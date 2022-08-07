Ситуація в регіонах за добу: удар по Дніпропетровщині, Миколаїв та Харків - під ворожим вогнем, на Херсонщині бої

Сьогодні під ранок ворог обстріляв промислові підприємства на околицях Миколаєва; у Харкові зафіксовано чотири вибухи - дві ракети влучили на територію заводу в Індустріальному районі; на Херсонщині бойові дії тривали протягом всього дня.

Про це йдеться у зведеній інформації військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 неділі, 7 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

У Дніпропетровській області вночі російські війська обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. По Нікопольському району ворог ударив із "Градів".

У Марганці постраждали двоє людей, одну особу госпіталізували. У місті пошкоджено 48 приватних будинків, господарчі споруди, автівки, автобусну зупинку. Виведено з ладу електромережу, декілька тисяч містян залишилися без світла.

У Червоногригорівській громаді - без жертв та руйнувань. Криворізький район росіяни обстріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії. Ударили по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській. Без постраждалих та руйнувань.

У Харкові зафіксовано чотири вибухи. Зранку дві ракети влучили на територію заводу в Індустріальному районі. Одна ракета пошкодила критичну інфраструктуру в Немишлянському районі. Ще одна у Новобаварському районі влучила у землю біля приміщення суду.

У Харківській області ворог обстрілював Ізюмський, Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони. Є влучання по відкритих територіях, домоволодіннях, господарчих спорудах. За попередніми даними, постраждалих немає.

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У Луганській області росіяни тричі організовували штурмові дії, при кожній з яких атакували одразу з декількох сторін. Зокрема вели наступ поблизу Верхньокам’янського, але через супротив Збройних сил України вимушені був відступити. 12 разів росіяни застосовували ствольну артилерію, ще чотири - реактивну. Таку ж кількість разів залучали мінометників, завдали два ракетні удари. Населені пункти, навколо яких пролягає лінія фронту, обстріляні загарбниками з усіх видів озброєння, у тому числі із танків. Шість ударів проведені штурмовою та армійською авіацією ворога.

У Донецькій області за минулу добу росіяни обстріляли Бахмут, Авдіївку, Залізне, Соледар, с. Первомайське, смт Південне, смт Нью-Йорк, с. Новоселівку, с. Сонцівку. Пошкоджено пішохідний міст, п’ять приватних житлових будинків, одну багатоповерхівку, складське приміщення, господарчу споруду. Вночі і зранку росіяни били ракетами по Кураховому, з "Урагана" у Слов'янську пошкоджено будинки у приватному секторі. З 5:00 почалися обстріли по всій лінії фронту навколо Авдіївки, масований артобстріл міста. В області за добу п’ятеро людей загинули, восьмеро дістали поранення.

У Миколаєві зранку знову лунали вибухи. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, під ранок ворог обстріляв промислові підприємства на околицях міста.

"Зранку, 7 серпня, близько 04:00 ворог обстрілює промислові підприємства на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - написав очільник області.

Він додав, що у Вознесенському районі сьогодні вночі, орієнтовно о 02:12, обстрілів зазнало с. Таборівка Бузької громади, внаслідок чого зруйновано три житлових будинки. За попередньою інформацією без жертв.

Кім також повідомив, що протягом 6 серпня Миколаїв було вкотре обстріляно з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган", ворог намагався знищити об’єкти промислової інфраструктури.

Як зазначається у зведенні ВЦА, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом минулої доби обстрілів зазнало смт Березнегувате. Одна людина загинула та п'ятеро поранено. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

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У Херсонській області бойові дії тривали протягом всього дня. Збройні сили України продовжують завдавати ударів по складах і позиціях росіян та колаборантів. Напруженою є ситуація у всіх районах області. Головною темою на всіх пропагандистських ресурсах залишається проведення "референдуму". Представники загарбників активно їздять громадами Херсонщини та агітують за приєднання до Росії.