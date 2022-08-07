Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 42,2 тис. осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 805 танків та 4 055 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 42 200 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 42200 (+300) осіб ліквідовано,

танків - 1805 (+3) од,

бойових броньованих машин - 4055 (+4) од,

артилерійських систем - 958 (+3) од,

РСЗВ - 260 (+0) од,

засоби ППО - 132 (+5) од,

літаків - 223 (+0) од,

гелікоптерів - 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 750 (+6),

крилаті ракети - 182 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2978 (+8) од,

спеціальна техніка - 86 (+1).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.