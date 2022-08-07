Окупанти використали 150 тонн води, але загасити пожежу на "Сателіті" не змогли, - Андрющенко

Росіяни не можуть загасити пожежу на заводі, яку розпалили партизани Маріуполя.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві мешканці повідомляють, що на олійноекстракційному заводі "Сателіт" досі пожежа, загасити вогонь окупанти із залученням МНС Росії не можуть з 14 липня. Підпал зробили сили спротиву Маріуполя.

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Станом на 7 серпня, за його словами, вже 150 тонн води використали окупанти, намагаючись загасити пожежу на території заводу. Втім, під час чергової нараді оперативних російських служб пожежники країни-агресора визнали, що загасити не можуть і врятувати запаси соняшника або олії неможливо через відсутність необхідних реактивів.