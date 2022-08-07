З лютого Кремль звільнив щонайменше шість генералів, які командували наступом на Україну, - британська розвідка

Втратили посади щонайменше 6 російських генералів, 10 було знищено в Україні.

Про це повідомили на сторінці міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, погана ефективність збройних сил Росії під час вторгнення в Україну дорого обійшлася російському військовому керівництву, що, швидше за все, призвело до звільнення щонайменше шести російських командувачів з початку бойових дій у лютому 2022 року. Командувачі Східного та Західного військових округів Росії дуже ймовірно втратили свої посади.

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Генерал-полковник Олександр Чайко був звільнений з посади командувача Східним військовим округом у травні 2022 року. Генерал-полковник Олександр Журавльов, який командує західним військовим окургом з 2018 року, був відсутній на Дні ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року. Є висока ймовірність, що його замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков.

Генерал Олександр Володимирович Дворніков згодом був усунутий після того, як отримав загальне командування операцією в Україні, і генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південним угрупованням військ від генерала Геннадія Валерійовича Жидка.

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До цих звільнень додається щонайменше 10 російських генералів, убитих на полі бою в Україні. Кумулятивний вплив на послідовність командування, ймовірно, сприяє тактичним і оперативним труднощам Росії на фронті.