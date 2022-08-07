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Новини Війна
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З лютого Кремль звільнив щонайменше шість генералів, які командували наступом на Україну, - британська розвідка

путін,генерали

Втратили посади щонайменше 6 російських генералів, 10 було знищено в Україні.

Про це повідомили на сторінці міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, погана ефективність збройних сил Росії під час вторгнення в Україну дорого обійшлася російському військовому керівництву, що, швидше за все, призвело до звільнення щонайменше шести російських командувачів з початку бойових дій у лютому 2022 року. Командувачі Східного та Західного військових округів Росії дуже ймовірно втратили свої посади.

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Генерал-полковник Олександр Чайко був звільнений з посади командувача Східним військовим округом у травні 2022 року. Генерал-полковник Олександр Журавльов, який командує західним військовим окургом з 2018 року, був відсутній на Дні ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року. Є висока ймовірність, що його замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков.

Генерал Олександр Володимирович Дворніков згодом був усунутий після того, як отримав загальне командування операцією в Україні, і генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південним угрупованням військ від генерала Геннадія Валерійовича Жидка.

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До цих звільнень додається щонайменше 10 російських генералів, убитих на полі бою в Україні. Кумулятивний вплив на послідовність командування, ймовірно, сприяє тактичним і оперативним труднощам Росії на фронті.

армія рф (17729) Велика Британія (5643) росія (65856) знищення (7477) зовнішня розвідка (475) втрати (4434)


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ЗСУ "звільнили" більше російських генералів
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07.08.2022 10:32 Відповісти
Неудачников увольняют - нормальная политика,а у нас гаденышу отказывавшего начать нормально финансировать армию,перед началом вторжения,кричавшего,что это пошлый популизм,дают новые жирные должности и оберегают как большую ценность.
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07.08.2022 11:08 Відповісти
кста, ти також кричав, що попередження ЦРУ і МІ-6, мовляв, це туфта.
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07.08.2022 11:56 Відповісти
"Сергій Суровікін прийняв командування Південним угрупованням військ від генерала Геннадія Жидка.."
Пора вже й нашого жидка слiдом за цим геной...

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07.08.2022 11:57 Відповісти
шас там шустрять ГромБої з Центрального Округу, вотчині Герасима
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07.08.2022 12:05 Відповісти
 
 