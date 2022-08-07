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Новини Війна
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Українські воїни знищили 4 ЗРС С-300, ЗРГК "Панцир- С1", склад боєприпасів та 72 окупанти, - ОК "Південь"

зсу,артилерія

На південному напрямку знищено склади окупантів та ворожу техніку.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Українська штурмова авіація із долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів протягом 6 серпня нанесла 9 ударів по 3 опорних пунктах, по 4 скупченнях ворога, озброєнню та техніці, по складу боєприпасів та радіолокаційній станції.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 200 вогневих завдань, в тому числі й відпрацювали по силах протиповітряної оборони противника.

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Підтверджено знищення 4 зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир-С1", 122-х мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньованої та автомобільної техніки. Знищено також польовий склад боєприпасів, ліквідовано 72 окупанти. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

армія рф (17729) знищення (7477) втрати (4434) ЗСУ (7642)


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Топ коментарі
+28
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07.08.2022 10:15
+19
4 С-300 це значні втрати. Молодці!
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07.08.2022 10:23
+16
по зведенням, там С-300 було 12 штук )) За чиїми - зведеннями . ? . Хто краще розвідки ОК Південь , яка реально її проводить , а не віртуально , може знати обстановку ще краще ?

Млять , я фігею з вас хлопці . Кацапня там - в тєлєгі плаче за тими С300 крокодилячими сльозами , а вам - мало . .
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07.08.2022 10:49
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Класно! Молодці!
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07.08.2022 10:15 Відповісти
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07.08.2022 10:15 Відповісти
Мало. Бо по зведенням, там С-300 було 12 штук. А ще ті РСЗВ Смерчі, Урагани, Торнадо. Дістають до Миколаєва, падлюки. Кожного ранку і вдень буває.
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07.08.2022 10:19 Відповісти
по зведенням, там С-300 було 12 штук )) За чиїми - зведеннями . ? . Хто краще розвідки ОК Південь , яка реально її проводить , а не віртуально , може знати обстановку ще краще ?

Млять , я фігею з вас хлопці . Кацапня там - в тєлєгі плаче за тими С300 крокодилячими сльозами , а вам - мало . .
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07.08.2022 10:49 Відповісти
мало...Бо здохлих рашистів забагато не буває. А ЗСУ-чергова подяка за утилізацію біосміття.
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07.08.2022 11:18 Відповісти
не пались кацап
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07.08.2022 11:16 Відповісти
Було. Дві вже декілька днів назад викладували, як димлять посеред полей. Плюс ці чотири, це вже половини нема.
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07.08.2022 11:58 Відповісти
Ого! Файнеполювання!
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07.08.2022 10:22 Відповісти
Це мабуть підтвердження командуванням про знищення тих комплексів С-300 що зулупашені були позавчора ніби.
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07.08.2022 11:21 Відповісти
Дуже хочеться вірити, але все частіше звіт нашого Генштабу нагадує стендап коношенкова..
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07.08.2022 10:22 Відповісти
Ну то й слухай стендап конашенкова . . Що ти робиш тут .?
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07.08.2022 10:42 Відповісти
кацап - ты спалился
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07.08.2022 11:17 Відповісти
4 С-300 це значні втрати. Молодці!
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07.08.2022 10:23 Відповісти
лупят Шрайками - противорадарными. а там пацаны такие ракеты делать умеют со времен Израильских войн с арабами. ГСН 100% отличит излучающую установку от надувного макета. Даже если излучатель отключат - в*бет по +- его координатам
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08.08.2022 23:22 Відповісти
Котики наші, бережи вас Господь
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07.08.2022 10:26 Відповісти
кобзон буде задоволений. чим більше на концерті шанувальників тим краще
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07.08.2022 10:51 Відповісти
Дуже вдале полювання у наших захисників!
Тримати так надалі!!!
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07.08.2022 11:18 Відповісти
Українська штурмова авіація із долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів

 ------------------
вот это радует больше всего
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07.08.2022 11:19 Відповісти
Мабуть генерал Марченко почав працювати, перервав тишу на фронті
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07.08.2022 11:53 Відповісти
"Тиша на фронті", це міф. з лютого ніяких "тиш на фронті" немає.
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07.08.2022 12:00 Відповісти
Після знищення декількох складів *********** на півдні і підписання зернового перемир'я щоб офшорні зернотрейдери не втратили своїх надприбутків, на фронті триває тиша зі сторони жертви мокшанської агресії. Мабуть так вирішили зелені військові стратеги з опи оманського, як про найбільш ефективну стратегію
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07.08.2022 14:09 Відповісти
 
 