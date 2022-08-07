Українські воїни знищили 4 ЗРС С-300, ЗРГК "Панцир- С1", склад боєприпасів та 72 окупанти, - ОК "Південь"

На південному напрямку знищено склади окупантів та ворожу техніку.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Українська штурмова авіація із долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів протягом 6 серпня нанесла 9 ударів по 3 опорних пунктах, по 4 скупченнях ворога, озброєнню та техніці, по складу боєприпасів та радіолокаційній станції.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 200 вогневих завдань, в тому числі й відпрацювали по силах протиповітряної оборони противника.

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Підтверджено знищення 4 зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир-С1", 122-х мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньованої та автомобільної техніки. Знищено також польовий склад боєприпасів, ліквідовано 72 окупанти. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.