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Новини Війна
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Окупанти використали 150 тонн води, але загасити пожежу на "Сателіті" не змогли, - Андрющенко

маріуполь

Росіяни не можуть загасити пожежу на заводі, яку розпалили партизани Маріуполя.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві мешканці повідомляють, що на олійноекстракційному заводі "Сателіт" досі пожежа, загасити вогонь окупанти із залученням МНС Росії не можуть з 14 липня. Підпал зробили сили спротиву Маріуполя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі окупанти відновили ексгумацію загиблих, трупи вивозять для поховань у селищі Старий Крим, - Андрющенко

Станом на 7 серпня, за його словами, вже 150 тонн води використали окупанти, намагаючись загасити пожежу на території заводу. Втім, під час чергової нараді оперативних російських служб пожежники країни-агресора визнали, що загасити не можуть і врятувати запаси соняшника або олії неможливо через відсутність необхідних реактивів.

Маріуполь (3243) окупація (6739) пожежа (4350) партизани (193) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+20
люблю як аоно горить, вони ото бігають руками вме намагаються затушить а воно тільки сільнєй розгораєцця. а я стою сміюсь.
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07.08.2022 11:04
+12
Нехай земля горить під ногами у покидьків!
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07.08.2022 11:16
+5
цікаво..нафтопродукти, толуол..вони теж водою гасять??
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07.08.2022 11:18
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люблю як аоно горить, вони ото бігають руками вме намагаються затушить а воно тільки сільнєй розгораєцця. а я стою сміюсь.
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07.08.2022 11:04 Відповісти
Нехай земля горить під ногами у покидьків!
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07.08.2022 11:16 Відповісти
цікаво..нафтопродукти, толуол..вони теж водою гасять??
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07.08.2022 11:18 Відповісти
А там, певно, ще й екстракційний бензин.
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07.08.2022 11:38 Відповісти
пісяли -пісяли--так і не запісяли.. от біда !!!
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07.08.2022 11:18 Відповісти
Пусть тушат масло водой

Еще 150 тонн а лучше 300
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07.08.2022 11:38 Відповісти
Їжти лайно кацапи.
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07.08.2022 11:51 Відповісти
це все добре
та чому не підпалили ще у травні??
та чому окупанту лишили діючий порт?
діючі портові крани??
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07.08.2022 11:52 Відповісти
не встигли - асвальт клали
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07.08.2022 13:40 Відповісти
замість української олії нехай вдихають дим від неї, помагає
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07.08.2022 12:33 Відповісти
"и дым отечества нам сладок и приятен" (с) Грибредов "Горе от ума"

хрєн погасять..воду вильють всю і почнуть співати - гори гори ясно, что бы не погасло)))

на рфії ж не пожежні, а пожарнікі рукожопі..погорєльці, блін
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07.08.2022 13:09 Відповісти
У окупантів "не підгорає і не піниться?"

ну-ну....😂
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07.08.2022 13:42 Відповісти
Вкрасти не вийшло!
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07.08.2022 14:07 Відповісти
А-а-а!
Как же, помню с детства, помню:

Прибегали два курчонка,
Поливали из бочонка.
Приплывали два ерша,
Поливали из ковша.

Прибегали лягушата,
Поливали из ушата.
Тушат, тушат - не потушат,
Заливают - не зальют...

Гы...
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07.08.2022 14:08 Відповісти
Потрібно було спалювати все зерно на території окупантв.Всю продукцію.
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07.08.2022 15:19 Відповісти
 
 