти
супер. багато всього набили.
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07.08.2022 10:14 Відповісти
По ходу дійсно м'ясний фарш почали кидати на передову: 300 дохлих та плюс 600-900 поранених на добу - це сумарно дві БТГр, виведені зі строю.
Щодня вони можуть виставляти приблизно одну нову БТГр.
Тобто, щоденні втрати вдвічі перевищують можливості поповнення.
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07.08.2022 10:34 Відповісти
+300 ванек за добу гарний бонус!!!

А ще, на жаль не можна врахувати скільки їхніх частин тіл та лаптєй розвішано по дерєвах
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07.08.2022 10:42 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSiю може промити мозки рашистів-путіністів...
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07.08.2022 12:22 Відповісти
у них бабы новых нарожают девиз
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07.08.2022 14:56 Відповісти
 
 